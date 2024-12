Starting Six: Novara-Scandicci, sfida fra big in A1

ROMA- La puntata di oggi dedicata al volley femminile presenta la 13a giornata di A1 femminile, ultima di andata, determinante per stabilire la griglia della Coppa Italia. In Match&Play Pasquale Di Santillo ci racconta innanzitutto del successo di Firenze in quel di Cuneo, nel recupero della settima giornata, che ha dato ossigeno alla classifica della squadra di Bendandi e, contemporaneamente ha inguaiato la squadra di Pintus che resta all’ultimo posto in coabitazione con Roma. Con il successo la squadra toscana è tornata in corsa per entrare nelle prime otto posizioni (l’ultima da assegnare in vista della Coppa Italia) che si contenderanno Vallefoglia, Pinerolo e la stessa Firenze. Cinque partite in programma nel weekend (Conegliano e Milano hanno già giocato e vinto le loro rispettivamente contro Perugia e contro Chieri in vista del Mondiale per Club). Il turno si aprirà con la con l’anticipo del sabato fra Talmassons e Busto Arsizio con le friulane a caccia di punti salvezza e la squadra di Barbolini che punta al quarto posto a spese di Novara che domenica sarà impegnata nel difficile match interno contro Scandicci con l’obiettivo di una vittoria che consentirebbe loro di scavalcare Milano al terzo posto. Vallefoglia dovrà difendere con le unghie e con i denti l’ottava posizione andando a far visita ad una Cuneo a caccia disperata di punti. Firenze aspetta in casa Bergamo dell’ex Carlo Parisi mentre Pinerolo, già fuori matematicamente dalla Coppa Italia per il gioco del quoziente set, ospita l’altra Cenerentola del campionato, la Roma di Cuccarini, e certamente non avrà vita agevole nel confronto con le arrabbiate giallorosse.