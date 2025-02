Starting Six: Talmassons-Firenze, sfida senza appello

ROMA- Starting Six dedicato al movimento femminile ci porta in questo numero alla 24a giornata del campionato di A1, turno fondamentale in chiave Play Off e nella corsa per la salvezza.

In Match&Play Pasquale Di Santillo presenta la giornata che sarà spacchettata fra sabato 22 e domenica 23 febbraio. Tre gli anticipi. Talmassons-Firenze è sfida dai contenuti drammatici fra due formazioni, rispettivamente ultima e penultima della classifica, che non avranno alternativa alla vittoria. Chi uscisse sconfitta dal confronto firmerebbe probabilmente la propria condanna alla retrocessione, al contrario una vittoria riaprirebbe la speranza in una salvezza in extremis. Conegliano ospiterà una Cuneo ormai quasi salva in un match che vede naturalmente il pronostico largamente indirizzato dalla parte delle pantere di Santarelli. Perugia-Busto Arsizio è il match che potrebbe regalare la matematica certezza di giocare ancora in A1 alle umbre ma Busto Arsizio va a caccia di punti per cercare l'assalto al quinto posto di Chieri. Domenica altra sfida da far tremare i polsi quella fra Roma e Chieri, ghiotto anticipo della finale di Challenge Cup, conquistata in settimana da entrambe le contendenti. Le ragazze di Cuccaini, che hanno un solo punto sulla zona retrocessione, non possono concedersi il lusso di perdere mentre la squadra di Bregoli ha il dovere di fare risultato per mantenere l'attuale posizione in vista dei Play Off. Nella corsa al secondo posto sfide delicate per Scandicci contro una Pinerolo che in questa fase della stagione sta giocando bene e può costituire un serio pericolo per chiunque, e per Milano sul difficile campo di Vallefoglia. Chiude il programma Bergamo-Novara, sfida fra due nobili della nostra pallavolo femminile.

Gli affezionati di Starting Six anche questa settimana potranno godere di una fantastica selezione di immagini con le azioni più belle dell'ultima giornata di campionato.

Fantavolley regala ai numerosissimi giocatori virtuali il 6 +1 ideale, eletto dopo la 10a di ritorno. Il fantateam è composto in cabina di regia Orro (Milano), opposta ad Antropova (Scandicci), sulle bande Piva (Busto Arsizio) e Gabi (Conegliano), al centro Sylves (Pinerolo) e Ana Carolina (Scandicci), il libero è Zannoni (Roma).

Con Coppe Europee gonfiamo il petto per la trionfale tre giorni europea nella quale le quattro formazioni italiane hanno centrato tutte i rispettivi obiettivi.

Milano ha chiuso i conti vincendo anche la gara di ritorno dei Play Off di Champions League imponendosi 3-0 al Palmberg Schwerin conquistando trionfalmente i quarti di finale della Champions League. In Cev Cup missione compiuta per Novara che va a vincere in casa del Maritza Plovdiv, bissando il successo dell'andata, conquistando le semifinali della competizione. Finale tutta italiana in Challenge Cup. Chieri rischia l'eliminazione facendosi battere in casa dal Galatasaray, capace di ribaltare l'andata e di portare il match al Golden Set nel quale le ragazze di Bregoli ritrovano cuore e giocate riuscendo a riprendesi quello che in precedenza avevano dilapidato. Coglie la qualificazione anche una Roma finalmente all'altezza che ribalta l'andata travolgendo 3-0 le tedesche del Postdam mandando in delirio gli spettatori del Palazzetto romano.