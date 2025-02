Offanengo con l'Albese perde il treno per la Pool Promozione

CASNATE CON BERNATE (COMO) - Una sconfitta che fa male quella rimediata dalla Trasporti Bressan Offanengo in casa della Tecnoteam Albese perchè toglie alla formazione di Bolzoni la certezza di qualificarsi in Pool Promozione. Il ko di Casnate Con Bernate riduce al lumicino le speranze di Nardelli e compagne di giocare per andare in A1. Domani sarebbe necessario un passo falso di Padova in casa contro Concorezzo, quanto mai improbabile, per rimetterle in corsa.

L’orgoglio della Tecnoteam Albese ha giocato un brutto screrzo ad Offanengo che si è arresa 3-0 (25-18 25-21 27-25), nell'anticipo dell'ultima regular season, incappando in una inopinata serata negativa.

Una prova opacaha scombussolato i piani neroverdi, con la Trasporti Bressan che di fatto è solo partita bene (2-8 nel primo set) senza poi ritrovarsi dopo il 25-18 in rimonta delle padrone di casa. Nei successivi due parziali, Offanengo non ha mai dato l’idea di aver ritrovato davvero le redini del gioco per provare a invertire il trend della partita. L’orgoglio si è visto nel finale di match, dove le cremasche sono arrivate a giocarsi in volata l’esito del parziale. Un’occasione per riaprire l’incontro non è stata sfruttata, mentre Albese, che ha giocato una partita di grande spessore ed ha chiuso al secondo match point.

La partenza della Trasporti Bressan è ottima (2-6, muro di Bridi e attacco di Rodić). Il diagonale di Martinelli va a segno, quello di Baldi termina out, così arriva il +6 neroverde (2-8). Chiappafreddo ferma il gioco, la sua Tecnoteam reagisce (6-10 con Grigolo). L’attacco out di Caneva decreta il 10-13, mentre il muro di Veneriano fa avvicinare ulteriormente Albese, che poi fa rima soprattutto con Grigolo per il 15-16. Bolzoni chiama time out, ma Offanengo si fa prima agganciare e poi sorpassare (17-16, ace di Rimoldi). Due errori neroverdi dilatano il gap (19-16, altra sosta della panchina cremasca), poi sono due muri di Salvatori a risvegliare la Trasporti Bressan (19-18). Martinelli ha nelle mani la palla della possibile parità ma attacca out, poi la squadra di Chiappafreddo sale in cattedra a muro e vola verso il 25-18.

Offanengo sembra frastornata e fatica a trovare efficacia in attacco, con due muri locali che valgono il 6-2 in avvio di secondo set. Martinelli e Nardelli provano a scuotere le ospiti (8-6), che poi impattano a quota nove. Albese, però, rilancia subito (12-9), con Campagnolo – entrata da poco per Salvatori – che si fa notare presto a muro. Muro di Veneriano su Rodić, poi avvicendata da Bole. La serba rientra sul 17-12 (time out Bolzoni), con la Trasporti Bressan che prova a variare i colpi in attacco (18-15). Sosta chiesta da Chiappafreddo, Nardelli va a segno da posto quattro per il -2 (18-16), ma è un fuoco di paglia (21-17), con le gialloblù locali più ciniche verso il 25-21 che vale il 2-0.

L’avvio di terzo set è equilibrato, anche se è la Tecnoteam a piazzare il primo break (8-6, time out Bolzoni). Offanengo è in grave difficoltà nel muro-difesa anche quando gli attacchi di casa non sono irresistibili (12-8). Dentro Bole, ma il divario resta uguale (18-14). Messa alle corde, la squadra di Bolzoni prova a stare a galla con l’orgoglio (18-17 e 22-21),con la triestina che firma i due punti che valgono l’aggancio immediato. La battuta di Elisa termina di poco out, con il match ball annullato da un muro neroverde.L’attacco fuori di Grigolo regala la prima occasione a Offanengo, non sfruttata (25-25). Ace di Rimoldi per il secondo match ball di casa, poi chiude Grigolo 27-25.

I protagonisti-

Irene Baldi (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Siamo state olto brave a giocare su ogni pallone. Partite un pò contratte nel primo set, poi siamo uscite bene. Ci abbiamo dato dentro e non abbiamo fatto cadere nulla. Crederci sempre: pian piano abbiamo recuperato ed è andata bene. Siamo rimaste concentrate sempre. La mia partita ? Buona direi, si ho voglia di dimostrare il mio valore. E quando ho una opportunità come stasera la voglio sfruttare completamente. Per noi punti d'oro per la seconda fase: siamo agguerrite e vogliamo salvarci appena possibile ».

Stefano Condina (Direttore Generale Trasporti Bressan Offanengo)- « Quando si gioca male si perde, questo è lo sport. Peccato perché per la pool promozione ce la siamo giocata tutto il girone, forse un po' la pressione ha giocato un brutto scherzo contro un avversario che è sceso in campo sereno e tranquillo. Non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo della salvezza, incassiamo la sconfitta e torniamo a lavorare in settimana. Il percorso non cancella quanto fatto? Oggi è difficile essere contenti, abbiamo lavorato tanto durante la stagione, arrivare qui e uscire dai posti dove siamo sempre stati dispiace. Ha vinto meritatamente Albese, che ha onorato la partita come deve essere. Ringrazio il pubblico di Offanengo che è venuto a Casnate e ha tifato anche dopo che è caduto l'ultimo pallone. Volevamo regalare una vittoria e un "trofeo" come la pool promozione ai tifosi e soprattutto al nostro presidente Cristian Bressan. E' andata così; ripartiamo ».

Il tabellino-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-0 (25-18 25-21 27-25) -

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 10, Bernasconi 7, Colombino 11, Baldi 14, Veneriano 11, Rimoldi 2, Pericati (L), Vigano 1, Mazzon 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje', Radice (L), Longobardi. All. Chiappafreddo.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 14, Salvatori 3, Martinelli 11, Rodic 6, Caneva 6, Bridi 2, Tellone (L), Bole 6, Campagnolo 4, Tommasini, Favaretto. Non entrate: Compagnin, Lanzara (L), Pinetti. All. Bolzoni.

ARBITRI: Marani, Resta.

Durata set: 27', 29', 39'; Tot: 95'.

MVP: Irene Baldi (Tecnoteam Albese Volley Como)