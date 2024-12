Novara vince il derby, Roma risorge a Latisana

Si prende la rivincita a distanza di tre mesi e mezzo l’Igor Gorgonzola Novara, che davanti al suo pubblico rifila un rotondo 3-0 nel derby alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, rispondendo alla distanza alla sconfitta subìta nell’esordio stagionale. Il parziale decisivo è il secondo, che segue il 25-18 della prima frazione: dopo un set in totale equilibrio, le collinari non sfruttano tre set point, poi sul 26-26 un muro di Aleksic (10 punti con 4 muri totali) e un attacco di Tolok (MVP con 15 punti), decretano il 2-0. Nel terzo gioco, la squadra di coach Bregoli prova a rimanere attaccata alla sfida, ma le zanzare accelerano nel finale e chiudono i giochi anche per merito di Alsmeier (17), mentre Gicquel (15) e Skinner (11) non riescono a incidere. Tre punti che, in attesa del recupero Milano-Pinerolo, mandano la squadra di coach Bernardi al terzo posto.

Gioca una buona partita l’Honda Olivero Cuneo ma dopo quattro set è costretta ad arrendersi alla superiorità della Savino Del Bene Scandicci. La partenza è ottima per le ragazze di coach Pintus, che passano in vantaggio con un eloquente 25-16 grazie ad una Bjelica incontenibile (7 punti nel set, 21 a fine match). Dopo il brutto parziale, la squadra di coach Gaspari torna però in campo con un altro piglio, pareggiando 19-25 e poi avendo la meglio nella tiratissima terza frazione, terminata ai vantaggi 25-27. Lo sforzo del testa a testa si fa sentire soprattutto per le gatte, anche perché dall’altro lato della rete c’è un’Antropova imprendibile, da 33 punti con 3 ace e 8 muri, uno in più di Carol, anche lei determinante (13 punti).

Grande successo per Bergamo al PalaFacchetti: grazie al 3-0 contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia, la squadra di coach Parisi sale infatti al sesto posto, scavalcando Chieri. Di gestione i primi due set, con un vantaggio accumulato dalla metà della frazione e mantenuto fino alla fine. Di rincorsa la vittoria del terzo parziale, sotto 16-19 ma vinto poi 25-23. Bellissima la sfida nella sfida tra Németh e Cesé Montalvo: 20 punti a testa, 3 muri per l’ungherese, 3 ace per la cubana.

Nello scontro diretto in zona retrocessione infine, a festeggiare è la Smi Roma Volley. Non si arresta la sfortuna casalinga della Cda Volley Talmassons FVG, che davanti al suo pubblico non riesce a sbloccarsi, subendo l’ottava sconfitta in altrettante partite e venendo superata proprio dalle ragazze di coach Cuccarini, che salgono al decimo posto. Il risultato che matura a Latisana è lo stesso della partita d’andata: anche allora furono le friulane a portarsi avanti, come allora bravissime le giallorosse a rimontare e prendersi i tre punti. Come contro Perugia, troppo passiva la squadra di coach Barbieri, che nei momenti critici dell’incontro non riesce a imporre il proprio gioco, subendo le fiammate di una eccellente Adelusi, subentrata nel secondo set e autrice di una prova da MVP con 21 punti. Dall’altro lato del campo, non bastano le prove di Storck (18 punti), Strantzali (15) e Shcherban (12).

TUTTE LE SFIDE-

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Inizia con una vittoria pesante il girone di ritorno della Igor Volley, che si aggiudica il derby con Chieri in tre set, conquistando tre punti al termine di una partita corale di alto livello, impreziosita dalle performance offensive di Tolok (15 punti e premio di MVP) e Alsmeier (17, top scorer dell’incontro) e dalla grande presenza a muro di Maja Aleksic (4 “stampate” a segno).

Igor in campo con Tolok opposta a Bosio, Bonifacio e Aleksic centrali, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici e Fersino libero; Chieri con Van Aalen in regia e Gicquel in diagonale, Gray e Zakchaiou al centro, Omoruyi e Skinner in banda e Spirito libero.

Novara parte aggressiva in battuta e conquista il primo break con l’errore di Gicquel (4-2), scappando poi 9-6 con Ishikawa che chiude al meglio uno scambio infinito. Omoruyi rientra (9-8, lob a segno), il turno in battuta di Bosio fa il vuoto con l’azzurra che firma l’ace del 14-9 e tocca a Zakchaiou risponderle con il servizio vincente del 17-14. Aleksic riprende il filo a muro (19-14), Ishikawa fa 22-15 in maniout e poco dopo è un attacco della centrale serba a chiudere il parziale sul 25-18.

Si riparte con Chieri che accelera (0-2, muro su Alsmeier) e Novara che risponde con Tolok (5-5) a segno in diagonale, mentre le squadre innescano un lungo testa a testa con Chieri che tiene meglio in ricezione rispetto alla prima frazione. Gicquel fa il break dopo una gran difesa di Omoruyi (7-9), ancora ace di Zakchaiou per il 14-18 ma spalle al muro Novara reagisce: Alsmeier torna sotto in diagonale (17-18) e poi fa 23-23 mentre Gicquel conquista il primo set ball ospite (23-24) in maniout. Novara ne annulla tre, poi Aleksic a muro firma il sorpasso (27-26) e un gran diagonale di Tolok chiude i conti ai vantaggi per le azzurre (28-26).

Novara riparte forte con Ishikawa che fa 4-2 a rete e Alsmeier che inchioda il 7-4 dopo una gran difesa di Chieri; Skinner non si arrende (8-7), Gray fa 10-10 a muro ma Novara mantiene inerzia favorevole e scappa una prima volta 14-11 con Alsmeier e poi, dopo l’ace di Omoruyi (15-14), nuovamente sul 20-16 con Aleksic a segno in primo tempo. Chieri non reagisce più, un muro su Gicquel vale il match point (24-19) e il primo tempo di Bonifacio fa scorrere i titoli di coda sul 25-20 per la Igor.

I protagonisti-

Lorenzo Bernardi (allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Credo che sia una vittoria davvero importante e anche bella per come è maturata, con due set sempre in controllo e uno, il secondo, vinto in rimonta e dimostrando di essere sempre in partita, anche in svantaggio. A questo punto ci aspetta un altro mini-tour de force, con due partite in quattro giorni tra giovedì e domenica che saranno importantissime: la prima per classifica e percorso di crescita, la seconda perché mette in palio la qualificazioni alle finali di Coppa Italia ».

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Speravamo in una partita più combattuta. Noi dovevamo spingere un po' di più in battuta, non abbiamo servito male ma loro hanno ricevuto molto bene. Loro hanno giocato benissimo. Hanno un gioco molto bello con i centrali e spinto in posto 4, era molto difficile contenerle a muro e in difesa. Non è stata la nostra giornata, mentre a loro è riuscito a tutto ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-0 (25-18, 28-26, 25-20)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani ne, Bosio 1, Bartolucci, De Nardi, Fersino (L), Alsmeier 17, Ishikawa 8, Mims, Bonifacio 9, Aleksic 10, Mazzaro, Tolok 15. All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Lavagnino (L) ne, Spirito (L), Skinner 11, Lyashko ne, Alberti, Van Aalen 2, Anthouli 2, Buijs ne, Gicquel 15, Rolando, Zakchaiou 5, Gray 4, Omoruyi 11, Guiducci. All. Bregoli.

ARBITRI: Rossi, Puecher.

Durata set: 30′. 30′. 26. Tot:86’

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2912

Honda Olivero Cuneo - Savino Del Bene Scandicci

Una settimana fa, in Piemonte, si era interrotta la striscia di dieci successi consecutivi, con la sconfitta maturata sul campo di Novara. Sempre in Piemonte è però ricominciata la corsa di una Savino Del Bene Scandicci che, nel match valido come primo turno del girone di ritorno, si è imposta per 3-1 in casa della Honda Olivero Cuneo.

Vittoria non banale quella ottenuta contro la penultima forza della classifica di Serie A1, su un campo sempre ostico e contro una Cuneo motivata a fuggire dalla zona retrocessione.

Alla fine così, la Savino Del Bene Volley di Gaspari, ha impiegato quasi due ore a vincere la resistenza delle “Gatte”, battute con i parziali di 25-16, 19-25, 25-27, 15-25.

Dopo un primo set nettamente favorevole alle padrone di casa, la formazione scandiccese ha vinto il secondo parziale di gioco, controllandone sempre il punteggio fino al 19-25 conclusivo.

Molto più complicato il terzo set, con la Savino Del Bene Volley in grado di rimontare dal 17-9 in favore di Cuneo, pareggiare sul 22-22 e poi di imporsi per 25-27.

La gara si è così conclusa nella quarta frazione, con Cuneo che non è riuscita a reggere i ritmi dei set precedenti set e con la Savino Del Bene Volley che, d’autorità, ha fatto segnare il 15-25 con cui si è conclusa la gara.

Determinante per il successo della Savino Del Bene Volley la prestazione a muro, con le ragazze di Gaspari che hanno chiuso la gara con 20 muri vincenti realizzati, conto gli 11 messi a referto da Cuneo.

La Savino Del Bene Volley, che ha avuto migliori numeri in attacco (31%-41%), si è aggiudicata la vittoria pur facendo registrare peggiori dati in ricezione e al servizio, fondamentale nel quale hanno commesso meno errori e realizzato più ace (6-4).

MVP dell’incontro si conferma la solita Antropova che, dopo un inizio in linea con il rendimento della squadra, si è caricata l’attacco sulle spalle e ha messo a referto 33 punti, di cui 3 prodotti in battuta e ben 8 con i suoi muri vincenti.

A proposito dell’apporto a muro da sottolineare anche i 7 vincenti di Carol, con la brasiliana che ha chiuso la sfida mettendo a referto 13 punti.

La Honda Olivero Cuneo scende in campo con Signorile al palleggio e Bjelica nel ruolo di opposto, Martinez e Lazic in banda e al centro Cecconello e Polder. Il libero è Panetoni.

Il 6+1 della Savino Del Bene Volley è composto da Gennari in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Herbots e Bajema sono le due schiacciatrici con al centro il duo Carol–Graziani. Il libero è Castillo.

Turno di servizio fastidioso quello di Bjelica, Cuneo mette in crisi la ricezione della Savino Del Bene Volley e si porta avanti sul 7-3. Gaspari spende un time out, ma un muro di Cecconello porta il punteggio sul 13-5 e costringe il tecnico della Savino Del Bene Volley a chiamare una nuova pausa. Le ragazze di Gaspari iniziano una lenta rimonta e arrivano fino al -5 (16-11), costringendo Cuneo al primo “tempo”. Con un parziale di 1-6, Herbots e compagne recuperano fino al 17-14, prima però di essere spinte nuovamente indietro di sei lunghezze (20-14). Cuneo si aggiudica il set con il 25-16 segnato al servizio da Polder.

Nel secondo set c’è Mingardi per Bajema, ma soprattutto c’è un avvio di set molto più equilibrato rispetto al precedente. Le due squadre arrivano in parità sul 6-6, poi la Savino Del Bene Volley produce un parziale di tre punti consecutivi e con un muro di Antropova si porta sul 6-9. Cuneo ferma la gara con il time out sull’8-11, ma poco dopo Mingardi trova il colpo del +5 con un attacco in parallela. Cuneo recupera fino al -2 ed è Gaspari a fermare la gara, la reazione della sua squadra è immediata e Mingardi in pipe segna il 14-17. Nel finale di set Cuneo prova a colmare il gap, ma la Savino Del Bene Volley si aggiudica la frazione con l’ace di Antropova (19-25).

Cuneo parte bene in apertura di terzo set e trova il 6-3 con un ace di Martinez, Gaspari interviene prontamente con un “tempo”, ma la sua squadra dopo essere tornata sul -1, scivola sul -4 (9-5). Sul 13-7 arriva ancora un time out per la Savino Del Bene Volley, la pausa però non cambia l’inerzia del set e le padrone di casa si portano fino al 17-9. La squadra di Gaspari non si arrende e, con una carol protagonista di tre muri vincenti, arriva fino al -2 (19-17). Sul 22-20 c’è una nuova richiesta di time out da parte di coach Pintus, ma la sua Cuneo non riesce ad arginare la rimonta di una Savino Del Bene Volley che prima pareggia sul 22-22 e poi si impone con il 25-27 realizzato in fast da Carol.

Inizio autoritario nel quarto set della Savino Del Bene Volley, che segna il punto dell’1-5 con un mani out di Mingardi. Sul 3-7 coach Pintus chiama un time out, ma il set è saldamente nelle mani di Herbots e compagne, che toccano il +9 con un ace di Antropova (7-16). Cuneo non riesce a rimontare e la Savino Del Bene Volley si aggiudica il set addirittura con 10 punti di vantaggio: il 15-25 finale lo firma Nwakalor in primo tempo.

I protagonisti-

Enrico Anghilante (Dirigente Honda Olivero Cuneo)- « Si è vista continuità, ma quando si gioca per fare punti e se ne fanno zero il risultato è comunque di una tristezza infinita. È vero che abbiamo giocato meglio e ci servirà per le prossime uscite, dove cercheremo punti su ogni campo per mirare alla salvezza. Così col nostro zero andiamo a fare un buon Natale, perché Natale è sempre buono »

Sandor Kantor (II Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Nel primo set abbiamo iniziato un male, ma poi si è vista quella che è la nostra forza e abbiamo rimontato molto bene come carattere. Le ragazze hanno dimostrato che volevano portare tre punti a casa. Il nostro obiettivo era quello e siamo riusciti a centrarlo. Complimenti alle ragazze, ma spero che la prossima volta iniziamo meglio la gara ».

Il tabellino-

HONDA OLIVERO CUNEO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 1-3 (25-16, 19-25, 25-27, 15-25)

HONDA OLIVERO CUNEO: Turco, Colombo, Martinez 3, Polder 13, Cecconello 10, Panetoni (L1), Dodson, Scialanca (L2) n.e., Bjelica 21, Lazic 3, Bakodimou 1, Signorile 1, Kapralova 5, Sanchez Savon 2. All. Pintus

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi n.e., Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova, Mancini n.e., Ognjenovic, Bajema 2, Graziani 4, Nwakalor 5, Carol 13, Antropova 33, Mingardi 8, Gennari 1. All. Gaspari

ARBITRI: Cerra, Pasin

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1038

Cda Volley Talmassons Fvg - Smi Roma Volley

Vittoria in rimonta per Roma, che apre il girone di ritorno conquistando tre punti fondamentali per la classifica, in trasferta, contro Talmassons. Lo starting six giallorosso vede la diagonale Mirkovi?-Orvošová, Rucli e Schölzel centrali, Salas e Melli di banda e Zannoni libero. Dopo una buona partenza (1-4), le Wolves vengono riprese e superate dalle padrone di casa che guadagnano fiducia. Nonostante gli ingressi di Provaroni e Rotar e una serie di grandi difese di Zannoni, le friulane scappano a +7 (19-12). Le capitoline riescono ad accorciare (22-19), annullano due set point ma alla fine Storck trova le mani del muro per il 25-21 che chiude il primo parziale. Nel secondo set parte meglio Talmassons (3-0). Roma riprende vigore grazie all’entrata in campo di Adelusi per Orvošová. Capitan Rucli pareggia i conti a muro (8-8), mentre l’ace di Mirkovi? vale il sorpasso a quota 15, subito consolidato da due attacchi vincenti di Adelusi (14-17). Le Wolves alzano il ritmo: Schölzel trova il +4 (17-21) e l’errore al servizio di Strantzali riporta la disputa in parità (20-25). Nella terza frazione Roma si porta avanti dopo la diagonale lunga di Storck (9-10). Dopo il ritorno delle avversarie, le capitoline, attentissime, tornano a condurre con la diagonale di Salas (20-21). A nulla serve il time-out locale: due errori offensivi delle friulane ma, soprattutto, due splendidi muri consecutivi di Rucli regalano il terzo set alle giallorosse (20-25). Nel quarto set sono ancora due muri giallorossi, firmati da Adelusi e Rucli, a rompere l’equilibrio iniziale (7-10). Le Wolves giocano molto bene in tutti i fondamentali ed allungano in manera importante con Mirkovi? di seconda (11-18). Le Pink Panthers approfittano di qualche errore di troppo delle capitoline, trovando la forza per una reazione veemente fino al -1 di Shcherban (20-21). Ma nella volata finale Roma mantiene alta la concentrazione, senza perdere di vista l’obiettivo dei tre punti, ed è una scatenata Adelusi, MVP e top scorer dell’incontro (21 punti), a siglare il 22-25 conclusivo.

I protagonisti-

Maja Storck (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sentivamo di poter prendere dei punti e proprio per questo è un peccato, dobbiamo giocare tutta la partita come il primo set. Il terzo set abbiamo perso il ritmo, siamo ritornate nel quarto ma era troppo tardi per ottenere la vittoria. Adesso affrontiamo le squadre che sono in alto in classifica, ma siamo consapevoli che possiamo prendere punti e giocarcela. La salvezza si deciderà alle ultime giornate, cercheremo di fare il nostro meglio in ogni partita ».

Anna Adelusi (SMI Roma Volley)- « È stata una partita tosta contro un avversario affamato di punti proprio come noi. Speriamo che questa vittoria sia di buon auspicio per il resto della stagione, che nel girone d’andata non è andata come ci aspettavamo. Sono contenta di essere riuscita a dare una mano alle mie compagne ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – SMI ROMA VOLLEY 1-3 (25-21 20-25 20-25 22-25) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Shcherban 12, Kocic 4, Storck 18, Strantzali 15, Botezat 5, Eze 4, Ferrara (L), Gannar 6, Pamio 1, Piomboni, Bucciarelli. Non entrate: Feruglio, Gazzola (L). All. Barbieri.

SMI ROMA VOLLEY: Salas 11, Rucli 7, Orvosova 3, Melli 7, Schoelzel 10, Mirkovic 7, Zannoni (L), Adelusi 21, Rotar 3, Provaroni. Non entrate: Muzi, Ciarrocchi, Cicola (L), Costantini. All. Cuccarini.

ARBITRI: Pozzato, Brunelli.

Durata set: 27′, 27′, 27′, 26′; Tot: 107′.

MVP: Anna Adelusi (Smi Roma)

Spettatori: 1049

Bergamo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

D’autorità. Così come un girone fa, Bergamo batte Perugia. Ma questa volta con maggior consapevolezza. Frutto di un meccanismo ben oliato che non lascia sbavature e non concede all’avversario di trovare la strada per passare oltre le difese rossoblù.

La gara scivola nelle mani di Bergamo in tre set. Con un sestetto collaudato in cui spiccano gli attacchi di Cese Montalvo e Piani nel primo set, di capitan Mlejnkova nel secondo, abile anche in fase di ricezione al pari di Martina Armini.

Brave a non far rientrare Perugia in partita nel terzo parziale, implacabili e coraggiose, le rossoblù fanno così un nuovo balzo da tre punti in avanti e continuano a far sognare.

I protagonisti-

Ailama Cese Montalvo (Bergamo)- « Stiamo lavorando duramente in palestra e in partita si vedono i frutti. Anche oggi siamo riuscite ad essere squadra, a restare unite e a ripetere la vittoria del girone di andata ».

Imma Sirressi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Oggi non siamo riusciti a portare a casa punti, loro hanno un bel gioco veloce e ci hanno in messo in difficoltà nella nostra fase break ».

Il tabellino-

BERGAMO – BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-0 (25-20 25-20 25-23) –

BERGAMO: Cese Montalvo 20, Strubbe 4, Piani 10, Mlejnkova 9, Manfredini 4, Evans 5, Armini (L), Carraro, Adriano, Mistretta. Non entrate: Alcantara, Farina, Spampatti (L), Bolzonetti. All. Parisi

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 5, Cekulaev 5, Ricci 1, Ungureanu 6, Bartolini 4, Nemeth 20, Sirressi (L), Traballi 5, Rastelli, Recchia. Non entrate: Cogliandro (L), Gryka, Pecorari, Orlandi. All. Giovi.

ARBITRI: Cavalieri, Papadopol.

Durata set: 28′, 29′, 33′; Tot: 90′.

MVP: Ailama Cese Montalvo (Bergamo)

Spettatori: 1293

I RISULTATI-

Numia Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo Si gioca il 29 gennaio

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano Si gioca il 29 gennaio

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-18, 28-26, 25-20)

Honda Olivero Cuneo-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-16, 19-25, 25-27, 15-25)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze 2-3 (24-26, 25-19, 25-22, 19-25, 12-15) Giocata ieri

Bergamo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)

Cda Volley Talmassons Fvg-Smi Roma Volley 1-3 (25-21, 20-25, 20-25, 22-25)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 39 (13 – 0); Savino Del Bene Scandicci 33 (11 – 3); Igor Gorgonzola Novara 30 (11 – 3); Numia Vero Volley Milano 28 (10 – 3); Eurotek Uyba Busto Arsizio 26 (9 – 4); Bergamo 24 (8 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 23 (9 – 5); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 18 (5 – 9); Wash4green Pinerolo 15 (5 – 8); Il Bisonte Firenze 14 (5 – 9); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11 (3 – 11); Smi Roma Volley 10 (3 – 11); Cda Volley Talmassons Fvg 9 (2 – 12); Honda Olivero Cuneo 8 (2 – 12).

IL PROSSIMO TURNO-

Giovedì: 26 dicembre 2024, ore 15.30

Bergamo - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Giovedì: 26 dicembre 2024, ore 16.00

Wash4green Pinerolo - Igor Gorgonzola Novara

Giovedì: 26 dicembre 2024, ore 17.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Cda Volley Talmassons Fvg

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Honda Olivero Cuneo

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Smi Roma Volley - Numia Vero Volley Milano



Giovedì: 26 dicembre 2024, ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze