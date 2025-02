Chieri nell'anticipo dell'8a di ritorno travolge Bergamo

Molto aggressive fin dall’ingresso in campo, le biancoblù si aggiudicano 25-21 un combattutissimo primo set dove piazzano l’allungo decisivo sul 20-20. Meno incerta la seconda frazione che vede Chieri strappare da 11-10 a 19-12 per poi chiudere 25-17. Il terzo set termina invece 25-23, con le padrone di casa che sfruttano la quinta e ultima palla match dopo che Bergamo riesce ad annullarne quattro.

Fra gli aspetti che più contribuiscono al successo chierese ci sono il minor numero di errori e il maggiore rendimento in attacco, oltre all’eccellente lavoro in seconda linea certificato anche dal premio di MVP assegnato a Ilaria Spirito. In termini realizzativi spiccano i 12 punti di Buijs seguita a quota 10 da Alberti e Skinner, mentre fra le orobiche la top scorer è Cese con 13 punti.

Sul 7-6 c’è il primo break significativo, lo realizza Bergamo che sale a 7-10 approfittando di due errori chieresi. L’errore in battuta di Evans torna a muovere il punteggio delle biancoblù che riescono poi a ripristinare la parità sul 14-14 con Alberti. E’ quindi Buijs sul 16-15 a riportare avanti Chieri. Le sorti del set si decidono sul 20-20 quando Buijs e due errori ospiti al servizio portano le padrone di casa sul 23-21. La neo entrata Anthouli sigla il 24-21 conquistando tre palle set. Nello scambio successivo Buijs mette a terra il 25-21. Fra le statistiche del set spiccano i tanti errori punto su entrambi i fronti, 9 di Chieri e 10 (di cui ben 8 al servizio) di Bergamo.

Nel secondo set sul 2-2 le ospiti allungano a 2-5 con Piani, ma due errori orobici e l’attacco di Buijs valgono l’immediato 5-5. Bergamo tenta un nuovo break con Cese (6-8), ma di nuovo Chieri riporta subito il punteggio in parità passando avanti per la prima volta sul 10-9 con Gicquel (10-9). Sull’11-10 la partita prende decisamente la strada delle chieresi che piazzano un parziale di 8-2 allungando a 19-12 con tre punti a testa per Buijs e Alberti. Parisi mischia le carte con diversi innesti dalla panchina e Bergamo recupera a 20-15. Dopo aver chiamato il time-out Bregoli inserisce Guiducci e Anthouli. Tre errori ospiti facilitano il lavoro a Chieri che sul 23-17 guadagnano con Anthoili diversi set-point. Skinner sfrutta il primo chiudendo 25-17.

Nel terzo parziale sul 5-4 Chieri rompe gli indugi allungando a 12-7 (Gray). Ancora avanti di cinque punti sul 15-10 (Buijs) le biancoblù danno l’impressione di avere la partita in mano, ma dopo gli ingressi di Mistretta e Bolzonetti tre errori chieresi e il 15-14 proprio di Bolzonetti riaprono il set (15-14). Bregoli cambia diagonale inserendo Guiducci e Anthouli. E’ proprio l’opposto a sbloccare il punteggio di Chieri con una provvidenziale parallela da posto 2 all’incrocio delle linee. Sul 18-15 rientrano Van Aalen e Gicquel. Con i punti di Skinner, Gicquel e Buijs le padrone di casa tengono Bergamo a distanza di sicurezza, arrivando a guadagnare cinque palle match. Le orobiche ne annullano tre con due attacchi di Cese e un muro di Strubbe. Sul 24-22 Cese sembra attaccare lungo ma il videocheck riscontra un tocco a muro di Van Aalen. Nell’azione successiva Gicquel al meglio l’ultima occasione siglando il 25-23.

I protagonisti-

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «Stasera siamo state quasi perfette. I tre punti ci servivano, abbiamo fatto che dovevamo e l’abbiamo fatto molto bene».

Martina Armini (Bergamo) «Chieri è stata molto brava a metterci in difficoltà. Noi potevamo sicuramente fare meglio, soprattutto in battuta. Meriti a loro ma con tanto dispiacere da parte nostra per una partita che non abbiamo giocato al massimo».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-BERGAMO 3-0 (25-21; 25-17; 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Gicquel 8, Gray 6, Alberti 10, Skinner 10, Buijs 12; Spirito (L); Guiducci, Omoruyi, Anthouli 4. N. e. Lyasko, Zakchaiou, Rolando, Bednarek (2L). All. Bregoli

BERGAMO: Evans 3, Piani 6, Manfredini 4, Strubbe 5, Cese 13, Mlejnkova 5; Armini (L); Carraro, Adriano 1, Mistretta 1, Farina 1, Bolzonetti 2. All. Parisi

ARBITRI: Saltalippi, Canessa

Durata set: 27′, 27′, 30’ Tot: 84’

MVP: Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori 1508