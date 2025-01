Vallefoglia doma Talmassons solo al tie break

PESARO - Nell'anticipo della quarta di ritorno la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia la spunta al tie-break contro un’indomabile Cda Talmassons FVG, che ha tentato sino all’ultimo di uscire vittoriosa dal PalaMegabox. Il punto guadagnato dà alla squadra di Barbieri fiducia verso il futuro, mentre per le tigri, reduci da una settimana con qualche atleta influenzata, arriva la vittoria e due punti che permettono di mantenere l’ottavo posto. Per la Megabox, 23 punti per Simone Lee e 18 per Bici e Weitzel, quest’ultima MVP con il 47% di efficienza e 7 muri. Nella Cda bene le due ex Storck (25 punti) e Pamio (8 punti negli ultimi due parziali), ben coadiuvate da Stranzali (15 punti) e Kocic (10 punti con 4 muri).

I protagonisti-

Martina Ferrara (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Oggi abbiamo avuto la giusta reazione. Sappiamo che mancano nove partite e non importa chi c'è dall'altra parte ma dovremo lottare contro chiunque per conquistare la salvezza. Noi saremo sempre pronte a lottare, ci saranno i momenti in cui si cadrà ma anche stasera abbiamo dimostrato di saperne uscire. Secondo me nei momenti di difficoltà ci perdiamo nelle cose semplici, quindi questo aspetto dovrà migliorare e diventare una certezza. Oggi però si è rivisto il cuore di questa squadra. Nelle prossime partite dovremo mettere cuore e anima per credere nella salvezza. Io credo in questo gruppo e in questa società, per cui ci proveremo fino alla fine. Gazzola? Sono stata molto contenta per lei. Io ero in un momento di difficoltà ed è stato giusto fare questo cambio ».

Camilla Weitzel (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « E' stata una partita pesante per noi, ma abbiamo vinto e questa era la cosa davvero importante alla fine. Abbiamo giocato bene nei momenti giusti, c'è ancora tanto da lavorare come squadra ma alla fine è arrivata la vittoria ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-2 (30-32 25-19 25-17 19-25 15-11)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 13, Candi 12, Kobzar 1, Lee 23, Weitzel 18, Bici 18, De Bortoli (L), Perovic 3, Feduzzi, Carletti, Michieletto. Non entrate: Lazda, Monceri (L), Torcolacci. All. Pistola.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Eze 5, Strantzali 15, Kocic 10, Storck 25, Piomboni 8, Botezat 8, Ferrara (L), Pamio 8, Gannar 1, Bucciarelli, Gazzola (L). Non entrate: Shcherban, Feruglio. All. Barbieri.

ARBITRI: Papadopol, Piana.

Durata set: 36', 27', 26', 26', 19'; Tot: 134'.

MVP: Camilla Weitzel (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)