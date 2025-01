Starting Six: per Cuneo tre punti pesanti, delirio Novara

Match&Play si sofferma sui risultati maturati che hanno grande rilevanza sia in testa che in coda alla classifica. Prosegue senza ostacoli la corsa in vetta di Conegliano che doma una eccellente Roma, capace di strappare alle imbattute ragazze di Santarelli il primo parziale. L’atteso big match di giornata se lo prende Novara che riesce a superare al tie break Milano consolidando il terzo posto alle spalle di Scandicci che ha vinto, grazie soprattutto a super Antropova, il match di Perugia. Particolarmente significativo in coda il successo di Cuneo nel derby con Pinerolo. Le ragazze di Pintus lasciano l’ultimo posto a Talmassons, battuta nettamente in casa da Bergamo, e scavalcano anche Roma ora penultima con 10 punti. Chieri passa a Firenze mentre Busto Arsizio riprende a correre superando Vallefoglia davanti al pubblico amico.

Overthestat, attraverso i numeri, ci parla delle migliori della giornata nei tre fondamentali. Fra le attaccanti primeggia, ed è ormai una consuetudine consolidata Antropova (Scandicci) con 32 punti, seguita da Egonu (Milano) e Nemeth (Perugia) con 28. Fra le specialiste del servizio la migliore è stata ancora Antropova con 7 ace, poi un terzetto con tre ace Adigwe (Conegliano), Obossa (Busto) e Ishikawa (Novara). Fra le blokers belle prestazioni di Graziani (Scandicci) e Polder (Cuneo) con 6 muri ,poi un trio a 5 Heyrman (Milano), Cekulaev (Perugia) e Gray (Chieri). Nelle classifiche generali fra le bomber sempre più sola Antropova con 403, seguita da Nemeth con 343 e Malual (Firenze) con 306. La solita Antropova guida anche la graduatoria delle acers con 42 punti seguita da Manfredini (Bergamo) con 28 e da Giovannini (Vallefoglia) con 26. Nella graduatoria delle muratrici sempre prima Candi (Vallefoglia) con 61, poi Danesi (Milano) con 51 e sale sul podio Gray (Chieri) con 48.

Superwoman di questa settimana premia come miglior libero della giornata Brenda Castillo di Scandicci che si assicura i 5 punti in palio per l’atleta più brava. Nella classifica generale dopo 16 giornate comanda De Bortoli di Vallefoglia con 29, seguita da Castillo con 22 e da Spirito (Chieri) con 19.

Dopo le festività natalizie riprendono anche le Coppe Europee. Comincia stasera Roma che affronterà in casa del Charleroi nella gara di andata dei quarti di finale. Nella stessa competizione Chieri mercoledì sarà in Portogallo in casa del Benfica.In Champions League, sempre mercoledì Scandicci in casa del Voluntari e Milano in casa del Porto. Conegliano scenderà in campo giovedì in Croazia contro il Mladost Zagabria. In Cev Cup Novara sfiderà in Turchia l’Kuzeyboru Aksaray.