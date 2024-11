Starting Six: Conegliano sempre padrona, Vallefoglia al 5° posto

ROMA- La puntata odierna di Starting Six rivisita, al termine del weekend, l’ultima giornata di A1 femminile. Nella rubrica Match&Play si celebra l’ottava vittoria di Conegliano, che ha sbancato anche il difficile campo di Chieri. Alle sue spalle continua ad avere qualche difficoltà di troppo Milano che comunque conquista la vittoria al tie break su una sempre più convincente Busto Arsizio. Novara e Scandicci tengono il passo superando rispettivamente Perugia e Bergamo. Da sottolineare la crescita delle squadre ‘della terra di mezzo’, quelle che attualmente sono nella pancia della classifica. Nel commento di Pasquale Di Santillo si evidenziano le belle prestazioni di Vallefoglia, oggi 5a in classifica, che è andata a vincere a Roma contro una formazione, quella giallorossa che sta pagando pesantemente le assenze di Melli e Salas. Bella affermazione anche di Pinerolo che si impone in tre set sulla neo promossa Talmassons.