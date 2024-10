Starting Six: Busto risorge dopo il cambio di panchina

ROMA- Puntata al femminile di Starting Six che mette a fuoco i temi della 4a giornata di Serie A1. In Prima Fila Pasquale Di Santillo inizia l’analisi sui risultati maturati nel weekend sull’impresa di Busto Arsizio, ferma a 0 punti dopo i primi tre turni di campionato, che, dopo la rivoluzione voluta dal presidente Pirola che ha portato al licenziamento del tecnico Caprara e del direttore sportivo Borruto, con Enrico Barbolini in panchina ha cambiato decisamente marcia battendo davanti al pubblico amico la quotata Scandicci. Una vittoria che rilancia le ambizioni delle farfalle ed evidenzia di contro alcuni problematiche all’interno del team toscano, non completamente risolte con l’esonero di Antiga e l’arrivo di Gaspari in panchina. Primo punto della stagione anche per Cuneo che ha fatto soffrire Milano che aspetta il rientro di Egonu per rilanciare le proprie ambizioni dopo due prestazioni non proprio all’altezza del valore della rosa. Imoco sempre più sola in testa alla classifica dopo il netto successo contro Bergamo al Pala Verde. Continua ad andar forte Novara che ha regolato in tre set una Roma priva di tre titolari. Salgono al terzo posto anche Vallefoglia, corsara in rimonta sul campo di Latisana al cospetto della neo promossa Talmassons, e Chieri che ha domato Perugia ma soltanto al tie break. Seconda vittoria stagionale di Firenze contro una Pinerolo decisamente non in serata.