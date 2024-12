Volley Mercato: Cuneo ingaggia la centrale Usa Anna Dodson

CUNEO- Anna Dodson è da oggi una giocatrice della Honda Olivero Cuneo. La ventitreenne centrale statunitense va a rinforzare il roster di Pintus in vista del girone di ritorno. Dodson ha militato per sei stagioni nella squadra di UCLA, figurando più volte come una delle migliori centrali del campionato. Anna Dodson è stata infatti selezionata per due anni consecutivi (2023 e 2024) per la Women’s Collegiate National Team degli USA, con cui ha avuto l’opportunità di allenarsi insieme alla nazionale maggiore statunitense, in preparazione per la Volleyball Nations League 2023 e per le Olimpiadi 2024.