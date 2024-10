Busto vince ancora, Conegliano vola, Novara fa suo il derby

ROMA- Fuochi d’artificio nel mercoledì di A1 Femminile che è andato in scena questa sera. Vola la Eurotek Uyba Busto Arsizio, al secondo successo di fila dopo l’esonero di Caprara, corsara sul campo della quotata Reale Mutua Fenera Chieri. Fra i risultati a sorpresa quello maturato tra la Numia Milano, ancora priva di Egonu, e Il Bisonte Firenze. La squadra di Lavarini ha ancora una volta sofferto prendendosi la vittoria soltanto dopo un combattutissimo tie break. Nessun problema per la Prosecco Doc Conegliano che va ad espugnare senza problemi il campo della Megabox Vallefoglia che le permette di mantenere saldamente il primato in classifica. Tiene il passo l’Igor Gorgonzola Novara che si prende in quattro set il derby con l’ Honda Olivero Cuneo. Riscatto per la Savino Del Bene Scandicci che domina il match interno con la Cda Volley Talmassons Fvg, e per Bergamo che va a vincere in casa di una Smi Roma che, dopo il successo della prima giornata, sembra aver smarrito la propria solidità di gioco.

TUTTE LE SFIDE-

Igor Gorgonzola Novara - Honda Olivero Cuneo

Ancora un successo da tre punti per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che supera in quattro set Cuneo al termine di un match sempre controllato, con l’unica eccezione di un passaggio a vuoto nel terzo parziale, contro un avversario reduce da una grandissima prestazione contro Milano. MVP dell’incontro Federica Squarcini, grande protagonista con 14 punti di cui 5 muri vincenti.

Igor in campo con la novità Mims opposta a Bosio, Squarcini e Aleksic centrali, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici e De Nardi libero; Cuneo con Signorile in regia e Bjelica in diagonale, Cecconello e Polder al centro, Kapralova e Lazic in banda e Panetoni libero.

Novara parte forte con tre punti di Ishikawa (3-1), Kapralova risponde (ace, 3-3) e le squadre procedono a elastico con Novara che mantiene l’inerzia (13-9) e Cuneo che recupera (14-14), innescando un bel testa a testa che regge fino al 18-19 in cui le ospiti firmano il sorpasso. Aleksic manda in battuta Alsmeier e la tedesca fa il vuoto: prima l’ace del 20-19, poi il break fino al 23-19 decisivo per chiudere il set 25-22.

Nessuna novità nei sestetti ma Novara alza il ritmo con due punti a rete di Aleksic (3-0) e Mims che scappa via in diagonale (9-4) mentre Cuneo per la prima volta perde contatto (12-6) e Pintus ferma il gioco. Squarcini è incontenibile (14-7), Mims inchioda la parallela (17-8) e tre muri consecutivi ancora di Squarcini chiudono il set sul 25-12.

Novara con Villani in sestetto, Mims va a segno due volte (3-3) ma Lazic porta avanti le sue in diagonale (5-6) con Cuneo che fa due break portandosi prima 6-9 e poi 10-13 con un ace di Kapralova. Bernardi ferma il gioco, Bosio ci prova (ace, 13-15) ma un muro ospite vale il nuovo +5 (15-20), con novara che non rientra più: due punti in fila di Kapralova (17-23) e maniout di Lazic (19-25) per il 2-1.

Azzurre con Alsmeier e Tolok, la tedesca firma due ace per il 4-2, Aleksic la imita per l’8-3 e Pintus inizia una girandola di cambi; Kapralova non si arrende (8-5), Tolok trova l’ace dell’11-5 e Squarcini in fast scappa via sul 15-6. Ancora la centrale azzurra con l’ace del 19-8, nel finale c’è spazio per Mazej e Mazzarro con la centrale che chiude lei i conti con il primo tempo del 25-11.

I protagonisti-

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Non era né facile né scontato fare tre punti e devo dire che sono soddisfatto tanto del risultato quanto della prestazione offerta. Per tre set su quattro non c’è stata partita, nel terzo abbiamo avuto un calo ma la cosa importante è stata reagire e chiudere comunque da tre punti. E’ un campionato molto equilibrato, i risultati lo stanno dimostrando ».

Anastasiia Kapralova ( Honda Olivero Cuneo)- « Penso che abbiamo iniziato la partita molto bene, spingendo tanto. Poi però abbiamo fatto diversi errori che hanno spinto la sfida verso Novara. Ora daremo il massimo nelle prossime partite per cercare di fare subito punti ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - HONDA OLIVERO CUNEO 3-1 (25-22 25-12 19-25 25-11)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Mims 8, Ishikawa 15, Squarcini 14, Bosio 4, Alsmeier 9, Aleksic 9, De Nardi (L), Tolok 5, Villani 2, Mazzaro 1, Bartolucci, Mazej (L). Non entrate: Bonifacio, Orthmann. All. Bernardi.

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile 3, Kapralova 13, Cecconello 5, Bjelica 7, Lazic 12, Polder 7, Panetoni (L), Bakodimou 1, Martinez, Turco, Sanchez Savon, Colombo. Non entrate: Scialanca, Bisegna (L). All. Pintus.

ARBITRI: Goitre, Scotti.

Durata set: 28', 22', 27', 21'; Tot: 98'.

Spettatori: 2180,

MVP: Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)

Numia Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze

Periodo di maratone per la Numia Vero Volley Milano. Dopo Novara e Cuneo, anche la sfida contro Il Bisonte Firenze si è risolta al tie-break (25-16; 23-25; 21-25; 25-20; 15-13) con la prima squadra femminile del Consorzio che ha avuto la meglio sulle fiorentine davanti al pubblico di casa dell’Opiquad Arena di Monza. Una partita infrasettimanale molto equilibrata che ha visto Orro e compagne dominare la prima frazione chiusa 25-16 grazie alla difesa punto di Fukudome; il rientro di Firenze, che si è aggiudicata il secondo (23-25) e terzo set (21-25), ha allungato l’incontro al quarto parziale. Le meneghine, con grinta e tenacia, sono riuscite a portare la sfida al terzo tie-break di fila in dieci giorni e imporsi sul finale della partita 15-13. MVP e top scorer l’olandese Nika Daalderop, grande protagonista in campo con 28 palloni a terra. La raggiungono in doppia cifra anche Cazaute, Danesi, Sylla e Heyrman con una solida prestazione. Continua senza sosta l’impegno in Campionato per la Numia Vero Volley, già proiettata verso un’altra sfida: sabato 2 novembre alle ore 20:30 scenderanno sul campo di Perugia per il confronto con la Bartoccini-Mc Restauri.

Lavarini schiera il sestetto tipo di questa prima parte della stagione con la diagonale Orro-Cazaute, Daalderop-Sylla come schiacciatrici e al centro Danesi e Heyrman. Confermato il libero Fukudome. Il Bisonte Firenze scende in campo con Bechis-Malual, Nervini-Dabyskiba, Butigan e Mancini al centro e come libero la capitana Leonardi.

Ad inaugurare la partita è l’ex di Milano Malual (0-1), mentre il primo punto per le meneghine arriva con Daalderop (2-2). Dopo una fase punto a punto (4-4, 7-7) il primo break se lo aggiudica Firenze con l’attacco di Davyskiba che porta le bisontine sull’8-10. Vero Volley trova parità dopo un lungo scambio messo a terra da Daalderop (11-11) e ritrova il vantaggio con il muro di Orro e i due consecutivi di Heyrman: la panchina di Firenze chiama il time-out (14-11). Al rientro in campo continua la corsa delle padrone di casa che fanno registrare il massimo vantaggio di +8 (19-11) e nuova sospensione per le ospiti. Il Bisonte prova a rientrare, ma Heyrman porta le sue sul 22-13. Davyskiba blocca l’attacco di Cazaute, che subito dopo mette a terra il punto che vale a Milano il set point (24-16). Una difesa del libero Fukudome che cade nel campo avversario chiude il parziale.

La seconda frazione si apre con il punto di capitan Orro (1-0). Firenze prova subito l’allungo (1-3) ma Milano risponde con l’attacco di Daalderop (3-3). Il Bisonte torna avanti e trova il massimo vantaggio finora (3-6) costringendo Lavarini a spendere il primo time-out del set. Al rientro in campo le meneghine provano a reagire con un ace di Cazaute che segna il -1 (6-7). Il vincente di Sylla infiamma il pubblico e fa registrare l’8-9 per le padrone di casa, che trovano poco dopo la parità. Danesi on fire: mette a segno due punti consecutivi e guida le ragazze di coach Lavarini a quota 11 (11-12). Le fiorentine rimettono la testa avanti trovando l’allungo sul 12-15, ma Milano non ci sta e si riporta a contatto (14-15). Ritorna l’equilibrio momentaneo sul 18-18, ma Firenze la riporta sul +3 e le padrone di casa chiamano la sospensione (18-21). Vero Volley riaggancia le toscane sul 22-22 che con l’ace di Davyskiba conquistano il primo set point, annullato subito da Daalderop. Firenze si aggiudica il parziale 23-25.

Inizia in perfetta parità il terzo set (2-2) ma il monster block di Butigan e l’attacco vincente di Davyskiba portano avanti Il Bisonte (2-4). I vincenti di Heyrman e Sylla fanno rientrare le padrone di casa (6-7) con Firenze che però allunga di nuovo e si porta sul 6-10. Milano mette a segno tre punti consecutivi, che non bastano per agganciare le toscane sempre al comando (9-12). L’ace di Sylla e il monster block di Danesi riportano la situazione in parità (13-13). Milano non riesce a conquistare il break ed è costretta ad inseguire (16-19). Prova a spezzare il ritmo Orro con un punto di seconda intenzione (17-20) mentre la diagonale di Daalderop fa registrare il 20-22 e un nuovo time-out per coach Bendandi. Quattro set point a disposizione per Il Bisonte con Danesi ad annullare il primo (21-24). Poco dopo però Firenze fa girare tutti sull’1-2.

Due punti dal centro aprono il quarto parziale per Milano (2-1) che con Cazaute in battuta si porta sul 4-1. Le meneghine mantengono il vantaggio (11-6) ma la formazione ospite cambia il ritmo e rientra portandosi a -1 (11-10), con coach Lavarini che chiama il time-out. Il Bisonte aggancia le padrone di casa sul 14-14; la parità si interrompe grazie al turno al servizio di Orro, che regala il break alle ragazze del Consorzio (19-17). Marinova mette a terra il suo primo punto del match che segna il 23-18 per le meneghine. Il vincente di Daalderop procura a Milano il set point (24-19), con il parziale che si chiude sul 25-20. La partita va al tie-break.

Il quinto e decisivo set vede ancora Daalderop sugli scudi, che mette a segno i primi due punti per Vero Volley (2-1). Firenze resta in scia e si porta in parità sul 3-3, ma è Milano che allunga: si cambia il campo sull’8-6 per le padrone di casa. Le bisontine agguantano la parità e sorpassano le milanesi sul 9-10. Controsorpasso Numia che conquista il match point sul 14-13. Un errore delle toscane mette fine alla partita, consegnando un’altra vittoria al tie-break alla Numia Vero Volley Milano.

I protagonisti-

Alessia Orro (Numia Vero Volley Milano)- « Firenze è una squadra con un bel gioco e sapevamo che oggi non sarebbe stata una sfida facile. Nelle ultime partite siamo andate in difficoltà troppo facilmente e questo è un problema; sicuramente c’è un mix di stanchezza e assenze, ma questa non vuole essere una giustificazione. Dobbiamo essere più ciniche e fare meno errori. Su questo aspetto dobbiamo lavorare anche perché tra qualche giorno ci aspetta già un’altra partita; contro Perugia ci servono punti importanti, dovremo scendere in campo con l’atteggiamento giusto senza lasciare troppo spazio alle avversarie ».

Anna Davyskiba (Il Bisonte Firenze)- « Voglio davvero ringraziare la mia squadra per questa partita, sono felice di giocare con queste ragazze. Abbiamo affrontato una grande Milano, che può contare su tante giocatrici fortissime e su diverse campionesse olimpiche, e contro con una squadra così non è mai facile, ma abbiamo giocato una grande partita e quindi sono felice: penso che abbiamo dato tutto quello che potevamo ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - IL BISONTE FIRENZE 3-2 (25-16 23-25 21-25 25-20 15-13) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Orro 5, Sylla 12, Danesi 13, Cazaute 11, Daalderop 28, Heyrman 10, Fukudome (L), Marinova 1, Konstantinidou, Kurtagic. Non entrate: Guidi, Pietrini (L), Gelin, Guerra. All. Lavarini.

IL BISONTE FIRENZE: Nervini 16, Mancini 8, Bechis 1, Davyskiba 16, Butigan 11, Malual 21, Leonardi (L), Acciarri 2, Cagnin, Ribechi. Non entrate: Giacomello, Agrifoglio, Battistoni (L). All. Bendandi.

ARBITRI: Salvati, Zavater.

Durata set: 26', 29', 27', 31', 19'; Tot: 132'.

MVP: Nika Daalderop (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2518

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Eurotek Uyba Busto Arsizio

E’ una Eutotek UYBA Busto Arsizio da urlo quella che si è imposta stasera con un secco 3-0 sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, una delle formazioni più ambiziose del campionato. Le farfalle concedono dunque un clamoroso bis: dopo i tre punti ottenuti domenica contro Scandicci, le biancorosse di coach Barbolini ne ottengono altri 3, pesantissimi, fornendo in terra piemontese una prova di squadra veramente da incorniciare. Guidate da una Boldini super ispirata (premiata MVP), le farfalle hanno vinto meritatamente una sfida equilibrata, ma in cui lo score è stato sempre a proprio favore. Identico l’andamento dei tre set, con la UYBA avanti di 2-3 punti, poi sempre rimontata, ma alla fine vincente. Chieri, che si è affidata alla sua stella Skinner (20 punti) ed ha provato diversi cambi (dentro Buijs per Omuruyi, Anthouli in posto 2 e Lyashko al centro), non è riuscita ad arginare la voglia di rivalsa bustocca. La coppia Kunzler – Piva ha strabiliato in fase offensiva (14 e 13 punti rispettivamente), dando un grande contributo anche in seconda linea, dove Pelloni, ottima, ha raccolto praticamente ogni palla. In posto 2 Obossa, oggi determinante al servizio, ha lasciato spazio a metà del terzo a Frosini, entrata bene in campo con 2 punti importanti nella fase calda del parziale. In crescita anche il gioco al centro dove Van Avermaet e Sartori (10 col 71%) hanno sempre più feeling con la propria regista.

La UYBA è dunque più che mai viva e ora fa sognare i suoi tifosi, presenti e festanti al Pala Fenera, con gli Amici delle Farfalle in prima linea.





Chieri parte con Skinner – Omoruyi, Alberti – Gray, Van Aalen – Gicquel, Spirito libero; Busto Arsizio risponde con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni libero.

Nel primo set la UYBA è ordinata, spinge al servizio, lavora bene in attacco con Piva e Kunzler (4 a testa nel game) e conduce sempre (17-20), tenendo sempre a distanza di due-tre lunghezze le padrone di casa (Skinner bene con 6 punti nel set). Bregoli prova Buijs per Omoruyi nel finale, ma Pelloni difende tutto, Obossa (anche lei 4 nel set) accelera (19-23), Piva chiude 22-25.

Nel secondo set Boldini è super ispirata, così come Kunzler (5 nel parziale) e Sartori in attacco, il punteggio è sempre a favore delle farfalle (13-15), con Chieri che prova Anthouli e ancora Buijs. Le padrone di casa sono sempre lì, ma nel finale i colpi di Sartori (5 punti nel game) e Van Avermaet allungano per la UYBA (20-23) che chiude con Piva (5 nel set) 23-25.

Nel terzo set Bregoli conferma Buijs per Omoruyi, Skinner c’è ma la UYBA non molla: Obossa forza il servizio e stacca ancora (9-12, 12-15 dentro anche Lyashko al centro), ma non è finita. Skinner pareggia e sorpassa (16-15, dentro Frosini per Obossa), la UYBA va ancora avanti, ma nel finale è ancora show di Skinner (23-21). Incredibili le farfalle che superano di nuovo con Kunzler (23-24), mentre Skinner tira in rete il 23-25.

I protagonisti-

Giulio Cesare Bregoli (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Bisogna fare i complimenti a Busto che ha giocato un'altra grande partita dopo quella con Scandicci. Noi abbiamo fatto una brutta partita. Le cose che non hanno funzionato secondo me sono chiare, ci sarà da capire il perché. Alcune cose si erano già viste nelle altre partite, stasera di più. Dobbiamo sistemare tante cose. Cercheremo di darci delle priorità iniziando dalle più importanti ».

Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Con Scandicci avevamo fatto una bellissima partita di squadra, oggi ancora di più. Oggi il premio MVP andrebbe dato alla squadra: le due schiacciatrici hanno fatto un lavoro incredibile in attacco e in difesa, anche il nostro libero è stato incredibile, gli opposti si sono ben alternati e le centrali hanno toccato tanto e sono passate bene in attacco. 3 punti fondamentali, ci crediamo tantissimo: testa bassa a lavorare in palestra, ma testa sempre così alta quando si entra in campo ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 0-3 (22-25 23-25 23-25) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Van Aalen 1, Skinner 22, Gray 3, Gicquel 6, Omoruyi 5, Alberti 4, Spirito (L), Buijs 8, Lyashko 2, Anthouli 2, Carletti, Rolando, Guiducci. Non entrate: Giannelli (L). All. Bregoli.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Kunzler 18, Sartori 11, Obossa 5, Piva 15, Van Avermaet 9, Boldini 1, Pelloni (L), Frosini 2. Non entrate: Scola, Olaya, Howard, Lualdi, Van Der Pijl (L), Morandi. All. Barbolini. ARBITRI: Serafin, Simbari.

Durata set: 25', 31', 31'; Tot: 87'.

MVP: Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 1197

Smi Roma Volley – Bergamo

Bergamo impavida nella Capitale. Competitiva e coraggiosa, determinata e pronta a reagire, restando in gioco e trovando la strada della vittoria. Arrivata in 4 set grazie a un gioco di squadra incisivo, alla forza in attacco e alla pungente battuta che ha piegato le resistenze di Roma che, ancor priva delle schiacciatrici Melli e Salas, ha collezionato la quarta sconfitta di fila dopo il successo nella prima giotnata.

Dopo una prima fase di studio (7-7), Bergamo prova due volte a scappare ma viene ripresa prima da Rotar, che trova il pari a quota 11 dopo una bella ricezione di Zannoni, e poi da Orvošová (13-13). Nonostante gli ingressi di Cicola per Rotar e della recuperata Adelusi per Provaroni, l’insidioso servizio di Piani dà nuova linfa alla squadra ospite, che mette a segno sette punti consecutivi (15-22) costringendo le giallorosse a cedere la prima frazione sulla battuta lunga di Mirkovi?. Nel secondo set il copione si ripete. Bergamo si porta avanti di due lunghezze prima che l’attacco di Rotar pareggi i conti (9-9). Quindi la formazione orobica si porta a +4 con gli attacchi di Evans e Piani (13-17). Dopo il servizio vincente di Mlejnkova (15-22), le Wolves hanno un sussulto d’orgoglio ma è la stessa Mirkovi?, dopo un bel primo tempo e due ace, ad allungare troppo la traiettoria della sua battuta lasciando anche il secondo set alle avversarie (21-25). La terza frazione si apre subito con un primo break orobico (0-4), consolidato dall’ace di Manfredini (2-8). Con pazienza e determinazione le Wolves sono brave a rientrare in partita, riavvicinandosi con Rotar (5-8), pareggiando i conti con l’attacco di Schölzel (11-11) e portandosi avanti (12-11) con l’attacco out di Mlejnkova. Le giallorosse ritrovano fiducia ed incrementano il vantaggio con Orvošová (16-13) e Rotar (20-16), conquistando il terzo set con tre punti consecutivi dell’opposto ceco (25-19). Nel quarto set parte meglio Bergamo trascinata da Cesè Montalvo, che mette la firma sull’1-4 e sul 7-11. Ancora una volta la battuta di Piani (tre ace consecutivi) regala alla squadra ospite l’allungo decisivo (11-17). Roma non riesce più a reagire e si arrende sul 18-25.

I protagonisti-

Anna Adelusi (SMI Roma Volley)- « Le nostre avversarie erano molto più energiche, non possiamo permetterci questi cali di prestazione. Adesso dobbiamo rimetterci subito al lavoro per il ciclo di partite che ci aspetta, ripartendo dalla positiva reazione avuta nel terzo set. Dal punto di vista fisico mi sento meglio, devo soltanto ritrovare il ritmo di gioco ».

Ailama Cese Montalvo (Bergamo)- « A chi dedico il premio di miglior giocatrice del match? Alla mia squadra, allo staff e ai nostri tifosi, perché abbiamo tutti fatto un duro lavoro per arrivare alla vittoria di oggi. Vogliamo continuare a crescere e penso che questa sia la strada giusta per fare sempre meglio ».

Il tabellino-

SMI ROMA VOLLEY - BERGAMO 1-3 (18-25 21-25 25-19 18-25)

SMI ROMA VOLLEY: Provaroni 1, Schoelzel 4, Mirkovic 5, Rotar 21, Ciarrocchi 4, Orvosova 19, Zannoni (L), Adelusi 4, Cicola, Rucli. Non entrate: Muzi, Melli (L), Salas, Costantini. All. Cuccarini.

BERGAMO: Mlejnkova 17, Manfredini 14, Evans 2, Cese Montalvo 23, Strubbe 6, Piani 13, Armini (L), Adriano 1, Carraro, Mistretta. Non entrate: Alcantara, Farina, Spampatti (L), Bolzonetti. All. Parisi. ARBITRI: Curto, Brunelli.

Durata set: 27', 27', 27', 28'; Tot: 109'.

MVP: Ailama Cese Montalvo (Bergamo)

Spettatori: 1330

Savino Del Bene Scandicci - Cda Volley Talmassons Fvg

Era necessario rialzarsi e così è stato: la Savino Del Bene Volley sconfigge la CDA Volley Talmassons Fvg per tre set a zero e torna a vincere davanti al pubblico amico di Palazzo Wanny.

Il match, condotto ampiamente da Herbots e compagne, ha visto le ragazze di coach Gaspari mantenere quasi sempre il controllo del gioco. Il primo set, in cui la stella Ekaterina Antropova ha fatto la voce grossa (10 punti), è stato seguito da un secondo parziale nel quale la Savino Del Bene Volley si è fatta raggiungere solo nel finale, concluso poi a proprio favore grazie all’opposta azzurra. Terza e ultima frazione dominata dalla squadra di casa, mai realmente impensierita dalle avversarie (25-13).

La Savino Del Bene Volley ha vinto la battaglia a muro (12-5, di cui cinque della centrale brasiliana Carol) oltre a servire con maggiore efficacia (8-1, tre gli ace di Antropova). Per quanto riguarda la ricezione, la squadra toscana ha registrato un buon 55% di positività contro il 29% delle avversarie, attaccando anche con percentuali superiori (42% – 33%).

Top scorer dell’incontro è nuovamente Ekaterina Antropova con 22 punti, seguita dalle positive Carol e Ruddins (11). Per la CDA Volley Talmassons Fvg in doppia cifra la schiacciatrice greca Strantzali (14).

La Savino Del Bene Volley scende in campo con Gennari e Antropova sulla diagonale principale, Ruddins e Herbots sono le due schiacciatrici con al centro il duo formato da Carol e Nwakalor. Il libero è Castillo.

Lo starting six scelto da coach Barbieri dovrebbe è composto da Eze in regia e Kraiduba come opposta, in banda Shcherban e Strantzali e al centro la coppia Botezat-Kocic. Il libero e capitana è Ferrara.

L’errore al servizio di Shcherban inaugura il match, seguito dal mani-out di Antropova per il 2-0. Friulane che si mantengono comunque appaiate al punteggio grazie agli errori della Savino Del Bene Volley e due muri sull’opposta toscana (10-10). L’attacco sull’antenna di Kraiduba permette la prima minifuga alla compagine toscana, capace di volare sul +4 (15-11). Il contrattacco di Shcherban, oltre alla parallela out della capitana, concede però alle Pink Panthers di riavvicinarsi (16-15), costringendo coach Gaspari a spendere il suo primo time out. Il muro di Gennari, oggi schierata titolare, riporta avanti la Savino Del Bene Volley (19-15), che conduce successivamente fino al 23-17 sul muro di Carol. L’ace di Ruddins chiude il primo set (25-18).

Il pallonetto di Antropova, al suo undicesimo punto personale, vale il primo punto del secondo set. Due attacchi consecutivi di Herbots, seguiti dall’ace dell’opposta toscana, spingono la Savino Del Bene Volley a +4 (7-3) e time-out per coach Barbieri. Il primo tempo sbagliato di Nwakalor riavvicina le friulane, indietro solo di un break dopo l’attacco di Shcherban, ma l’ennesimo diagonale di Antropova ristabilisce le distanze (12-7). Nonostante due muri e due attacchi consecutivi di Carol che fanno volare le toscane al massimo vantaggio (17-10), alcune buone conclusioni da zona 4 della CDA Volley Talmassons Fvg riportano sotto le Pink Panthers (17-13). Dopo l’interruzione del gioco da parte di Gaspari, l’attacco di Nwakalor su “rigore” e due muri del duo Carol-Antropova provano a scavare il divario decisivo per la Savino Del Bene Volley (23-16), che si vede però nuovamente recuperare fino al –3. L’attacco di Antropova sancisce poi la fine del parziale (25-21).

Un lungo scambio chiuso da Ruddins apre il terzo parziale in favore delle scandiccesi, ma la CDA Volley Talmassons Fvg sorpassa a sua volta con Botezat (3-4). Il video-check chiamato da coach Gaspari è positivo: il muro di Nwakalor su Shcherban è in campo e triplo vantaggio per la Savino Del Bene Volley (8-5). Il terzo ace di Antropova vale il +6, con le toscane definitivamente in controllo grazie alle conclusioni delle sue schiacciatrici (19-10). L’attacco in parallela dell’americana fa volare la sua squadra sul 22-12: l’ace di Carol chiude la contesa in favore della Savino Del Bene Volley (25-13).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Abbiamo lavorato sull’aspetto tecnico perché quando si finisce una gara come quella di Busto con 36 errori diretti e 9 slash, si può parlare di aspetto mentale ma bisogna essere capaci e abili a distinguere quando è il momento di rischiare, quando è il momento di gestire e quando è il momento di spingere su un reparto rispetto ad un altro. Mi è dispiaciuto molto perché abbiamo lavorato bene tutta la settimana scorsa, con entusiasmo e determinazione. Io tendo a guardare le situazioni sempre dal lato delle opportunità e una brutta sconfitta come quella di domenica ci deve insegnare che quest’anno dobbiamo essere molto attente al momento della gara, indipendentemente da chi c’è dall’altra parte della rete. Sono stati giorni in cui abbiamo lavorato sulla gestione dell’errore in battuta e migliorato alcune situazioni di ricezione, mentre a muro sono convinto che questa squadra sia molto meglio di quello che ha fatto vedere sino ad ora, nonostante stiamo viaggiando circa su 3 muri per set. Su quell’aspetto siamo ancora indietro perché quando una squadra prende fiducia nel muro-difesa tutto diventa più semplice e chi va in battuta sa che nel momento negativo c’è un muro che protegge ».

Bianca Bucciarelli (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Questa esperienza contro Scandicci ha dimostrato che abbiamo carattere e siamo molto forti. Possiamo migliorare ancora ovviamente ma la squadra si sta formando ogni gara di più. Giocare contro una formazione come Scandicci è stata comunque un’esperienza bellissima ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-0 (25-18 25-21 25-13)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 8, Nwakalor 3, Gennari 3, Ruddins 11, Da Silva 11, Antropova 22, Castillo (L). Non entrate: Baijens, Ognjenovic, Graziani, Kotikova, Bajema, Mingardi, Parrocchiale (L). All. Gaspari.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Shcherban 7, Kocic 4, Kraiduba 4, Strantzali 13, Botezat 7, Eze 2, Ferrara (L), Bucciarelli, Piomboni, Feruglio. Non entrate: Gannar, Pamio, Gazzola (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Luciani, Carcione.

Durata set: 24', 29', 25'; Tot: 78'.

MVP: Ana Carolina Da Silva (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1130

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley inanellano la sesta vittoria in altrettante partite, altri tre punti ottenuti sul campo minato di Pesaro contro la sorpresa Megabox Vallefoglia.

Con la squadra al completo, Gabi e Zhu sempre più inserite, l’infrasettimanale marchigiano ha dato importanti segnali a un soddisfatto coach Santarelli in vista del big match di domenica al Palaverde con la Savino del Bene Scandicci.

La Megabox si schiera con il 6-1 base di coach Pistola che prevede Perovic-Bici, Candi-Weitzel, Giovannini-Lee (ex), libero De Bortoli (altra ex Pantera). In campo dall’inizio per la Prosecco DOC Imoco il sestetto dei sogni con la capitana Asia Wolosz al palleggio, Isabelle Haak opposta, schiacciatrici le star Gabi e Zhu, e poi le medaglie d’oro olimpiche: Fahr e Lubian al centro, libero Moki De Gennaro.

La Megabox si schiera con il 6-1 base di coach Pistola che prevede Perovic-Bici, Candi-Weitzel, Giovannini-Lee (ex), libero De Bortoli (altra ex Pantera).

Come domenica al Palaverde il primo set è da fuochi d’artificio per la squadra di coach Santarelli con tutte le sue “all star” calate nella parte. Inizia Zhu Ting con fuochi d’artificio in attacco e a muro, poi le battute vincenti della stessa cinese e di Marina Lubian scavano il primo break 4-9. Nonostante gli sforzi di Giovannini (altra olimpionica in campo stasera a Pesaro) e delle ragazze di coach Pistola, con una battuta efficace le Pantere mettono in difficoltà l’attacco di casa, poi la spallata che rompe il set arriva con i gran muri della coppia Zhu-Lubian (5-12). Anche Isabelle Haak si iscrive alla festa e il punteggio continua ad arridere alle campionesse d’Italia, che spingono fin dal servizio: 16-10. La ricezione viaggia su percentuali altissime, Gabi gioca a tuttocampo, attacca e difende con aggressività, capitan Wolosz è in vena e ne beneficia anche Sarah Fahr (11-17). La Megabox prova a spingere, ma Zhu Ting (7 punti nel set, 1 muro e un aces con colpi mozzafiato) si trova già a meraviglia con la sua capitana e trova colpi da fuoriclasse: doppietta della “zhuper” cinese per il 13-19. Candi reagisce a muro, ma risponde Isabelle Haak che è un terminale implacabile (4 punti nel set). Il vantaggio accumulato, tra un ace di una Zhu Ting “elettrica” e una difesa della coppia De Gennaro-Gabi porta alla comoda chiusura del primo set: 19-25 ed esulta il gruppo di tifosi gialloblù che stasera sostengono le Pantere anche a Pesaro!

Inizia bene anche il secondo set con Gabi che offre spettacolo, primi cedimenti per la Megabox sul 2-5 dopo un “tip” della brasiliana e un’altra prodezza di Zhu. Wolosz fa ammattire il muro di Vallefoglia, ora tocca ad Haak colpire, ma ancora Candi con un guizzo d’esperienza porta le marchigiane vicine, poi l’ace di Weitzel per il pareggio (7-7). Punte nell’orgoglio le Pantere tornano a graffiare, Asia Wolosz di prima chiude con astuzia un lungo scambio, poi Lubian lavora bene in attacco (3 punti) e a muro, coach Pistola deve chiedere time out per fermare il break di De Gennaro e compagne (7-11). Il muro-difesa della Prosecco DOC Imoco è da manuale, le giocate di Wolosz esaltano le qualità delle sue pregiate bocche da fuoco (stavolta è Gabi protagonista con 7 punti nel set), e il punteggio si dilata ancora: 8-15.

Il ritmo della Prosecco DOC Imoco di stasera, al gran completo, sarebbe difficile da sostenere per chiunque, la Megabox ci prova anche inserendo giocatrici dalla panchina, ma non riesce a reggere (12-20). Nel finale spazio al collaudato doppio cambio con Adiwge e Seki. Michieletto ha l’ultimo sussulto per Vallefoglia, ma le campionesse d’Italia chiudono 19-25 anche il secondo parziale.

Vallefoglia prende il primo vantaggio della partita a inizio terzo set (3-2) con una vivace Weitzel, ma Fahr risponde colpo su colpo, tre punti della centrale azzurra ed è sorpasso di Conegliano. Anche Zhu, sempre più inserita nei meccanismi “santarelliani” si fa sentire con i suoi centimetri sotto rete (3-6). Time out marchigiano.

L’argine di Vallefoglia si rompe sotto i colpi di Sarah Fahr (11 punti alla fine, sempre in doppia cifra!) in battuta e di Marina Lubian a muro (4 in totale nel match con 8 punti in carniere), i punti delle olimpioniche portano la Prosecco DOC Imoco a +5 (4-9). Wolosz si diverte ad innescare a turno, senza spremerle, tutte le sue stelle, ma tutto nasce dal muro-difesa con De Gennaro e Gabi (12 punti nel match per la super brasiliana) dietro e una prima linea granitica, Lubian mura il 7-15 e per la Megabox è notte fonda.

Zhu Ting (MVP del match con 14 punti, 4 muti, 47% in attacco e 1 ace) e compagne continuano a spingere e arrivano al traguardo a braccia alzate, dominando anche il finale di gara dopo un match corale, impressionante per qualità, continuità ed attenzione: 12-25 l’impietoso finale del terzo set ed è il sesto successo da tre punti in altrettante gare per la Prosecco DOC Imoco Conegliano.

I protagonisti-

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura, Conegliano è una squadra super, con loro è sempre complicato giocare Onestamente potevamo fare meglio, soprattutto in battuta: dovevamo spingere di più, invece abbiamo sbagliato tanto, ci siamo impegnate tantissimo e ci sono stati momenti anche belli di gioco soprattutto in difesa. Purtroppo ci è mancata la conitinuità che serve contro squadre del genere ».

Asia Wolosz (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Volevamo venire qui e fare una bella partita, perchè adesso che siamo tutte al completo abbiamo bisogno di partite così contro avversarie forti come Vallefoglia per trovare il ritmo e trovare i meccanisimi giusti. Oggi è andata bene, abbiamo fatto un buon lavoro e sono contenta specie per l'inserimento di Zhu che è con noi da poco, ma oggi ha fatto vedere chi è. Questa vittoria è la migliore preparazione per il match di domenica al Palaverde con Scandicci, vogliamo fare una grande partita di fronte al nostro pubblico. ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (19-25 19-25 12-25)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Perovic, Lee 8, Weitzel 6, Bici 9, Giovannini 2, Candi 4, De Bortoli (L), Michieletto 5, Storck 3, Kobzar. Non entrate: Torcolacci, Feduzzi. All. Pistola.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Braga Guimaraes 12, Fahr 11, Haak 9, Zhu 13, Lubian 8, De Gennaro (L), Adigwe 2, Seki. Non entrate: Chirichella, Eckl, Lukasik, Lanier, Bardaro (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Papadopol, Vagni.

Durata set: 25', 29', 20'; Tot: 74'.

MVP: Zhu Ting (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1515

I RISULTATI-

Wash4green Pinerolo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-18) Giocata ieri

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (19-25, 19-25, 12-25)

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero Cuneo 3-1 (25-22, 25-12, 19-25, 25-11)

Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 3-2 (25-16, 23-25, 21-25, 25-20, 15-13)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)

Smi Roma Volley-Bergamo 1-3 (18-25, 21-25, 25-19, 18-25)

Savino Del Bene Scandicci-Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-18, 25-21, 25-13)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 18 (6 – 0); Numia Vero Volley Milano 14 (5 – 1); Savino Del Bene Scandicci 12 (4 – 1); Igor Gorgonzola Novara 12 (4 – 1); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 9 (4 – 2); Bergamo 9 (3 – 2); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9 (3 – 2); Il Bisonte Firenze 7 (2 – 3); Eurotek Uyba Busto Arsizio 6 (2 – 3); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 3); Smi Roma Volley 3 (1 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 3 (1 – 4); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2 (0 – 6); Honda Olivero Cuneo 1 (0 – 5).

IL PROSSIMO TURNO 03/11/024 Ore 17.00-



Eurotek Uyba Busto Arsizio – Wash4green Pinerolo

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci Ore18.00

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara Ore 16.00

Honda Olivero Cuneo – Smi Roma Volley

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Numia Vero Volley Milano Si gioca il 2-11-2024 Ore 20.30

Cda Volley Talmassons Fvg – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Bergamo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia