Punti salvezza per Roma e Cuneo

ROMA - Un turno di campionato, l'8° di ritorno, che accendeva i riflettori sulla lotta per non retrocedere presentando due scontri salvezza di vitale importanza per la classifica. Cuneo-Perugia e Roma-Firenze. Sorridono Cuneo, che sale a 19 punti, lasciando Perugia a 16 e Roma che davanti al suo pubblico si prende i tre punti raggiungendo le unbre in classifica. Al momento agli ultimi due posti che portano in A2 ci sono Firenze, 15 punti, e Talmassons, 13.

Impiega poco più di un’ora la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano per espugnare il Pala Bus Company con un secco 0-3 ai danni della Wash4Green Pinerolo. Formazione tipo per coach Santarelli, che nelle prove generali prima della Final Four di Coppa Italia beneficia dei 12 punti a testa di Gabi e Haak, ottimamente innescate dall’MVP Wolosz che sfrutta al meglio anche le centrali Fahr (9 punti con il 100% in attacco e due muri) e Chirichella (8 con il 55%). Nulla da fare per la squadra di coach Marchiaro, che chiude con il -1% di efficienza offensiva.

Non regge il ritmo delle trevigiane e di Milano, in campo ieri nel successo contro Talmassons, la Savino Del Bene Scandicci che cade a Palazzo Wanny sotto i colpi della Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Non la versione migliore della squadra di coach Gaspari vista quest’anno: in tutti e tre i set, le ragazze guidate da coach Pistola prendono il largo dopo la metà della frazione, mantenendo almeno un break di vantaggio in tutti i finali, chiusi a 22, 23 e nuovamente 22. Nonostante gli 8 ace e i 9 muri vincenti di squadra, le toscane non brillano in attacco, con Antropova addirittura in efficienza negativa e Carol unica in doppia cifra (10 punti). Molto bene invece le biancoverdi, Bici firma 15 punti, uno in più di Lee, mentre Weitzel ne mette a referto 11 con il 60% e 3 muri.

Nei due scontri diretti in zona retrocessione, sono l’Honda Olivero Cuneo e la Smi Roma Volley a festeggiare. Sfruttando il fattore casa, sia le piemontesi che le giallorosse riescono a superare in quattro set la Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Il Bisonte Firenze. A Cuneo, prestazione completa della squadra di coach Pintus, che realizza 10 ace di squadra (3 da Kapralova, zero per le umbre) e piazza 10 muri, di cui 8 dalle centrali Polder (14 punti) e Cecconello (9). Protagonista in seconda linea Panetoni, MVP della gara, mentre davanti fondamentale il contributo di Kapralova, 20 punti. Più concentrate nei finali di set le padrone di casa, che vanificano la solita buona prova di Németh, 23 punti a referto.

Al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, Roma domina invece il primo set contro Firenze, chiudendo 25-14, poi gestisce con saggezza e concentrazione nel 25-22 del secondo gioco. Le ospiti accorciano sul 2-1 con lo stesso punteggio, ma ancora le capitoline, spinte dal pubblico di casa, riescono a chiudere i giochi 25-22 conquistando tre punti preziosissimi. Indubbia protagonista Orvosova, 32 punti a referto con il 39%, che vince il confronto diretto con la pari ruolo Malual, ferma a 21.

TUTTE LE SFIDE-

Honda Olivero Cuneo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

La Honda Olivero Cuneo compie un passo lunghissimo nella propria lotta salvezza, trovando la seconda vittoria consecutiva e battendo per 3-1 Perugia tra le mura amiche. Operazione sorpasso riuscita ai danni della Bartoccini-MC Restauri e tre punti che restano in Granda.

Il primo parziale si apre con l’equilibrio che la fa da padrone: Perugia avanti 7-8. Tuttavia nel cuore del set le Gatte tirano fuori gli artigli, prendendosi un break importante (16-14). Il buon momento biancorosso continua e Cuneo non si guarda più indietro, chiudendo il parziale sul 25-19.

Il secondo set vede una buona partenza per la Honda Olivero, avanti 8-6. Però dall’altro lato della rete arriva la reazione di Perugia, che rimonta e supera le Gatte (13-16). Nel finale le Black Angels sono brave a mantenere il vantaggio accumulato e a pareggiare i conti (20-25).

Il terzo parziale vede Perugia galvanizzata dall’ottimo finale di secondo set: ospiti avanti 5-8. Tuttavia la reazione della Gatte c’è ed è veemente, tanto da portare al sorpasso: 21-18. Nel finale la Honda Olivero gestisce il vantaggio, chiudendo il set sul 25-21.

Nel quarto set succede di tutto. Parte bene la Honda Olivero, brava a salire 8-4. Le Gatte allungano, ma Perugia tira fuori il coniglio dal cilindro: da 12-6 a 12-16 in un amen. Però il set scivola via dalle mani delle Black Angels dopo il moto d’orgoglio della Honda Olivero (21-19). Nel finale Cuneo la chiude sul 25-22, nonostante un finale concitato.

I protagonisti-

Noemi Signorile (Honda Olivero Cuneo)- « Era vitale trovare tre punti stasera. È stata una partita un po’ strana, ma l’importante era portare a casa il risultato. Vincere aiuta a vincere. Il morale è alto, siamo consapevoli dei nostri mezzi e vogliamo continuare così anche nelle prossime partite ».

Il tabellino-

HONDA OLIVERO CUNEO – BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-1 (25-19 20-25 25-21 25-22)

HONDA OLIVERO CUNEO: Kapralova 20, Cecconello 9, Bjelica 11, Martinez 10, Polder 14, Signorile 4, Panetoni (L), Bakodimou 5, Sanchez Savon 3, Brambilla, Camera. Non entrate: Kozuch, Scialanca (L), Colombo. All. Pintus.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci, Traballi 10, Bartolini 9, Nemeth 23, Gardini 13, Cekulaev 7, Sirressi (L), Anchante Pena 1, Recchia, Gryka. Non entrate: Ungureanu, Bartolini (L), Rastelli, Pecorari. All. Giovi.

ARBITRI: Cappello, Papadopol.

Spettatori: 1694,

Durata set: 24′, 25′, 26′, 29′; Tot: 104′.

MVP: Sara Panetoni (Honda Olivero Cuneo)

Wash4green Pinerolo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Seconda trasferta settimanale la Prosecco Doc Conegliano che ha compiuto con successo anche la missione di oggi a Pinerolo, mettendo il mattoncino numero 34 su una stagione finora senza sconfitte.

Anche al Pala Bus Company, esaurito per la visita delle Pantere gialloblù, la Prosecco DOC Imoco ha dimostrato di viaggiare senza intoppi, pronta per il prossimo appuntamento importante, c’è infatti all’orizzonte la F4 di Coppa Italia Frecciarossa nel prossimo fine settimana a Bologna.

Pinerolo parte con Cambi-Smarzek, Sylves-Akrari, Sorokaite-Bracchi, libero Moro. Sestetto delle Pantere in terra piemontese Wolosz-Haak, Chirichella-Fahr, Gabi-Zhu, libero De Gennaro. Martyna Lukasik, febbricitante, non è in panchina, rimasta a Conegliano per precauzione.

La partita è senza storia, come testimoniato dai 64 minuti di gioco in tre set dove le Pantere sono state travolgenti dal primo all’ultimo scambio. Niente da fare per l’ex Sorokaite e le sue compagne che contro una Prosecco DOC Imoco in formazione-tipo non è mai riuscita a reagire alle sollecitazioni gialloblù.

Solo nel primo set c’è stato qualche momento equilibrato, ma capitan Asia Wolosz, oggi MVP, ha sempre risolto tutte le situazioni variando il gioco a suo piacere e cercando con successo di dare opportunità a tutte le sue attaccanti, per una prova corale che ha soddisfatto i tifosi, giunti anche in Piemonte. Nel primo parziale, chiuso 17-25 dopo una corsa di testa, la Prosecco DOC Imoco ha trovato una Gabi sopra le righe (6 punti e 100% sia in attacco che in ricezione per la star brasiliana!), che chiuderà il match come top scorer con 12 punti, uno in più della “solita” Isabelle Haak.

Il secondo set invece ha visto un dominio totale delle pantere, Pinerolo in difficoltà fin dalla ricezione contro le bordate delle Pantere gialloblù che poi vendemmiano a muro, spietate come poche altre volte in questo fondamentale, con ben 7 messi a segno sui 10 (a 1) del totale finale. Il 10-25 non lascia scampo, stavolta è Chirichella a chiudere con il 100% in attacco.

Nel terzo parziale c’è spazio anche per Lubian, già vista anche nel set precedente, e in poco più di 20 minuti le Pantere chiudono la pratica grazie alle bordate di Bella Haak )5 punti nel set) e ai primi tempi della coppia olimpionica Fahr-Lubian, vicine al 100% in tandem. Facile la chiusura 14-25 e il 3-0, l’ennesimo, che regala la 34° vittoria stagionale con le Pantere.

I protagonisti-

Martina Bracchi (Wash4green Pinerolo)- « Abbiamo fatto una buona prestazione. È difficile tenere testa a Conegliano sia fisicamente che mentalmente ma penso che tutto sommato ce la siamo giocata bene. Anche io personalmente ho avuto un calo verso la fine ma posso dire che sono contenta della mia prestazione ».

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Era l'ultimo test prima della Final Four di Coppa Italia e volevamo spingere per tutta la partita tenendo alto il ritmo in vista delle sfide del prossimo weekend. Direi che è andato tutto bene, sapevamo che Pinerolo se la lasci giocare può diventare pericolosa, invece abbiamo aggredito dall'inizio e giocato come sappiamo, il risultato è la conseguenza. Ora abbiamo una settimana per lavorare in vista dell'appuntamento della Coppa Italia a cui teniamo tanto ».

Il tabellino-

WASH4GREEN PINEROLO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (17-25 10-25 14-25) –

WASH4GREEN PINEROLO: Sylves 4, Cambi, Sorokaite 7, Akrari 2, Smarzek 8, Bracchi 5, Moro (L), D’odorico 1, Perinelli 1, Avenia, Moreno Reyes, Cosi. Non entrate: Rubright, Di Mario (L). All. Marchiaro.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Chirichella 9, Wolosz 1, Braga Guimaraes 12, Fahr 8, Haak 12, Zhu 5, De Gennaro (L), Lubian 1, Lanier. Non entrate: Bardaro (L), Eckl, Seki, Adigwe. All. Santarelli.

ARBITRI: Santoro, Brancati.

Durata set: 22′, 20′, 20′; Tot: 62′.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1395

Smi Roma Volley - Il Bisonte Firenze

Serviva una vittoria e vittoria è arrivata, meritata e convincente. Sospinta dal tifo incessante del pubblico capitolino, la SMI Roma Volley piega Il Bisonte Firenze per 3-1 (25-14, 25-22, 22-25, 25-21) e balza dall’ultimo all’undicesimo posto, rivoluzionando gli scenari della lotta salvezza. Coach Cuccarini, senza l’influenzata Adelusi, ripropone lo stesso starting six delle ultime giornate: la diagonale Mirković-Orvošová, Rucli e Schölzel centrali, Melli e Salas di banda e Zannoni libero. Dopo l’inseguimento iniziale Roma trova la parità con il muro di Melli (9-9) ed il primo vantaggio con l’attacco di Salas (13-12) seguito dal muro di Mirković e dall’ace di Schölzel, il cui turno in battuta si rivela micidiale per le toscane con un incedibile parziale di 11-0. Il video-check richiesto da Cuccarini, infatti, rende giustizia a Salas. Poi quattro attacchi out intervallati dal primo tempo di Mirković e dalla diagonale di Orvošová portano le Wolves direttamente sul 22-12. Alla fine è ancora Orvošová a consegnare il primo set alle giallorosse (25-14). Nel secondo set la partenza è sempre targata Firenze (3-8). Sull’8-13 entra Provaroni, che si presenta con un ace. Roma ricuce con pazienza e torna a -1 (19-20) con Orvošová, che completa la rimonta (21-20). Sul 23-22 entra Cicola al servizio. Nella volata finale Roma è più lucida e raddoppia il conto dei set sull’attacco out di Nervini (25-22). Nel terzo set le Wolves, subito avanti 4-0, abbassano il ritmo e Firenze ne approfitta. Butigan fa 6-7, Orvošová ricambia il favore (11-10) ma le toscane accelerano e, nonostante l’ingresso di Muzi, controllano il vantaggio fino al 22-25 siglato da Davyskiba. Nel quarto set a rompere l’equilibrio è l’uno-due di Orvošová (12-9). Firenze non molla e si riporta sotto (22-21) ma Roma chiude set e match con l’ace dell’implacabile Orvošová, MVP e top scorer dell’incontro (32 punti). Le capitoline raggiungono così Perugia a quota 16, staccando di un punto Firenze e di tre punti Talmassons. Adesso testa all’Europa: mercoledì 5 febbraio (ore 19) le Wolves giocheranno a Potsdam la semifinale di andata di CEV Challenge Cup.

I protagonisti-

Gabriela Orvošová (Smi Roma Volley)- « Sono felicissima non solo perché abbiamo ottenuto tre punti fondamentali per la nostra classifica, ma anche perché questa vittoria è stata frutto di un eccellente lavoro di squadra. Abbiamo dato il massimo e continueremo a darlo sia in campionato che in coppa fino alla fine della stagione ».

Giulia Leonardi (Il Bisonte Firenze)- « In questo momento sono solo molto delusa perché abbiamo questi fantasmi di cui non riusciamo a liberarci e non siamo queste: in settimana lavoriamo bene, poi in partita non riusciamo ad esprimerci, ma dobbiamo uscirne perchè queste sono solo nostre paure. Purtroppo la classifica rende tutto sempre più difficile, loro sono state brave ci hanno messo l’anima attaccando ogni pallone, mentre noi siamo state troppo contratte e abbiamo fatto fatica un po’ in tutti i fondamentali: adesso possiamo solo metterci sotto e continuare a lavorare ».

Il tabellino-

SMI ROMA VOLLEY – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-14 25-22 22-25 25-22) –

SMI ROMA VOLLEY: Salas 12, Rucli, Orvosova 32, Melli 10, Schoelzel 9, Mirkovic 5, Zannoni (L), Provaroni 1, Cicola, Muzi. Non entrate: Costantini, Ciarrocchi, D’offizi (L). All. Cuccarini.

IL BISONTE FIRENZE: Malual 21, Nervini 6, Baijens 6, Battistoni 1, Davyskiba 17, Butigan 10, Leonardi (L), Cagnin 8, Agrifoglio, Acciarri, Lapini, Giacomello. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Piana, Brunelli.

Durata set: 24′, 29′, 28′, 28′; Tot: 109′.

MVP: Gabriela Orvosova (Smi Roma)

Spettatori: 1350

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Le tigri biancoverdi affondano le unghie e riescono a portare a Vallefoglia tre punti importantissimi, grazie ad una prestazione impeccabile, da ogni punto di vista.

La Megabox Ondulati del Savio a Firenze mette in difficoltà le padrone di casa, partite, nel primo parziale, avanti ma ben recuperate da Giovannini & co fino all’8-8. Sono poi Carol, al servizio, e Nwakalor in attacco a costringere Pistola a fermare il gioco sull’11-8. Antropova cerca di aumentare il distacco, ma Weitzel la ferma, a muro e Gaspari, questa volta, ferma il gioco sul 12-11. Il sorpasso biancoverde è proprio grazie al muro, prima di Giovannini e di Bici poi: sono infatti l’accoppiata Il muro – difesa che costringono Scandicci a rincorrere e sul 13-17 Gaspari ferma di nuovo il gioco, ma Bici chiude il parziale positivamente, dopo una serie di scambi avvincenti.

Cambio di campo sulla falsariga della fine del primo parziale, quando Gaspari è costretto a fermare il gioco sullo 0-4, le tigri biancoverdi riescono a mantenere il vantaggio fino a quando Antropova ed Herbots non ci stanno e portano a recuperare la differenza fino al 11-15. Sua maestà Weitzel blocca a muro l’attacco di Mingardi e sul 14-19 Gaspari ferma di nuovo il gioco. Carol chiude due palle consecutive e la distanza diminuisce, il 18-22 è chiuso da Gaia Giovannini. Herbots suona la carica, a Scandicci, ma non basta. Lee chiude per il primo set point: Savino Del Bene sbaglia al servizio e si va al cambio di campo con le biancoverdi avanti per 2 a 0.

La determinazione biancoverde mette con le spalle al muro Antropova & Co. che partono con una marcia differente e sul 2-4 Pistola ferma il gioco. Antropova non molla, mette in difficoltà la ricezione e sul 8-4 entra Michieletto. Si arriva sul 10-8 grazie a Weitzel, ed è Gaspari a richiamare all’attenzione le sue giocatrici; le biancoverdi sono attente e riescono a rallentare la corsa delle padrone di casa, 17-17. Gaspari cambia le carte in tavola, un Monster Block di Weitzel segna il 21-23, Lee chiude per il 22-24 ma è Weitzel a chiudere un incontro ‘da manuale’ per le tigri biancoverdi.

I protagonisti-

Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)- « Siamo state poco precise, all’inizio, e mentre le altre volte siamo riuscite a rimetterci in corsa. Nel secondo e terzo set abbiamo giocato in maniera più ordinata, ma Vallefoglia ha giocato molto bene e noi certamente non siamo state al nostro livello ».

Simone Lee (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Questa è stata una grande vittoria, non solo per me, ma per la squadra: il nostro lavoro ha dato il risultato che ci meritiamo ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (22-25 23-25 22-25) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 3, Bajema 1, Nwakalor 9, Antropova 9, Mingardi 6, Da Silva 10, Castillo (L), Herbots 5, Ruddins 2, Ribechi 1, Graziani 1. Non entrate: Kotikova (L), Ung Enriquez, Mancini. All. Gaspari.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Lee 14, Weitzel 11, Bici 15, Giovannini 7, Candi 7, Perovic 2, De Bortoli (L), Michieletto 2, Carletti, Lazda. Non entrate: Torcolacci, Feduzzi (L), Kobzar. All. Pistola.

ARBITRI: Salvati, Cesare.

Durata set: 28′, 28′, 29′; Tot: 85′.

MVP: Simone Lee (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 2465

I RISULTATI-

Wash4green Pinerolo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (17-25, 10-25, 14-25)

Igor Gorgonzola Novara-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0 (25-11, 25-15, 25-18) Giocata ieri

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-22)

Smi Roma Volley-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-14, 25-22, 22-25, 25-22)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Bergamo 3-0 (25-21, 25-17, 25-23) Giocata ieri

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3 (22-25, 23-25, 22-25)

Numia Vero Volley Milano-Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-19, 25-15, 25-10) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 63 (21 – 0); Numia Vero Volley Milano 50 (17 – 4); Savino Del Bene Scandicci 48 (16 – 5); Igor Gorgonzola Novara 45 (16 – 5); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 38 (14 – 7); Bergamo 33 (11 – 10); Eurotek Uyba Busto Arsizio 32 (11 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 32 (10 – 11); Wash4green Pinerolo 21 (7 – 14); Honda Olivero Cuneo 19 (6 – 15); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 16 (5 – 16); Smi Roma Volley 16 (5 – 16); Il Bisonte Firenze 15 (5 – 16); Cda Volley Talmassons Fvg 13 (3 – 18).

IL PROSSIMO TURNO- 12/02/2025 Ore 20.30

Bergamo – Wash4green Pinerolo

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Numia Vero Volley Milano Ore 20.45

Cda Volley Talmassons Fvg – Igor Gorgonzola Novara

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Honda Olivero Cuneo Ore 20.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Il Bisonte Firenze

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Si gioca l’11/02/2025 Ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Smi Roma Volley