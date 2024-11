Novara si porta via i tre punti da Firenze

FIRENZE- Prosegue il cammino spedito dell' Igor Gorgonzola Novara che salta brillantemente la delicata trasferta in casa del Il Bisonte Firenze, imponendosi in quattro set 1-3 (21-25, 25-21, 21-25, 18-25) al termine di un match equilibrato nei primi due set e con la squadra di Bernardi capace di prendere in mano le redini del gioco dal terzo parziale in poi. MVP per Lina Alsmeier, top scorer azzurra è stata invece Taylor Mims (17), schierata in sestetto al posto di Tolok alle prese con un piccolo acciacco e tenuta precauzionalmente a riposo. Da segnalare, nel corso del quarto set, l’esordio stagionale di Eleonora Fersino, al rientro dopo l’infortunio al ginocchio patito in estate.

Firenze senza Bechis (partita per il campionato statunitense) e Davyskiba, Novara con Tolok in panchina e Bonifacio non a referto. Toscane in campo con Agrifoglio in regia e Malual in diagonale, Butigan e Mancini al centro, Cagnin e Nervini in banda e Leonardi libero; Igor con Mims opposta a Bosio, Squarcini e Aleksic centrali, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici e De Nardi libero.

Firenze parte fortissimo (4-0) con due muri, sul 7-2 Ishikawa reagisce e il turno in battuta di Squarcini (ace, 8-5) propizia il rientro, ultimato poi sul 9-9 (muro di Aleksic e invasione di Firenze); Squarcini a muro mette la freccia (11-12) ma Firenze torna avanti 16-14 chiudendo a proprio favore uno scambio lunghissimo e poco dopo è Ishikawa a ricucire lo strappo chiudendo un altro punto combattuto (17-17) in cui entrambe le difese si esaltano. Il pallonetto di Mims vale l’inerzia favorevole alle azzurre (18-19), l’ace dell’americana avvicina il traguardo (21-24) che Bosio “taglia” murando Malual per il 21-25.

Novara riparte da Squarcini (0-2, primo tempo a segno) ma l’ace di Agrifoglio propizia il controbreak (3-3) che si concretizza poi in alcuni errori azzurri per il 9-6 fiorentino. Villani entra e con l’aiuto del nsatro fa 12-11, due errori avversari mandano Novara in vantaggio (14-15) ma dura poco: 3-0 di parziale e Firenze torna a condurre 17-15, scappando ulteriormente con l’ace di Acciarri sul 21-17. Novara non rientra più, Malual in pallonetto fa 1-1 (25-21).

Si riparte testa a testa, con due muri di Firenze per il 6-4 cui segue l’ace del +3 di Malual (8-5) che costringe al timeout Bernardi. Nervini in maniout allunga 11-6, Novara si rimbocca le maniche e si affida al servizio di Aleksic per rientrare (12-10, ace) e Alsmeier con due punti in fila (diagonale vincente e ace) impatta sul 17-17. Novara sciupa due volte l’occasione del sorpasso, Firenze si mantiene avanti fino al 21-20 (maniout di Nervini) ma Bosio con una magia smarca Squarcini in fast (21-21) e un pallonetto chirurgico di Mims (il cui esito è ribaltato dal videocheck chiesto da Bernardi) vale il sorpasso sul 21-22. Alsmeier chiude uno scambio tirato (21-23) e Squarcini a muro conquista il set ball (21-24) sul turno in battuta di Ishikawa, poi Mims in difesa da il “la” al 21-25 di Alsmeier.

Il set vinto in rimonta carica le azzurre, le difese di De Nardi propiziano l’1-4 di Ishikawa in avvio, con la giapponese che ne fa poi tre in fila per il 3-8 mentre Firenze ferma invano il gioco. Ace di Mims (3-9), Alsmeier in maniout concretizza un’altra difesa di De nardi (5-13) e sul 9-16 c’è anche l’esordio stagionale di Fersino, entrata a rinforzare la seconda linea. Novara amministra il vantaggio (12-19, diagonale di Ishikawa) e Mims di potenza avvicina il traguardo (15-22) con Squarcini che a muro fa 18-25 e fa scorrere i titoli di coda (1-3).

I protagonisti-

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « C’è del rammarico perché forse potevamo fare qualcosa di più: le ragazze in certi frangenti sono state molto brave, ma non sono riuscite per tutta la partita ad esprimere quello che sono in grado di fare, vuoi per l’emergenza vuoi per i meriti delle avversarie. Ce la siamo comunque giocata, a parte il quarto set in cui ci siamo un po’ sfilacciate, ma la chiave della partita secondo me è stato il terzo set: sull’1-1 abbiamo continuato a spingere, abbiamo lavorato molto bene nel cambio palla e ci siamo create tante occasioni in contrattacco, ma lì purtroppo abbiamo commesso otto errori diretti proprio in contrattacco e questo ci ha un po’ tolto dal ritmo gara. Poi sappiamo che Novara è Novara, merito a loro ma la squadra sta comunque mostrando delle cose molto belle: anche oggi ho fatto i cambi che potevo fare e chi è entrato ha fatto il suo il lavoro, alle ragazze non ho niente da dire se non spronarle perché il loro valore è molto importante ».

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)- « Credo che sia stata una prestazione di squadra a fare la differenza e a portarci alla vittoria, abbiamo combattuto colpo su colpo contro una Firenze davvero ottima, scesa in campo senza nulla da perdere. Ci hanno messe in difficoltà, è stata dura venirne fuori ma alla fine direi che è andata molto bene, con tre punti importanti, e sono orgogliosa della mia squadra. Penso che ci siamo meritati questo successo e il fatto che non sia stata facile regala ulteriore valore al risultato ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (21-25, 25-21, 21-25, 18-25)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 4, Malual 18, Butigan 12, Leonardi (L), Battistoni ne, Giacomello 4, Nervini 19, Mancini 7, Ribechi, Cagnin 4, Agrifoglio 2. All. Bendandi.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani 3, Bosio 4, Bartolucci ne, De Nardi (L), Fersino, Alsmeier 12, Ishikawa 16, Mims 17, Orthmann ne, Aleksic 9, Mazej (L) ne, Mazzaro ne, Tolok ne, Squarcini 13. All. Bernardi.

ARBITRI: Caretti, Santoro

MVP Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)

Durata set: 30’, 28’, 29’, 26’ Tot: 113’