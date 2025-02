Nel 23° turno si gioca per la salvezza. Novara-Conegliano, in scena il 'classico'

ROMA - A1 femminile senza respiro. Dopo aver consumato il turno infrasettimanale fra martedì e mercoledì scorso , domani è di nuovo campionato per la 10a di ritorno. Le ultime quattro giornate determineranno la classifica finale del campionato: se per le partecipanti ai Playoff i giochi sembrano chiusi, diverso il discorso del posizionamento finale, senza menzionare una lotta salvezza infuocata che già questo weekend potrebbe consegnare i primi verdetti, anche se non definitivi.

Una sola partita sabato 15 febbraio, ma di certo non banale: al Pala Gianni Asti di Torino, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 proverà a impensierire la seconda in classifica Savino Del Bene Scandicci, in diretta Rai Play e VBTV dalle 18.

Domenica, il primo appuntamento sarà una classica del volley: dopo la doppia sfida in tre giorni contro Milano, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ritrova un’altra delle rivali di coppa, l’Igor Gorgonzola Novara, in un PalaIgor già sold out e pronto ad accogliere le campionesse di tutto. Il match comincerà alle 16 su VBTV e DAZN, le stesse piattaforme su cui sarà disponibile Numia Vero Volley Milano contro Bergamo delle 19.

Tre confronti in diretta esclusiva su VBTV alle 17. Il focus sarà sulla lotta salvezza: dopo il k.o. contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia (19 punti), Il Bisonte Firenze (15) proverà a fare punti contro l’Eurotek Uyba Busto Arsizio per uscire dalla zona retrocessione, mentre le stesse umbre viaggeranno in casa della Smi Roma Volley (16) per uno scontro diretto a tutti gli effetti. Alla stessa ora, anche il match tra la Wash4Green Pinerolo e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Infine, alle 18 su Rai Sport e VBTV, il tema resterà quello della salvezza perché la Cda Volley Talmassons FVG, ultima con 13 punti, sarà di scena in casa dell’Honda Olivero Cuneo, distante sei lunghezze. Una delle ultime opportunità per le friulane di regalarsi il sogno della permanenza in Serie A1, con le piemontesi intenzionate invece ad ampliare la distanza con i due posti che conducono in Serie A2.

TUTTE LE SFIDE-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Savino Del Bene Scandicci

Alle ore 18 di domani, sabato 15 febbraio, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 gioca al Pala Gianni Asti di Torino l'anticipo della decima giornata di ritorno della Seria A1 Tigotà contro la Savino Del Bene Scandicci. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai Play. Spirito e compagne arrivano all'impegno forti dei 5 punti su 6 conquistati con Bergamo e Vallefoglia che hanno consolidato il loro quinto posto, mentre Scandicci nel turno infrasettimanale del 12 febbraio si è ripresa la piazza d'onore dietro Conegliano. Per i rispettivi obiettivi di classifica sono dunque in palio punti importantissimi che a quattro giornate dal termine iniziano a pesare e potranno fare la differenza. Le chieresi cercheranno di non uscire a mani vuote dal confronto con la corazzata toscana, sfruttando il fattore campo come in questa stagione hanno già fatto nella prima giornata con Novara. Nella gara d'andata Scandicci si è imposta 3-1, centrando l'undicesima vittoria nei tredici precedenti. L'unica ex è Sara Alberti.

PRECEDENTI: 13 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 11 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Sara Alberti a Savino Del Bene Scandicci nel 2015/2016, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Katerina Zakchaiou (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Siamo contente di aver vinto contro Vallefoglia, un'avversaria difficile che ha giocato un'ottima partita. Ora ci attende Scandicci. Sappiamo di dover dare il massimo perché affrontiamo una squadra fortissima. Dobbiamo essere concentrate e attente per ottenere il miglior risultato per noi ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Di sicuro per la partita di domani si alza l'asticella della difficoltà, sarà molto più alta rispetto all'ultima sfida, perché ci troviamo di fronte una squadra dotata di un roster con ottime capacità offensive e con grandi abilità individuali per quanto riguarda il muro, quindi dobbiamo essere pronti a interpretare bene la partita da subito. Per noi sarà molto importante adattarci subito all'assetto di Chieri e come nella gara d'andata dovremo mettere in campo un ottimo livello di battuta per spostare Van Aalen da rete, inoltre sarà fondamentale essere molto disciplinati nel lavoro di muro-difesa. Quella con Chieri è una partita davvero molto importante per noi, perché al termine della regular season mancano quattro "finali ».

Wash4green Pinerolo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia-

Domenica la Wash4Green Pinerolo torna al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte per il match della decima giornata di ritorno contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. La squadra di coach Marchiaro è reduce da un ottimo turno infrasettimanale che l’ha vista superare 3-1 la formazione di Bergamo. Non solo tre punti messi in tasca ma una bella iniezione di fiducia e positività. Domenica (fischio d’inizio ore 17) Akrari e compagne saranno chiamate ad un’altra impegnativa sfida. La Megabox, martedì sera, è stata protagonista di un’emozionante gara con Chieri in cui è riuscita a strappare un punto alla formazione piemontese. Sarà importante, come sempre, sfruttare al massimo il fattore campo.

PRECEDENTI: 12 (6 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 6 successi Wash4green Pinerolo)

EX: Sofia D'Odorico a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Federica Carletti a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « I nostri prossimi avversari hanno trovato un sistema di gioco collaudato e una struttura solida dopo un inizio sfortunato. Ma noi dobbiamo aggiungere punti importanti alla classifica, sfruttare il sostegno del nostro pubblico e cavalcare al massimo questo momento di lavoro molto positivo. Dovremo mostrare lo stesso dinamismo difensivo visto a Bergamo ».

Giacomo Passeri (III allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Ora dobbiamo recuperare le energie fisiche e soprattutto mentali per la partita con Pinerolo. Sono una squadra davvero tosta, specialmente sul loro campo, hanno giocatrici importanti, con doti tattiche e soprattutto tecniche. Noi dobbiamo migliorare nel muro difesa e nelle scelte di colpi in attacco, con Chieri abbiamo commesso qualche errore di troppo. Dobbiamo affrontare le prossime partite con grande spensieratezza ».

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Pala Igor sold-out da giorni per l'attesissima sfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e le campionesse d'Italia e d'Europa in carica di Conegliano, ancora imbattute in stagione. Le venete, reduci dalla vittoria in Coppa Italia (nella cui semifinale hanno eliminato le azzurre dopo un match molto equilibrato e tirato) e dal netto successo su Milano, arrivano all'appuntamento forti della certezza del primato in regular season, oramai aritmetico. Classifica in costante divenire, invece, per Francesca Bosio e compagne: le azzurre occupano il quarto posto momentaneo ma le distanze in classifica a quattro partite dal termine sono tali per cui le azzurre possono tanto ambire alla seconda piazza quanto rischiare il ritorno di Chieri e la caduta al quinto posto. Fischio d'inizio alle 16.

PRECEDENTI: 50 (11 successi Igor Gorgonzola Novara, 39 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)- « Conosciamo abbastanza bene Conegliano, visto che ci troviamo ad affrontarle dal precampionato, a Courmayeur, e sappiamo che possono contare su grandi individualità ma anche su un ottimo gioco di squadra e quello che ci aspetta è una partita ad altissima intensità e in cui per giocarcela sarà necessaria grande aggressività in battuta ma anche il giusto approccio in difesa. Nel campionato italiano devi sempre entrare in campo al massimo, a prescindere dall’avversario, quando poi si gioca contro una delle squadre più forti al mondo è fondamentale la concentrazione, l’attenzione ai dettagli e, in generale, la capacità di giocare insieme, di squadra. Sono certa che sarà un bello spettacolo, con un palazzetto sold-out e tanto tifo a creare la giusta atmosfera per spingerci al nostro massimo in campo ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Le ultime 4 partite di campionato diranno poco per quanto riguarda la nostra posizione in classifica, ma serviranno molto per prepararci in vista della fase più importante della stagione, quella finale. Dovremo prendere ogni gara e allenamento come se fosse un’opportunità di crescita per noi, per cercare di fare ancora meglio per raggiungere il top. Arriveranno sfide sempre più difficili, tutti daranno il massimo per ottenere lo Scudetto e la vittoria della Champions League. Dovremo far tesoro delle prestazioni della Final Four di Coppa Italia per cercare di essere più performanti quando arriverà il momento. Novara è una delle squadre più forti del campionato, è stata costruita ed è attrezzata per vincere con tantissime alternative. Stanno recuperando dei pezzi, mi dispiace che sia mancata Squarcini in Coppa Italia, sono sicuro che tornerà presto dall’infortunio. È un avversario agguerrito e forte, in casa ha sempre fatto bene e sappiamo che sarà una sfida difficilissima. Dal canto nostro noi stiamo bene, stiamo recuperando le energie che abbiamo consumato lo scorso week-end e nell’ultima sfida contro Milano. Continueremo a fare il nostro turnover per gestire le energie delle giocatrici, la squadra sta bene e ho ampia possibilità di scegliere chi mandare in campo da qui alla fine della stagione ».

Honda Olivero Cuneo - Cda Volley Talmassons Fvg-

La Honda Olivero Cuneo giocherà il secondo appuntamento della propria settimana fra le mura amiche: al Palasport di Cuneo arriva la CDA Volley Talmassons FVG. Si parte con la sfida salvezza domenica 16 febbraio alle ore 18: diretta su Rai Sport e VBTV. Il match sarà fondamentale per la corsa salvezza di entrambe le squadre. Da un lato le Gatte hanno quattro lunghezze di vantaggio sulla zona caldissima, dall’altro Talmassons si trova a tre punti dal dodicesimo posto, valido per la salvezza.

Il Bisonte Firenze - Eurotek Uyba Busto Arsizio. Dopo due trasferte consecutive, Il Bisonte Firenze torna a giocare davanti al proprio pubblico per la ventitreesima e quartultima giornata della Serie A1 Tigotà: domani alle 17 a Palazzo Wanny arriva la Eurotek Uyba Busto Arsizio, e le bisontine avranno bisogno anche del supporto dei propri tifosi, chiamati ad accorrere in massa, per ritrovare finalmente una vittoria che possa alimentare le speranze di salvezza, Il terzultimo posto è sempre lontano un solo punto, il tempo per recuperare ancora c’è, e sicuramente qualche segnale positivo si è visto anche nel match perso mercoledì sera a Perugia: servirà però una prestazione di grande livello per superare le Farfalle, che sono reduci dal successo contro Cuneo e che stanno lottando per conservare il sesto posto in chiave play off.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Honda Olivero Cuneo)

EX: Olga Strantzali a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021

Lorenzo Pintus (Allenatore Honda Olivero Cuneo)- « Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, così come abbiamo fatto con un calendario tosto in avvio. Dobbiamo raccogliere tutto il lato positivo e guardare a Talmassons. Riuscire a vincere significherebbe obbligare gli altri a fare un vero e proprio miracolo. Sicuramente non sarà facile, perché Talmassons ha dimostrato di combattere palla su palla e set su set. Noi dobbiamo essere bravi a superare questo momento di difficoltà fisica ».

Leonardo Barbieri (Cda Volley Talmassons Fvg)-« Sapevamo saremmo arrivati a questo punto e a questa partita per giocarci qualcosa di importante. Il fatto di essere qua a quattro giornate dalla fine a giocarci la salvezza comunque è qualcosa di importante, frutto di un lavoro importante. Sappiamo che non è una gara facile perché queste partite saranno per noi come delle finali. Ci sarà un aspetto psicologico diverso perché possono essere determinanti. Cuneo si è rinforzata molto sul mercato avendo fatto una campagna acquisti importante mentre noi abbiamo preferito consolidare il nostro gruppo, dando grande fiducia alle nostre ragazze. Siamo convinti che la fiducia che ci ha dato la società assieme alla nostra spregiudicatezza in queste gare potrà fare la differenza. Cuneo ha molti elementi intercambiabili, è una squadra di difficile lettura ma noi ci siamo preparati bene e ci sentiamo pronti per giocare un grande match ».

Smi Roma Volley - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

A quattro giornate dal termine del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile, al Palazzetto dello Sport di Roma arriva la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Un match salvezza fondamentale per le Wolves, che domenica 16 febbraio, alle ore 17:00, cercano il terzo successo interno consecutivo nella Regular Season dopo il doppio 3-1 ai danni di Cuneo e Firenze. All’andata vinsero le capitoline, ma la graduatoria attuale vede avanti le umbre di tre lunghezze sulla squadra di coach Cuccarini, dodicesima a +1 su Firenze e +3 su Talmassons. Roma-Perugia sarà anche la sfida tra due delle migliori opposte della massima categoria nazionale: la giallorossa Orvošová, sesta nella classifica marcatori (354 punti a -1 da Malwina) e la perugina Németh, che con 481 punti insegue da vicino la leader Antropova (482). Serviranno tecnica, cuore, testa e tanto spirito di squadra, ma anche il calore del meraviglioso pubblico di Roma per affrontare al meglio un autentico crocevia stagionale tra campionato e coppa. Mercoledì 19 febbraio (ore 20:00), infatti, le Wolves giocheranno un’altra gara casalinga da dentro o fuori contro Potsdam e saranno chiamate a rimontare il 3-2 dell’andata per accedere alla finale della CEV Challenge Cup.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Smi Roma Volley)

EX: Giulia Melli a Bartoccini Perugia nel 2021/2022; Claudia Provaroni a Bartoccini Perugia nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Gabriele Tortorici a Bartoccini Perugia nel 2020/2021, 2021/2022

Michela Rucli (Smi Roma Volley): « Ci stiamo preparando bene e siamo pronte a lottare come all’andata. Vogliamo vincere non solo per conquistare tre punti fondamentali per la classifica ma anche per regalare una gioia al nostro pubblico, che crede tantissimo in noi, e alla società, che merita di mantenere la categoria ».

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « L’unica partita in cui abbiamo veramente subito il gioco degli avversari è stata proprio quella in casa contro Roma (k.o. per 3 a 0 lo scorso 1 dicembre, ndr). Abbiamo grande rispetto dell’avversario, non facciamoci confondere dalla classifica. Di fronte troviamo una squadra costruita per fare bene in campionato e in Europa e che per i valori che esprime ha una classifica davvero bugiarda. Sarà una partita difficile, da affrontare con la massima determinazione e con la volontà di dare una scossa definitiva alla corsa salvezza ».

Numia Vero Volley Milano – Bergamo-

Ritorno tra le mura di casa per la Numia Vero Volley Milano che, dopo la pausa per la Coppa Italia e la sfida in trasferta contro Conegliano, è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Domenica 16 febbraio alle ore 19:00 le ragazze di Lavarini infatti affronteranno all'Allianz Cloud di Milano la formazione di Bergamo nella decima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Una partita che riapre la corsa delle meneghine al secondo posto in classifica; dopo la mancata vittoria nel turno infrasettimanale contro le Pantere al Palaverde, Orro e compagne sono scivolate nuovamente in terza posizione, ma a una sola lunghezza da Scandicci. Bergamo, invece, è reduce da un periodo poco fortunato ed è in cerca del successo, dopo le sconfitte contro Chieri, Pinerolo e Scandicci. Otto i precedenti tra le due squadre, con 7 successi per Milano contro uno solo per Bergamo. All’andata, la trasferta a Treviglio aveva sorriso in quattro set alle milanesi, autrici di un’ottima prova soprattutto a muro; MVP della gara Myriam Sylla.

PRECEDENTI: 8 (7 successi Numia Vero Volley Milano, 1 successo Bergamo)

EX: - Allenatori: Carlo Parisi a Vero Volley nel 2019/2020

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Ci fa visita Bergamo, una squadra che ha conquistato finora la maggior parte dei suoi punti in trasferta. Dopo gli ultimi risultati sfavorevoli, avrà sicuramente voglia di riscatto e metterà in campo le sue migliori qualità, tra cui una solida organizzazione difensiva. Anche noi condividiamo la stessa determinazione a rifarci dopo la sfida di Conegliano, con un desiderio ancora più forte di conquistare punti importanti per la nostra classifica. Cercheremo di recuperare energie dopo il recente tour de force, ma soprattutto di offrire una prestazione all’altezza, caratterizzata da qualità di gioco e determinazione ».

Linda Manfredini (Bergamo)-«Abbiamo fatto un buon girone di andata e anche per buona parte del ritorno abbiamo ottenuto risultati importanti. Nelle ultime partite, invece, ci è mancata la vittoria e per ritrovarla dobbiamo ritrovare il nostro gioco e la capacità di essere tenaci e determinate nei momenti importanti dei set ».

PRECEDENTI: 23 (7 successi Il Bisonte Firenze, 16 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Giulia Leonardi a Uyba Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Alexandra Lazic a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da una partita che non ci ha regalato il risultato sperato, con un copione già visto a livello di mancanza di lucidità nei finali di set, ma ci sono stati anche degli aspetti positivi rispetto alle ultime uscite: in alcuni momenti, da situazioni di svantaggio, siamo riusciti a rimettere la testa avanti, ed è un qualcosa che dovremo portarci dietro nel match contro Busto, aggrappandoci a questa capacità di reazione in una partita complicata come quella di domenica. La Uyba è una squadra che sta disputando un ottimo campionato, con una grande efficienza in cambio palla, quindi la battuta sarà importante come lo è stata con Perugia, perché mettere gli avversari in condizione di giocare lontano da rete è un vantaggio: dovremo cercare di mettere pressione fin da subito con il servizio, e poi rimanere ordinati a muro difesa e limitare il numero di errori nelle situazioni più complicate, cercando invece il punto diretto nei momenti a noi più congeniali ».

Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Il coach, dopo la vittoria con Cuneo, ci ha concesso un giorno di riposo che ci è servito per ricaricarci: molto importante in questo periodo intenso dosare al meglio le energie. In queste ultime quattro partite di regular season dobbiamo pensare più a di noi che alle avversarie: a partire da domenica a Firenze l'input è concentrarci su poche cose, ma fatte bene. A Palazzo Wanny dovremo essere brave ad imporre il nostro ritmo sia dall'inizio, cosa che è un po' mancata con Cuneo. Quella con il Bisonte sarà la prima di una doppietta di trasferte tutt'altro che scontate: anche la settimana successiva a Perugia ci sarà da combattere per portare a casa la vittoria contro queste squadre che cercano punti per la salvezza. ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 15 febbraio 2025, ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Caretti Stefano, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 16 febbraio 2025, ore 16.00

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Cappello Gianluca, Saltalippi Luca

Domenica 16 febbraio 2025, ore 17.00

Wash4green Pinerolo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Rossi Alessandro, Serafin Denis

Il Bisonte Firenze - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Zanussi Umberto

Smi Roma Volley - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Luciani Ubaldo, Simbari Armando

Domenica 16 febbraio 2025, ore 18.00

Honda Olivero Cuneo - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Canessa Maurizio, Brunelli Michele

Domenica 16 febbraio 2025, ore 19.00

Numia Vero Volley Milano – Bergamo Arbitri: Santoro Angelo, Cerra Alessandra

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 66, Savino Del Bene Scandicci 51, Numia Vero Volley Milano 50, Igor Gorgonzola Novara 48, Reale Mutua Fenera Chieri '76 40, Eurotek Uyba Busto Arsizio 35, Bergamo 33, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 33, Wash4green Pinerolo 24, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 19, Honda Olivero Cuneo 19, Smi Roma Volley 16, Il Bisonte Firenze 15, Cda Volley Talmassons Fvg 13.