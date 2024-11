Champions League: Milano vince e convince contro il Porto

MONZA – Esordio vincente nell’edizione 2024-25 della CEV Champions League per la Numia Vero Volley Milano . La prima squadra femminile del Consorzio, tra le mura amiche dell’Opiquad Arena, si è imposta con un rotondo 3-0 (25-15; 27-25; 25-17) sulle portoghesi dell’FC Porto, strappando così i primi tre preziosi punti e portandosi in vetta alla classifica della Pool C dopo la prima giornata. Nel primo parziale una partenza sprint da parte di Milano che, con Sylla e Kurtagic efficaci al servizio e la solida prestazione di Daalderop in attacco, è riuscita a conquistare il primo set 25-15. Nella seconda frazione subito una buona risposta da parte di Porto che si è portata al comando, ma Orro è stata abile a guidare le sue ragazze alla chiusura della frazione 27-25. Nel terzo e decisivo parziale, Heyrman, due ace di Orro e Daalderop hanno permesso a Milano di mettere subito in chiaro la situazione e, nonostante qualche errore di troppo, arrivare alla vittoria. MVP del match proprio Nika Daalderop, autrice di 17 punti. In doppia cifra anche il capitano Orro (10) e Kurtagic (11). Per Milano una prestazione importante con 10 muri e 11 ace, 5 di questi messi a segno da Orro.

Per questo primo match della stagione europea, coach Lavarini apporta qualche modifica al sestetto visto in campionato: confermata la diagonale con Orro e Cazaute così come il reparto schiacciatrici con la coppia Sylla-Daalderop. Al centro chiara Kurtagic con Heyrman mentre esordio per Gelin nel ruolo di libero.

La partita si apre con un monster block di Orro, seguita dal vincente di Cazaute (2-1). L’ace di Sylla sigla il +4 Vero Volley e la panchina portoghese sospende il gioco (5-1). Milano sembra inarrestabile: prima Kurtagic poi Daalderop, le meneghine volano sul 9-2. Complice qualche errore, Porto si riporta a -3 (9-6), ma Cazaute risponde prontamente per il decimo punto Vero Volley. Sylla e Orro allungano di nuovo il vantaggio e sul 14-8 coach Coelho chiama il time-out. Alla ripresa continua la corsa di Milano che con il servizio vincente Sylla tocca quota 20-11. Le ospiti non riescono a contenere la potenza di Dallderop che mette a terra il 22-13, seguita da Heyrma che va per il 23-14. Turn over per Lavarini che dopo Guerra, schiera anche Kostantinidou e Marinova. Primo set point per Vero Volley (24-15): è proprio Marinova a chiudere il parziale 25-15.

In avvio di seconda frazione Porto conquista il primo break della partita (2-4); Milano rimane a contatto, ma la formazione ospite mantiene i due punti di vantaggio (5-7). Sul 6-9 Porto, coach Lavarini decide di spendere il primo time-out del match. Il monster block di Kurtagic segna il -1 (9-10) e nuova sospensione, ma per la panchina portoghese. Al rientro in campo le ospiti allungano, ma Daalderop prova a ricucire lo svantaggio mentre Orro completa la rimonta: parità sul 13-13. Cazaute porta avanti Milano di +3 (17-14) e Porto prova ad interrompere il gioco, chiamando i 30″. Due vincenti consecutivi (diagonale di Kurtagic e ace di di Heyrman) e Vero Volley vola sul 21-16. Le portoghesi non vogliono lasciare nulla di intentato e si riportato sotto (21-20) e coach Lavarini richiama a sé le sue ragazze. Parità sul 21 tra le due squadre, ma Daalderop guida le sue verso il set point (24-23). Porto lo annulla, ma ancora Daalderop trova un’altra palla set. Mercado annulla anche la seconda occasione per Milano. La schiacciatrice olandese guadagna il terzo set point e Vero Volley chiude 27-25.

Kurtagic dà il via alla terza frazione e all’allungo di Milano, che con Sylla trova già il break (3-1). Nonostante il tentativo di Porto, la Numia si costruisce tre punti di margine sulle avversarie e si porta 8-5. L’ace di Orro sul 10-6 spinge coach Coelho al time-out. Vieira mette a segno il nono punto per Porto, ma Kurtagic risponde con il 12-10 per Milano. L’ace della neo entrata Marinova trova un nuovo +3 per Vero Volley (14-11), mentre Heyrman blocca l’attacco portoghese per il 15-12. Entra in campo, al posto della centrale belga, Guidi che dopo la parità ristabilita da Hoogers sul 15-15, mette a segno il suo primo punto. Daalderop segna il suo 15esimo punto della partita che vale a Milano il 20-16. Due ace di Orro (il quinto del match) guidano la Numia sul 23-16. Marinova va con il primo match point (24-17), ma a chiudere è ancora una volta Daalderop.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini-

« Siamo felici per questa vittoria; ci tenevamo davvero a iniziare questa fase a gironi di CEV Champions League con 3 punti. Un grazie speciale a tutti i nostri tifosi che ci hanno davvero sostenuto fino alla fine. Ovviamente possiamo sempre migliorare il nostro gioco e ci stiamo lavorando, ma per stasera sono soddisfatto del risultato della squadra ».

Le parole di Nika Daalderop-

« Abbiamo fatto un ottimo lavoro stasera; la partita è stata dura e l’abbiamo gestita nel miglior modo possibile. C’è sicuramente qualcosa da migliorare, e inizieremo a lavorare sui nostri errori al più presto perché questa domenica giocheremo un’altra partita difficile contro Busto, e poi saremo subito di nuovo in campo per la Champions League in Slovenia ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – FC PORTO 3-0 (25-15; 27-25; 25-17)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 5, Gelin (L), Guidi 1, Marinova 4, Heyrman 6, Guerra, Orro 10, Konstantinidou, Kurtagic 11, Sylla 7, Daalderop 17. N.E. Pietrini, Danesi, Fukudome (L). All. Lavarini.

FC PORTO: Rohr, Durao 1, Swanson 2, Mariano Vieira 9, Pinto 13, Mercado Chavez 3, Resende (L), Coelho 1, Correia 1, Hoogers 12, Monteiro. N.E. Brianna Folashade, Guedes (L). All. Coelho.

ARBITRI: Olivier Guillet, Aleksandar Petrovic

Durata set: 21′; 31′, 25′. Tot: 1h17′

MVP: Nika Daalderop (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 1756.