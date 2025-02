Conegliano vince anche a Firenze, in rimonta

FIRENZE- Il Bisonte Firenze, nell'anticipo della penultima di Regular Season , va vicinissimo alla clamorosa impresa di conquistare almeno un punto contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma alla fine deve inchinarsi 1-3 (25-21 22-25 15-25 23-25) alle pantere, che pur prive di Zhu, Gabi e Lubian, allungano a 44 la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni: peccato perché le bisontine hanno subito la superiorità delle pantere soltanto nel terzo set, vincendo in maniera straordinaria il primo e andando veramente vicine a imporsi anche nel quarto, quando non hanno sfruttato un vantaggio di 14-9 e poi di 21-19 fino a perdere in volata 23-25, con Lanier eletta MVP del match. Adesso c’è da attendere l'esito del match di Roma di domani sera contro Busto, ma in ogni caso la salvezza si deciderà sabato, con Il Bisonte che giocherà a Bergamo e che dovrà cercare di ripetere l’ottima prestazione di stasera per centrare la permanenza in A1.

Federico Chiavegatti schiera la diagonale formata da Agrifoglio e Malual, Nervini e Davyskiba sono le bande, Baijens e Butigan le centrali, Leonardi è il libero.

Coach Daniele Santarelli si è ristabilito dopo lo stato febbrile del week-end e ha raggiunto la squadra a Firenze nel pomeriggio. Trovano la convocazione, viste le assenze, tre Panterine della Cortina Express Imoco San Donà: la schiacciatrice classe 2008 Giorgia Orso, la centrale classe 2007 Sofia Moroni e il libero classe 2007 Elena Arici. La diagonale titolare è Wolosz-Haak, Lukasik e Lanier le bande, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro è il libero.

La prima sgasata della serata della Prosecco DOC Imoco porta la firma di Bella Haak (sarà la top scorer del match con 22 punti), protagonista di un doppio ace che porta le Pantere sul primo vantaggio significativo della serata (11-13), con il 5-0 di parziale arriva il primo break gialloblù; Il Bisonte torna in carreggiata e mette la testa avanti grazie a Nervini e Malual (20-18), coach Santarelli si gioca il secondo time-out quando Davyskiba fa ace (22-18). Subito dopo entra Anna Bardaro al servizio, per la classe 2005 si tratta della presenza numero 50 con la Prosecco DOC Imoco, ma Firenze resiste anche dopo gli attacchi di Haak e chiude il set sul 25-21.

I primi acuti del secondo set sono di Sarah Fahr (13 punti alla fine con 4 muri, la metà di quelli di squadra), l’azzurra mette la combo primo tempo ed ace per il primo mini–break Pantere nel periodo (7-9). Wolosz mette in ritmo le attaccanti trovando i migliori risultati (10-14), Haak sfonda presto la doppia cifra personale (15-17), Fahr mette altri due mattoncini verso l’1-1 che concretizza lei stessa da regina assoluta del set con 6 punti e 2 muri conditi dal 60% in attacco (22-25). E le centrali della Prosecco DOC Imoco hanno giganteggiato a palazzo Wanny: Cristina Chirichella ha sfiorato la doppia cifra con 9 punti e il 56% in attacco.

Un doppio punto di Lanier (MVP, 16 punti nel tabellino finale con 1 muro e 1 ace) da posto 4 fa esaltare Santarelli a bordocampo (4-7), Wolosz mura girandosi a rete in un amen, la Prosecco DOC Imoco trova la fiducia giusta per aumentare presto il divario nel terzo set (5-10). Fahr trova il secondo ace della sua gara (7-13), Haak sbaglia dal servizio e si fa subito perdonare da posto 2 con un colpo vellutato (9-17), la svedese lascia palazzo Wanny a bocca aperta quando mette a terra il 19° punto gialloblù. Lanier non lascia scampo con gli spiragli giusti (7 punti nel periodo con il 60% in attacco nel periodo) ed è proprio lei a chiudere il terzo set sul 15-25 per le Pantere.

Lanier ha ancora l’adrenalina giusta quando inizia il nuovo parziale e si fa notare tra attacco e muro, ma Firenze ha preso l’abbrivio giusto (9-5). Coach Santarelli cambia la diagonale con l’ingresso di Seki e Adigwe, la palleggiatrice giapponese piazza subito un ace che permette alle Pantere di riavvicinarsi (11-9). Lukasik imita la compagna dai 9 metri (14-11), Adigwe scava un cratere per terra con il suo unico punto della gara (16-14), torna la diagonale titolare e Haak non fa sconti, nel mentre le Pantere sono tornate in parità. Finale di set palpitante, Bella Haak trova il coniglio dal cilindro salvando un pallone nella sua metà campo, da posto 4 la “gemella” Lanier è più in forma che mai: è il muro della Prosecco DOC Imoco che chiude i giochi, le Pantere vincono 3-1.

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « É un risultato che lascia l’amaro in bocca, ed è strano dirlo quando affronti Conegliano, ma un set ce lo siamo portati a casa e siamo stati avanti anche nel quarto, quindi un po’ di rammarico c’è. Ci sono state un paio di situazioni nel quarto set in cui abbiamo perso un attimo di lucidità, è bastata una chiamata dell’arbitro su una doppia di Agrifoglio a distrarci dalle cose giuste che stavamo facendo, anche a muro-difesa, poi quando le fai riavvicinare emergono le qualità importanti che loro hanno. Dobbiamo tenerci quello che di buono abbiamo fatto e andare a giocare al 200% sabato contro Bergamo, perché è una partita fondamentale che vogliamo portarci a casa ».

Merit Adigwe (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « È stata una partita sicuramente non facilissima, però abbiamo tenuto fino alla fine e non abbiamo mollato. Domani ci riposeremo e ci prepareremo per la partita di sabato al Palaverde, aspettiamo i nostri tifosi ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-21 22-25 15-25 23-25) –

IL BISONTE FIRENZE: Davyskiba 15, Butigan 6, Malual 18, Nervini 14, Baijens 3, Agrifoglio 1, Leonardi (L), Cagnin 2, Acciarri 1, Giacomello 1, Battistoni. Non entrate: Lapini. All. Chiavegatti.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Lanier 16, Fahr 12, Haak 22, Lukasik 5, Chirichella 11, Wolosz 3, De Gennaro (L), Adigwe 1, Seki 1, Bardaro. Non entrate: Arici (L), Moroni, Eckl, Orso. All. Santarelli.

ARBITRI: Santoro, Scotti.

Durata set: 26', 28', 22', 31'; Tot: 107'.

MVP: KhaliaLanier (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 879