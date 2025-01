Milano vince in rimonta contro Pinerolo

MILANO– Vittoria in rimonta per la Numia Vero Volley Milano che al Palalido supera 3-1 la Wash4green Pinerolo e conquista tre punti importanti per la classifica nel recupero della 1a di ritorno. Dopo un primo set perso ai vantaggi complici tanti errori nei momenti caldi della frazione, le ragazze di Lavarini trovano la concentrazione giusta per rimontare e vincere la partita in quattro set. MVP il libero francese Gelin, autrice di una gara solida in ricezione e in difesa, quattro le giocatrici in doppia cifra: Egonu (24 punti e top scorer del match), Cazaute (19), Sylla (11) e Heyrman (11). Prossimo appuntamento per la Numia Vero Volley Milano fissato per sabato 1 febbraio alle ore 20.30 all'Opiquad Arena di Monza contro Cda Volley Talmassons Fvg.

Contro le "Pinelle", coach Lavarini mischia le carte rispetto all'ultima partita: Orro-Egonu formano la diagonale, Sylla e Cazaute coppia di schiacciatrici, Kurtagic-Heyrman al centro e Gelin libero. Al primo servizio minuto di silenzio per la recente scomparsa di Simonetta Avalle, storica allenatrice del movimento pallavolistico nazionale.

Il primo set si apre con una furba piazzata di Egonu (1-0), Milano scappa subito sul +3 (4-1) e tiene alto il ritmo degli scambi. Le lombarde mantengono le piemontesi a distanza di sicurezza (7-4, 11-8) fino a uno strappo delle ospiti che trovano il sorpasso (11-12). Time-out Lavarini. Il monster-block di Egonu del 14-15 dà la scossa alle milanesi che rientrano in partita e mettono avanti la testa (20-19); il turno al servizio di Sylla regala due set-point alle rosablù, non sfruttati. Sul finire di parziale Pinerolo trova la giusta concentrazione per chiudere sul 24-26.

Avvio di seconda frazione in perfetto equilibrio, Cazaute ed Egonu suonano la carica e Milano allunga (7-4). Sul 13-9 coach Marchiaro è costretto a chiamare a sè le sue, ma il set procede largamente a favore delle ragazze di Lavarini. Gli acuti di Heyrman e Sylla danno sicurezza e alternative preziose alle mani di Orro, il divario tra le squadre resta invariato con Milano avanti (19-15). Salgono le Pinelle sul finire di frazione con Cambi brava a gestire i palloni più caldi, ma la Numia è solida a muro ed efficace in attacco; Orro chiude per il 25-20 finale.

Vero Volley parte forte (4-1) costringendo la panchina piemontese ad un'immediata interruzione. La Wash4green rientra in campo con il piglio giusto e trova il pareggio (6-6), ma Kurtagic non ci sta e trascina le sue sul 13-8; secondo e ultimo time-out Pinerolo. Milano continua a macinare punti e resta in vantaggio (21-18) grazie anche a una Gelin in gran serata, sempre preziosa in difesa. La frazione scivola così sul 25-19 per le ragazze di Lavarini, che ora conducono la gara per 2-1.

Stesso canovaccio anche ad inizio di quarto set con una grande Egonu che porta subito le sue sul 6-2. Time-out Pinerolo. La Numia continua a spingere sull'acceleratore mantenendo un sicuro distacco grazie alle giocate di Cazaute e Sylla che portano la frazione a chiudersi sul 25-17. Game, set and match per la Numia Vero Volley Milano che si assicura così tre punti importanti per la classifica.