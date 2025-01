Starting Six: Perugia sbanca Chieri e si lancia verso la salvezza

In Match&Play Pasquale Di Santillo ci racconta, supportato dalle immagini quanto avvenuto nell’ultimo turno di A1 Femminile che si è aperto con l’anticipo fra Vallefoglia e Talmassons che ha visto la squadra di Barbieri strappare un punto, prezioso per la corsa alla salvezza sul campo marchigiano. Il circoletto rosso della giornata se lo prende di diritto Perugia che andando a vincere sul difficile campo di Chieri si è allontanata di ben quattro punti dalla zona retrocessione raggiungendo Firenze che continua nella sua striscia negativa andando a perdere a Pinerolo. Non fanno punti neanche Cuneo, che cade in tre set a Milano, e Roma che nulla può davanti al proprio pubblico contro Novara. In testa vincono anche Conegliano, al diciassettesimo risultato utile consecutivo, che vince anche a Bergamo, e Scandicci nella delicata sfida interna contro Busto Arsizio, vendicando la sconfitta dell’andata.

In Overthestat le consuete analisi sui numeri della giornata nei tre fondamentali. Nella classifica delle bomber stavolta la più prolifica è Egonu (Milano) con 26 punti, seguita da Storck (Talmassons) e Nemeth (Perugia) con 25. Al servizio prima Orro (Milano) con 3 ace che precede un quartetto a 2: Giovannini (Vallefoglia), Bosio (Novara), Carol (Scandicci) e Ungureanu (Perugia). Fra le blockers grande giornata per Weitzel (Vallefoglia) con 7 muri, poi Kocic (Talmassons) con 4 e Alberti (Chieri) e Tolok (Novara) con 3.

Nelle graduatorie generali prima fra le marcatrici sempre Antropova (Scandicci) con 417, inseguita da Nemeth con 268 e Malual (Firenze) con 320. Nella classifica delle migliori battitrici è sempre Antropova la numero 1 con 43 aces, poi Manfredini (Bergamo) e Giovannini con 28. A muro la classifica vede prima Candi (Vallefoglia) con 63, poi Danesi (Milano) con 55 e Carol con 49.

Superwoman la classifica dei migliori liberi del campionato premiata con i cinque punti Chiara De Bortoli che continua a guidare in grande sicurezza la classifica generale con 34 punti, davanti a Castillo (Scandicci) e Spirito (Chieri) con 22.