Starting Six: Perugia e Cuneo festeggiano la salvezza, Roma scavalca Firenze

In Match&Play si mettono a fuoco gli importanti verdetti della penultima giornata di campionato. Festa grande a Perugia e Cuneo. Le squadre di Giovi e Pintus, grazie ai successi sulla retrocessa Talmasson e su Bergamo (al tie break) hanno conquistato la matematica salvezza. Il grande colpo lo ha messo a segno Roma che con la vittoria in casa di Busto Arsizio ha lasciato il penultimo posto a Firenze che ha lottato ma si è dovuta arrendere davanti all maggiore caratura tecnica dell'imbattuta Conegliano che, pur lasciando a casa alcune delle big, ha conquistato la 35a vittoria di fila in campionato, Nel big match tra Milano e Scandicci l'ha spuntata la squadra di Lavarini al tie break. Ad una giornata dalla fine però Scandicci mantiere un punto di vantaggio sulle lombarde nella corsa al secondo posto. Novara si impone a fatica su Vallefoglia spuntandola solo al termine di cinque tiratissimi set. Pinerolo si prende il derby contro Chieri dimostrando di avere, in questo periodo della stagione, una marcia in più. La squadra di Bregoli oltre ad incassare la sconfitta, deve fare i conti con il pesante infortunio di Zakchaiou.

Overthestat, come in ogni turno di campionato, analizza le performance individuali nei tre fondamentali.. Fra le attaccanti tappa ad lEgonu (Milano) con 31 punti, seguono a pari merito Cese Montalvo (Bergamo), Bielica (Cuneo) e Bici (Vallefoglia) con 28. Fra le acers cinque atlete realizzano tre battute vincenti:

Manfredini (Bergamo), Akrari (Pinerolo), Egonu, Bici e Mims (Novara). A Muro straordinaria serata per Candi (Vallefoglia) con 7 muri, poi in quattro con 5: Kurtagic (Milano), Weitzel (Vallefoglia), Kocic (Talmassons) e Cese Montalvo.

Nelle classifiche dopo 25 giornate fra le bomber sempre Antropova (Scandicci) in testa con 555 punti, poi Nemeth (Perugia) con 546 e Malual (Firenze) con 480. Al servizio ancora Antropova in testa con 61 aces, seguono Manfredini con 42 e Obossa (Busto Arsizio) con 33. Tra le muratrici Candi sempre più sola in vetta con 87 bloks, segue Danesi (Milano) con 77 e Carol (Scandicci) con 69.

Superwoman vede primeggiare e conquistare i cinque punti di giornata De Gennaro (Conegliano). Nella classifica generale al comando De Bortoli (Vallefoglia) con 48, poi Spirito (Chieri) con 43 e De Gennaro con 31.

Social Club , grazie alla selezione della Lega Femminile, ci mostra le immagini più spettacolari del turno infrasettimanale, quelle che spopolano e vengono clikkate sul web.

Fantavolley ci presenta il fantateam della settimana: Bosio (Novara) in regia in diagonale con Antropova (Scandicci), Aleksic (Novara) e Weitzel (Vallefoglia) centrali, Buijs (Chieri) e Melli (Roma) schiacciatrici e Gelin (Milano) libero.