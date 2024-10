Pinerolo si prende i tre punti nell'anticipo con Perugia

Al Pala Bus Company Akrari e compagne scendono in campo con la giusta aggressività. Marchiaro l’aveva dichiarato: “La cattiveria e la determinazione saranno fondamentali” e così è stato, dopo la sconfitta di Firenze le pinelle ritrovano il giusto focus mettendo in tasca tre punti importanti. Il muro ritorna ad essere l’arma vincente di Pinerolo (9 contro i 4 di Perugia) e in attacco Smarzek (22 punti) e Sorokaite, mvp con 19 palloni messi a terra, si mettono in evidenza. Cambi manda in doppia cifra tutte le sue attaccanti mentre dall’altra parte della rete a fare la differenza è l’ex biancoblù Nemeth. Per l’opposta ungherese un bottino di 29 punti con il 43% di efficienza in attacco.

I protagonisti-

Indre Sorokaite (Wash4green Pinerolo- « Ci siamo ricompattate subito dopo la gara di sabato, non abbiamo avuto tanto tempo per prepararla ma questa è la forza del gruppo. Magari potevamo fare a meno del terzo set ma si vede che è ancora presto e siamo solo all’inizio di questo campionato. Questi tre punti sono oro per noi ».



Maria Irene Ricci (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « È mancata continuità, stiamo lavorando su questo dall’inizio dell’anno. A tratti lo facciamo vedere molto, a tratti molto poco invece. È una sconfitta amara tornare a casa a mani vuote ma da domani si ritorna in palestra e si ricomincia ».

Il tabellino-

WASH4GREEN PINEROLO – BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-1 (25-19 25-20 23-25 25-18)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 1, Sorokaite 19, Akrari 11, Smarzek 22, Perinelli 14, Sylves 10, Moro (L), D’odorico, Moreno Reyes. Non entrate: Avenia, Di Mario (L), Olinga Andela, Cosi, Bracchi. All. Marchiaro.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Cekulaev 4, Ricci 2, Ungureanu 12, Bartolini 5, Ne’meth 29, Gardini 14, Sirressi (L), Rastelli, Traballi, Recchia, Gryka, Orlandi. Non entrate: Cogliandro (L), Pecorari. All. Giovi.

ARBITRI: Cesare, Grossi.

Durata set: 23′, 25′, 30′, 23′; Tot: 101′.

MVP: Indre Sorokaite (Wash4green Pinerolo)