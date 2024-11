Venerdì il big match, sabato altri due anticipi

Sabato 23 novembre si parte con due match in contemporanea alle ore 18. La novità odierna è che, grazie alla qualificazione dell’Italia alle Semifinali di Coppa Davis, la sfida tra la Smi Roma Volley e la Savino Del Bene Scandicci si giocherà su Rai Sport e non più su Rai Play. Dopo il punto conquistato contro Firenze, un’altra toscana sulla strada delle giallorosse, per la prima volta da inizio stagione con tutta la rosa a disposizione. Parallelamente, su VBTV, l’Igor Gorgonzola Novara dovrà reagire alla batosta nel derby contro Busto Arsizio ospitando in casa la Cda Volley Talmassons FVG, ostacolo complicato nonostante l’ultima posizione in classifica, come sperimentato già da Milano lo scorso weekend.

Domenica 24 novembre alle 16, su DAZN, scontro diretto a tutti gli effetti tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta con 14 punti, e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, sesta a quota 12. Due squadre sicuramente, a livello statistico, tra le migliori del campionato: le collinari sono seconde per muri vincenti con 106, le biancoverdi sono addirittura prime per ace a referto, 58, con ben due atlete nella top3 della specialità (Weitzel con 15, Giovannini con 14).

In esclusiva VBTV dalle 17, due appuntamenti decisamente rilevanti per le squadre coinvolte. Bergamo, ottava con dodici punti, accoglierà al PalaFacchetti la Wash4Green Pinerolo, che segue a distanza di due punti dall’ultimo posto che qualifica alla coppa. Dopo il brutto k.o. contro Perugia, la Honda Olivero Cuneo sarà chiamata a rispondere davanti al suo pubblico contro, probabilmente, uno degli avversari più in forma del campionato, l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, settima anche lei con 12 punti, tutti conquistati nelle ultime cinque partite.

Chiuderà il turno il match di Palazzo Wanny tra Il Bisonte Firenze, decimo con 9 punti, e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, che grazie al successo proprio contro le cuneesi è riuscita a scalare la graduatoria dall’ultimo all’undicesimo posto. Fischio d’inizio alle ore 20.30 su Rai Sport nel caso in cui l’Italia della Coppa Davis arrivasse in finale, altrimenti possibile inizio su Rai Play.

Igor Gorgonzola Novara - Cda Volley Talmassons Fvg

Prima volta assoluta al Pala Igor tra le azzurre di Lorenzo Bernardi e la matricola CDA Volley Talmassons FVG, con le azzurre chiamate a riscattare il brutto stop di Busto Arsizio e le friulane a caccia di uno scalpo importante dopo la splendida prestazione e l'impresa sfiorata contro Milano. Per le padrone di casa rimane certa l'assenza di Akimova, che prosegue nel proprio percorso di recupero dall'intervento alla spalla subito in estate, mentre sono da verificare le condizioni di Orthmann, su cui i dubbi saranno sciolti solo all'ultimo momento. Una sola ex dell'incontro: si tratta del libero novarese Giulia De Nardi, che prima di approdare alla Igor ha difeso - nella stagione 2022-2023 - proprio i colori di Talmassons, portando il club friulano a un passo dalla promozione ottenuta poi nella passata stagione.

EX: Giulia De Nardi a Volley Talmassons nel 2022/2023



Giulia De Nardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Mi farà un effetto strano affrontare Talmassons, è stato il mio ultimo club prima di Novara e l'ho lasciato dopo una stagione ottima e una semifinale promozione disputata. Lo scorso anno hanno fatto un capolavoro, mi è capitato di assistere di persona alle finali promozione, e sono contenta che abbiano conquistato la massima serie, palcoscenico che cercheranno di mantenere a tutti i costi. Hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti, anche contro Milano hanno perso la possibilità di fare punti per dei dettagli davvero minimi, dimostrando una volta di più i loro punti di forza e un carattere importante. Da parte nostra c'è tanta voglia di tornare in campo dopo il k.o. di Busto Arsizio, una partita in cui abbiamo sbagliato semplicemente tutto, non riuscendo mai a essere noi stesse. Il sentimento che prevale in noi è la voglia di rivalsa: dobbiamo metterci alle spalle questa prestazione, tenendola però bene a mente come monito per il futuro. Sono fiduciosa: abbiamo la forza e l'entusiasmo per ripartire subito ».

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Incontreremo un’altra squadra candidata alla vittoria del campionato perciò sappiamo delle difficoltà che ci saranno. Abbiamo il rammarico di non aver preso punti contro Milano nell’ultima giornata ma abbiamo la consapevolezza di potercela giocare. Nonostante la classifica sia rimasta tale abbiamo conquistato dunque ulteriore consapevolezza. Siamo tranquilli e fiduciosi di poter far bene. Sappiamo che dovremo battere bene, perché quello è un aspetto molto importante del gioco e poi contenere i loro attaccanti che sono veramente pesanti. Saranno questi gli aspetti principali su cui dovremo lavorare in campo ».



Honda Olivero Cuneo - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Dopo la sconfitta di Perugia la Honda Olivero Cuneo è pronta per tornare in campo al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Alle 17 di domenica 24 novembre va in scena la sfida contro Eurotek Uyba Busto Arsizio. C’è voglia di riscatto per le Gatte dopo la prestazione incolore di Perugia. Tuttavia non sarà semplice contro una squadra come Busto Arsizio, capace di imprese importanti in questo avvio di stagione, che viaggia stabilmente in zona Play Off.

PRECEDENTI: 11 (4 successi Honda Olivero Cuneo, 7 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Valentina Colombo a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022, 2022/2023; Noemi Signorile a Uyba Busto Arsizio nel 2016/2017; Francesca Scola a S.Bernardo Cuneo nel 2023/2024 - Allenatori: Lorenzo Pintus a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022, 2022/2023



Ana Bjelica (Honda Olivero Cuneo- « Certamente c'è rammarico dopo la partita di Perugia, ci aspettavamo di più da parte nostra ed abbiamo analizzato cosa non ha funzionato. Per noi era una sfida importante e avremmo dovuto fare di più. Comunque è solo una partita ed ora c'è Busto. Sono una squadra in grande forma ed hanno vinto diverse partite difficili. Penso che sia una grande squadra, ma penso che sia una buona opportunità per mostrare che possiamo competere con tutti. La cosa più importante sarà prepararsi al meglio e dare il massimo ».

Federica Pelloni (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Sarà sicuramente una trasferta difficile, perchè lunga e su un campo ostico. Cuneo ha bisogno di punti, scenderà in campo con il coltello fra i denti e vorrà sicuramente riscattare la sconfitta con Perugia. Noi dovremo entrare in campo come nelle ultime partite, con la voglia di far bene e combattere su ogni pallone, anche perchè ora arrivano partite che contano tanto e che ci potrebbero far entrare tra le prime otto e quindi in Coppa Italia. Questa settimana in palestra abbiamo lavorato molto per correggere alcuni fondamentali che ancora in partita non ci vengono bene, concentrandoci su di noi per crescere e migliorarci giorno dopo giorno

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

La prima diretta Rai stagionale coincide con la sesta gara casalinga su otto per Il Bisonte Firenze: domenica sera alle 20.30 a Palazzo Wanny arriva la Bartoccini-Mc Restauri Perugia per la nona giornata della Serie A1 Tigotà, ed è un’altra sfida da provare a vincere per le bisontine, reduci dall’ottimo successo di domenica scorsa contro Roma. Le Black Angels, neopromosse in A1, vengono anch’esse da una vittoria – 3-0 contro Cuneo – che fra l’altro è stata anche la loro prima in stagione, e finora hanno conquistato cinque punti, trascinate dall’attuale bomber del campionato, l’ungherese Németh, autrice di ben 189 punti: un ostacolo non facile da superare per la squadra di coach Bendandi – decima a quota nove – che è finalmente al completo e che vuole proseguire la risalita verso una delle prime otto posizioni, valide per l’accesso ai quarti di Coppa Italia.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Il Bisonte Firenze, 3 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

EX: Beatrice Agrifoglio a Bartoccini Perugia nel 2020/2021



Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Domenica andremo ad aggiungere un’altra battaglia a quelle che abbiamo già vissuto, contro una squadra reduce da una vittoria molto pesante che la farà arrivare qui ancora più carica e fiduciosa rispetto alle ultime gare, nelle quali non era riuscita a raccogliere quello che sperava. Perugia ha dei terminali offensivi molto interessanti, in primis l’opposto Németh che sta facendo un gran campionato, ma senza dimenticare la giovane Gardini e le altre: hanno un’ottima qualità in battuta, quindi dovremo essere pronte ad affrontare situazioni con palla non perfetta, nelle quali essere brave a mantenere lucidità scegliendo i colpi più giusti. Poi come sempre servirà molta pazienza: sarà una partita molto importante per tutte e due le squadre, quindi ci sarà bisogno di mantenere la calma e di essere ben predisposte ad incassare colpi e a restituirli ».



Imma Siressi (Bartoccini Perugia)- « Sarà una partita difficile che affronteremo con la voglia di vincere e fare risultato. Questo campionato è molto competitivo, ma tutte le squadre vivono momenti di calo o di negatività. Dobbiamo approfittare di queste situazioni. So che l’obiettivo è quello della salvezza, ma la nostra volontà è quella di raccogliere più punti possibili. Il calendario ora ci pone davanti gare in cui c’è più possibilità di far valere il nostro gioco e determinare la partita. Gli avversari comunque sono tutti difficili da affrontare, il nostro atteggiamento non deve cambiare ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

L'unica settimana piena di allenamenti in due mesi di continui impegni settimanali porta la Reale Mutua Fenera Chieri '76 alla partita in programma domenica 24 novembre al PalaFenera. L'avversaria che Spirito e compagne affronteranno nella nona giornata della Serie A1 Tigotà è la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Fischio d'inizio alle ore 16, con diretta su DAZN. Per Chieri si tratta del secondo scontro diretto consecutivo dopo quello con Bergamo, le due squadre infatti sono distanziate in classifica di appena 2 lunghezze e i punti in palio permetterebbero di consolidare quel quinto posto in classifica che le biancoblù si sono riprese lo scorso weekend. Chieri punta a conquistare l'intera posta anche per guadagnare i primi 3 punti interni della stagione dopo le vittorie al tie-break con Novara e Firenze. Nell'ultimo precedente, lo scorso 28 gennaio, le ragazze di Bregoli si sono imposte 3-0 centrando il quinto successo nei sei precedenti con le marchigiane. Tre le ex, tutte nel roster di Vallefoglia: Chiara De Bortoli, Maja Storck, Camilla Weitzel.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Chiara De Bortoli a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Maja Storck a Fenera Chieri '76 nel 2022/2023; Camilla Weitzel a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Penso che stiamo migliorando il nostro gioco passo dopo passo. Sicuramente ci sono ancora cose su cui possiamo migliorare, ma ci conosciamo sempre meglio ad ogni partita e possiamo continuare a costruire su questo per raggiungere un ottimo livello. Vallefoglia ha un'ottima squadra, tanto in attacco quanto in difesa. Hanno buone giocatrici in tutti i ruoli. Penso che la chiave della partita contro di loro sarà avere un buon muro/difesa ed esercitare pressione al servizio, in modo da poterli far uscire dal sistema e rendere più semplice il nostro muro/difesa. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e mettere in campo le cose su cui abbiamo lavorato questa settimana ».

Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Chieri è un campo veramente ostico, e in aggiunta loro sono da anni una delle squadre della fascia alta del campionato. Abbiamo lavorato sul muro difesa, sul nostro attacco, visto che loro sono molto forti a muro e sull’incisività della nostra battuta, che con Scandicci è stata molto efficacia ».



Smi Roma Volley - Savino Del Bene Scandicci

La SMI Roma Volley, dopo essere tornata a muovere la classifica grazie al punto conquistato nella gara terminata al tie-break contro Il Bisonte Firenze, trova sulla sua strada un’altra squadra toscana nell’anticipo pomeridiano della nona giornata di andata del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile. Sabato 23 novembre, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Roma, le Wolves saranno di scena contro la fortissima Savino Del Bene Scandicci, che nella scorsa stagione ha giocato la finale Scudetto contro Conegliano e può vantare una formazione costellata di stelle, tra cui spicca l’opposta Antropova, oro a Parigi 2024 con la Nazionale italiana. Entrambe le squadre arriveranno all’incontro con un appuntamento europeo alle porte: mercoledì prossimo le capitoline voleranno in Bulgaria per il primo atto degli ottavi di finale di CEV Challenge Cup contro il Levski Sofia, mentre le toscane saranno protagoniste in Polonia per il terzo turno di CEV Champions League. In settimana, per la prima volta dall’inizio della stagione, dopo i rientri di Melli e Salas, coach Cuccarini ha potuto preparare una gara di campionato senza impegni infrasettimanali e con tutte le giocatrici a sua disposizione, ad eccezione di Muzi a riposo per il riacutizzarsi di un dolore al piede. Per fare punti contro l’attuale terza forza della regular season servirà necessariamente anche la spinta del pubblico romano, che potrà assistere finalmente ad una gara casalinga con le Wolves al completo.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Nessuno



Giulia Melli (Smi Roma Volley)- « Finalmente nell’ultimo turno di campionato abbiamo preso una boccata d’ossigeno, conquistando un punto che ci ha permesso di muovere la classifica e ci ha trasmesso una grande motivazione per continuare a fare passi avanti. Adesso affronteremo con la giusta concentrazione la gara con Scandicci per dare il massimo davanti ai nostri tifosi. Dal punto di vista personale sono molto contenta di essere ritornata in campo e sto cercando di riacquisire al più presto il ritmo di gioco ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ci aspetta una partita per noi molto importante, perché veniamo da due risultati positivi e questa settimana possiamo lavorare su tanti aspetti, soprattutto su mettere benzina nelle nostre gambe, perché subito dopo Roma si ripartirà alla volta della Polonia per la seconda trasferta in Champions League. Per noi è fondamentale dare continuità, crescere ancora e cercare di limitare ulteriormente queste piccole pause che abbiamo anche per merito degli avversari. Contro Vallefoglia la squadra ha dimostrato carattere in una trasferta molto difficile, a Roma ci aspetta un'altra partita difficile, perché è vero che Roma non sta attraversando un buon periodo a livello di risultati in campionato, ma se la si lascia giocare diventa pericolosa, soprattutto quando gioca in casa. Il nostro obiettivo è quello di entrare in campo pensando solo ed esclusivamente all'obiettivo, che è quello della vittoria, sapendo che per farlo dobbiamo essere ordinate, mantenere la gestione dell'errore che sicuramente è su buoni livelli, ma migliorando il servizio soprattutto fuori casa, perché non abbiamo la stessa performance che abbiamo in casa. Quindi l'obiettivo è quello di portare a casa una vittoria, ma anche quello di crescere ulteriormente perché poi si ritornerà a giocare ogni tre giorni e sarà fondamentale avere acquisito delle sicurezze ».

Wash4green Pinerolo - Bergamo

Domenica pomeriggio la Wash4green Pinerolo ritorna sul campo casalingo per affrontare Bergamo. Una sfida importante per entrambe le formazioni, separate da due soli punti in classifica: le bergamasche in ottava posizione a quota 12 punti, le pinelle seguono a quota 10. Entrambe reduci da un ko (Bergamo con Chieri, Pinerolo con Conegliano) punteranno a ritrovare punti e vittoria. Ex della gara Sorokaite, Cambi e Smarzek. Al pala Bus Company l’appuntamento è fissato per le ore 17, con diretta sul canale Volleyball World TV.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Wash4green Pinerolo, 2 successi Bergamo)

EX: Nessuno

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « A Conegliano abbiamo esplorato nuove soluzioni e potenzialità della nostra squadra. C'e' voglia diffusa di dimostrare il buon lavoro della settimana. Anche domenica si va avanti per la nostra rotta come sempre partita per partita ».

Alessandra Mistretta (Bergamo)- « Mi aspetto una avversaria che vuole vincere e fare punti, combattiva e pronta a darci del filo da torcere. Sono una squadra abbastanza completa e hanno tanti giocatori su cui fare affidamento, per questo dovremo essere brave a trovare i loro punti deboli e giocare su questi, provando a fare il nostro miglior gioco possibile. Veniamo da due partite difficili, con Scandicci e Chieri, contro cui, a tratti, abbiamo saputo giocare molto bene. Quello che vogliamo fare è riprendere la scia positiva che aveva preceduto queste due gare e continuare su quel trend. La voglia è quella di portare punti a casa: sappiamo che è difficile, perché quello di Pinerolo è un campo ostico, però la voglia di vincere e fare bene c’è sempre, anche perché abbiamo visto che in questo campionato si possono fare punti con chiunque. Siamo tutte, più o meno, in un pugno di punti, quindi è super importante farne per muovere la classifica, a maggior ragione quando si incontra una squadra che ci segue a brevissima distanza. Come per loro, questo sarà il nostro obiettivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA

Venerdì: 22 novembre 2024, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Zavater Marco, Giardini Massimiliano



Sabato 23 novembre 2024, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Grossi Dario, Salvati Serena

Smi Roma Volley - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Giglio Anthony, Vagni Ilaria



Domenica 24 novembre 2024, ore 16.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Rossi Alessandro,

Domenica 24 novembre 2024, ore 17.00

Wash4green Pinerolo – Bergamo Arbitri: Serafin Denis, Cavalieri Alessandro Pietro

Honda Olivero Cuneo - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Verrascina Antonella, Papadopol Veronica Mioara



Domenica 24 novembre 2024, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Luciani Ubaldo, Zanussi Umberto

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 24, Numia Vero Volley Milano 19, Savino Del Bene Scandicci 18, Igor Gorgonzola Novara 18, Reale Mutua Fenera Chieri '76 14, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12, Eurotek Uyba Busto Arsizio 12, Bergamo 12, Wash4green Pinerolo 10, Il Bisonte Firenze 9, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 5, Honda Olivero Cuneo 4, Smi Roma Volley 4, Cda Volley Talmassons Fvg 4.