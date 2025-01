Starting Six: punti pesanti per Talmassons, Perugia e Cuneo

Match&Play ci racconta di una lotta per non retrocedere che si incendia con tre formazioni che conquistano punti pesantissimi in chiave salvezza. Talmassons che si porta a casa i tre punti contro Pinerolo, Perugia che supera al tie break la corazzata Novara, e Cuneo che va a vincere lo scontro diretto di Firenze staccando le toscane in classifica. Oltre alla squadra di Bendandi resta al palo Roma che, dopo il successo contro Cuneo e quello che l'hanno portata alle semifinali di Challenge Cup, è ricaduta nelle sue prestazioni più brutte andando a farsi travolgere sul campo di Vallefoglia sprofondando di nuovo all'ultimo posto della classifica, raggiunta da Talmassons. Continua intanto la marcia vincere (sono 20 le partite consecutive senza sconfitte) di Conegliano contro la quale nulla ha potuto una volenterosa Chieri. Scandicci mantiene il secondo posto andando a vincere a Bergamo mentre Milano si prende il terzo posto vincendo sul campo di Busto Arsizio in un delicato derby lombardo.

In Overthestat si accendono le luci sulle performance di giornata delle protagoniste del campionato. Le top scorer sono state nell'ultimo turno

Cese Montalvo (Bergamo) e Nemeth (Perugia) con 27 punti seguite da Antropova (Scandicci) con 25. Cinque alla pari con tre aces nella classifica delle specialiste dai 9 metri: Strantzali (Talmassons), Gardini (Perugia), Gicquel (Chieri), Antropova e Egonu (Milano). Fra le muratrici le più convincenti sono state Antropova e Dodson (Cuneo) con 6, seguono Fahr (Conegliano), Botezat (Talmassons) e Cekulaev (Perugia) con 5. Nelle classifiche generali al comando fra le bomber c’è sempre Antropova con 453, poi Nemeth (Perugia) con 433 e Maual (Firenze) con 379. Fra le acers al comando sempre Antropova con 47, seconda Manfredini (Bergamo) con 31, quindi Obossa (Busto Arsizio) con 29. Infine tra la blokers guida sempre Candi (Vallefoglia) con 70 seguita daDanesi (Milano) con 63 e Carol (Scandicci) con 58.

Superwoman, la rubrica che premia i migliori liberi del campionato, ha visto primeggiare Sara Panetoni di Cuneo premiata con i cinque punti in palio. Nella classifica generale al comando sempre De Bortoli (Vallefoglia) che ha conquistato due punti raggiungendo quota 43. Al secondo posto Spirito (Chieri) con 31 punti e terza Castillo (Scandicci) con 26.

Starting Six dedica la chiusura della puntata al commosso ricordo di Simonetta Avalle ricordata con commosse parole da Pasquale Di Santillo. La Signora del Volley spentasi oggi a Roma dopo una lunga malattia. Di lei si ricordano le straordinarie capacità tecniche e le eccezionali doti umane che l’hanno resa popolare ed amata in tutta Italia. Nella sua lunga carriera da ricordare le imprese giovanili nel club di Tor Sapienza costruito insieme al fratello Gianni, composto da tutte giocatrici nate nella borgata della periferia della Capitale, che portò prima a vincere due scudetti allieve e poi a scalare le gerarchie del volley nazionale fino alla serie A, una storica Coppa Cev, conquistata quando allenava la Fincres Roma, le tante panchine in giro per l’Italia, e la vittoria nel Trofeo delle Regioni alla guida della selezione giovanile del CQR del Lazio.