Starting Six: per Sangiuliano Conegliano super favorita

ROMA- La puntata al femminile di Starting Six rivisita il turno infrasettimanale di campionato che ha regalato sorprese e conferme. In Prima Fila a commentare, insieme a Pasquale Di Santillo i temi più attuali del nostro volley Rachele Sangiuliano, palleggiatrice dal glorioso passato nel club e in nazionale (oro Mondiale 2002), ed oggi apprezzata commentatrice televisiva per Sky. Rachele sottolinea come la stagione sia iniziata ancora una volta sotto l’aurea luce di Conegliano che fino ad oggi non ha perso un colpo. Qualcosa in più si sarebbe aspettata da Milano, penalizzata dall’assenza di Egonu, per il resto tanto equilibrio. L’attenzione si sposta poi su Busto Arsizio che dopo l’esonero di Caprara, che evidentemente non era riuscito a stabilire il giusto feeling con la squadra, ha centrato, con Enrico Barbolini in panchina, due vittorie di fila. Altro colpo di scena il cambio di panchina di Scandicci per un inizio davvero interessante. Secondo Sangiuliano Milano, Novara e Scandicci devono trovare ancora gli assetti giusti per contrastare Conegliano ma la stagione è solo agli albori. Da sottolineare la ripartenza di Bergamo che in questo scorcio di campionato ha già centrato tre vittorie, merito del tecnico Carlo Parisi e dalla reazione di un gruppo di atlete che, dopo la rocambolesca salvezza della scorsa stagione, quest’anno stanno offrendo un rendimento all’altezza delle loro reali possibilità. Una citazione di merito anche per la neo promossa Talmassons che, sotto l’esperta guida di Barbieri, può fare molto bene. Inevitabile che il discorso scivoli sulla vittoria delle azzurre a Parigi. Sangiuliano afferma convinta che nel momento del trionfo non ha pensato a quando, da protagonista, vinse il mondiale ma di aver provato una gioia enorme per le nostre ragazze. Una vittoria che era nell’aria ancor prima di giocare la finale, arrivata senza particolari patemi, molto più sofferto il successo nei quarti contro la Serbia. Venendo alla sua ‘nuova vita’ da commentatrice l’ex azzurra spiega che il suo intento è quello di rendere accessibile e comprensibile a tutti il gioco della pallavolo e si dichiara felice di avere, grazie a Sky di poter commentare altre discipline, calcio compreso.