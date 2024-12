Novara vince la battaglia su campo di Vallefoglia

PESARO- Match, valevole per la 12a di andata, di oltre due ore, sempre sul filo dell'equilibrio, a Pesaro, dove la Megabox Ond. Savio Vallefoglia perde il secondo tie-break consecutivo, dopo quello in casa di Milano di mercoledì, contro l’Igor Gorgonzola Novara. In avvio sono le ospiti a tenere il pallino del gioco e a portarsi anche avanti di cinque lunghezze fino al 16-21, ma nel finale di parziale la grande reazione della squadra di coach Pistola permette l’1-0 con il punteggio di 29-27. Lo scivolone non fa tremare le ragazze di coach Bernardi, che rispondono con due frazioni a ritmo altissimo, che consentono il pareggio e il sorpasso con un doppio 17-25. Ma come successo a Monza, le biancoverdi dimostrano di sapersi compattare nelle difficoltà e giocano un quarto set d’autorità, dominando le fasi iniziali e contenendo poi la reazione delle piemontesi per il 25-23 che manda il confronto al tie-break. Un set che si rivela equilibratissimo, vivendo di un botta e risposta che si protrae fino al definitivo 17-19 che premia Novara, trascinata da una Tolok inarrestabile da 36 punti, record stagionale in Serie A. Bene anche Ishikawa, 17 punti, e Squarcini, 13 con 3 muri, mentre per Vallefoglia Bici realizza 20 punti mentre Candi fa segnare un altro record stagionale con i suoi 10 muri (18 punti).