Starting Six: Conegliano ha vinto la Regular Season

Match&Play ci racconta della 37a vittoria stagionale di Conegliano, ancora contro Milano. Il netto 3-0 della squadra di Santarelli, un dominio assoluto nonostante il turn over, regala alle pantere il primo posto matematico in Regular Season. Nessuno sembra in grado di fermare le lanciatissime venete. Torna, con il largo successo su Roma, al secondo posto Scandicci mentre Novara si riavvicina alla stessa Milano vincendo con grande sicurezza sul campo di Talmassons. Con le sconfitte delle squadre di Cuccarini e Barbieri, insieme a quella di Cuneo a Busto Arsizio, in chiave salvezza vale triplo il successo di Perugia nello scontro diretto con Firenze. Le umbre, le uniche a fare punti ora sono a quattro punti dalla zona retrocessione e vogliono continuare a stupire. Hanno completato la giornata il successo di Pinerolo sul difficile campo di Bergamo e quello di Chieri in volata in casa di Vallefoglia al termine di un match spettacolare e ricco di colpi di scena.

Overthestat ci presenta i numeri della giornata appena andata in archivio. Fra le bomber la migliore del turno è Nemeth ( Perugia) con 25 punti davanti a Smarzek (Pinerolo) con 23 e Antropova (Scandicci) con 21. Fra le battitrici Alberti (Chieri) e Piani (Bergamo) con 3 aces sono le più efficaci, poi Mims e Aleksic (Novara) e Obossa (Busto Arsizio) con 2. Fra le muratrici sono in quattro a prendersi la palma di giornata con cinque: Cekulaev (Perugia), Antropova, Butigan (Firenze) e Sartori (Busto Arsizio). Nelle classifiche generali fra le attaccanti guida sempre Antropova con 483 seguita da Nemeth che si avvicina con 481, terza Malual (Firenze) con 415. Fra le acers mantiene la testa Antropova con 51, Manfredini (Bergamo) è seconda raggiunta a 31 da Obossa. Nelle specialiste dei blocks Candi (Vallefoglia) con 76 precede Danesi (Milano) con 76 e Carol (Scandicci) con 63.

Superwoman, la rubrica che premia il miglior libero di A1 nell’occasione ha visto assegnarsi i cinque punti per la miglior performance Ilaria Spirito (Chieri). Nella classifica generale De Bortoli (Vallefoglia) mantiene la testa con 47, poi la stessa Spirito con 38 quindi Catillo (Scandicci) con 31.

Social Club ci regala, nella settimana di Sanremo, le performance canore e non pallavolistico di alcune protagoniste della nostra A1. Un karaoke improvvisato che ha fatto il pieno di clik sul sito della Lega Femminile.

Senza sosta, domani sarà di nuovo campionato. Appuntamento al prossimo numero di Starting Six per il commento alla giornata.