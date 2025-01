Starting Six: Cuneo-Perugia e Roma-Firenze, chi si ferma è perduto

Match&Play, con il commento di Pasquale Di Santillo, prima di entrare nei dettagli degli incontri in programma nel weekend racconta dei due recuperi della 1a di ritorno andati in scena mercoledì. Le due partite, rinviate per consentire a Conegliano e Milano di partecipare al Mondiale per Club vinto dalla pantere, hanno visto i successi delle squadre di Santarelli e Lavarini rispettivamente a Busto Arsizio e su Pinerolo. L'imbattuta capolista, al 33° successo senza sconfitte, ha espugnato il Pala Yamamay in tre set facendo pesare tutta la propra superiorità tecnica mentre Egonu e compagne hanno superato Pinerolo non senza qualche difficoltà con le piemontesi che sono andate avanti di un set prima di arrendersi al ritorno delle milanesi che, punto dopo punto, hanno preso in mano il match ed hanno chiuso la sfida dominando.

Il 21° turno apre con tre anticipi. Alle 18.00 il derby del Ticino Novara e Busto Arsizio entrambe a caccia di una vittoria dopo i ko nelle recenti uscite. Alle 20.30 Milano-Talmassons con la formazione di Barbieri che, nonostante un pronostico che le vede chiuse, hanno bisogno di fare punti per non rimanere all'ultimo posto della classifica. Inutile sottolienare che l'impresa contro Orro e socie è quanto mai improba. Chiude i match del 1 febbraio Chieri-Bergamo, divise da soli due punti, che lotteranno per conquistare punti Play Off. Domenica due match da far tremare i polsi che avranno ripercussioni importanti nella lotta per la salvezza: Cuneo-Perugia e Roma-Firenze. Punti che valgono triplo sia in Piemonte che nel Palazzetto romano. Conegliano sarà ancora in trasferta, a Pinerolo, mentre a Palazzo Wanny Scandicci affronterà l'ambiziosa Vallefoglia.

L’imbattuta Conegliano va a far visita a Pinerolo mentre Scandicci giocherà a Palazzo Wanny contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Superwoman, può finalmente aggiornare la classifica dei liberi del campionato di A1. La 1a di ritorno, in base al rendimento in seconda linea ha assegnato i 5 punti a Brenda Castillo (Scandicci). Al comando, dopo 20 giornate, resta De Bortoli (Vallefoglia) con 43 punti, segue Spirito (Chieri) con 32. Castillo sale al terzo posto con 31, seguono De Gennaro (Conegliano) e Panetoni (Cuneo) con 27.

In Social Club una lunga e spettacolare selezione delle azioni più belle dell'ultima giornata di campionato scelte per tutti gli appasionati dalla Lega Volley Femminile.

Fantavolley presenta il sestetto ideale della 20a giornata che vede Vallefoglia inserire ben quattro atlete nel 6+1 della settimana . Bici (Vallefoglia) è l’opposta, Perovic (Vallefoglia) in regia, Weitzel (Vallefoglia) e Fahr (Conegliano) sono le centrali, Strantzali (Talmassons) e Lee ( Vallefoglia), Zannoni (Roma) il libero.