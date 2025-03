Play Off: Novara domina Gara 1 dei quarti contro Chieri

NOVARA- L'Igor Gorgonzola Novara parte forte nella corsa al tricolore. In Gara 1 dei quarti Alsmeier e compagne si impongono con un netto 3-0 (25-15 25-20 25-18) sulla Reale Mutura Fenera Chieri '76 in Gara 1 dei quarti di finale, al termine di una partita che ha visto le ragazze di Bernardi sempre in controllo contro un'avversaria che stasera, forse provata dalle fatiche di Challenge Cup, non è mai entrata in partita. Da circoletto rosso le prestazioni di Eleonora Fersino (premiata con merito MVP del match) e del duo offensivo Mims – Ishikawa, 34 volte a segno in due.

Igor con Tolok a riposo e con Mims opposta a Bosio, Bonifacio e Aleksic al centro, Ishikawa e Alsmeier in banda e Fersino libero; Chieri con Van Aalen in regia e Gicquel in diagonale, Gray e Alberti centrali, Buijs e Skinner schiacciatrici e Spirito libero.

Novara parte con Mims in grande spolvero (8 punti nel set per lei) e a segno 7-3 su un pallone vagante a rete, mentre Bregoli chiama subito a raccolta le sue; il muro di Alsmeier vale il 10-5, Gicquel spara out il 13-7 mentre Novara non abbassa il ritmo e trova in Mims il muro del 16-9 e l’attacco vincente del 22-14. Tra le ospiti c’è Guiducci in regia ma le azzurre chiudono di slancio con il pallonetto di Alsmeier, 25-15.

Bregoli conferma Guiducci, Novara parte 4-1 con Ishikawa (11 punti nel set per lei), Alberti accorcia (ace, 6-5) e Gicquel fa pari a muro (8-8), innescando un breve punto a punto, rotto da una gran difesa di Mims e dal successivo diagonale a segno di Ishikawa (11-9). Ancora Mims (ace del 12-9) e Novara scappa con Ishikawa (15-10, poi 20-15 con un gran muro) mentre Squarcini rientra dopo il lungo stop e piazza subito il muro del +7 (22-15). Chieri non si arrende (22-19) e Bernardi ferma il gioco, Ishikawa concretizza una gran difesa di Squarcini e conquista il set ball (24-19), poi Mims chiude e fa 2-0 sul 25-20.

Altro ace di Bosio e Novara parte forte (4-1), il servizio di Mims allunga (9-4, ace) mentre Chieri si aggrappa a Gicquel, che accorcia con il pallonetto del -2 (11-9). Fersino si esalta in difesa e Ishikawa non sbaglia (14-10) con la solita Mims che fa 18-13 in battuta e poi replica sul 20-13. E’ ancora l’americana, poco dopo, a chiudere a muro, per il 25-18.

I protagonisti-

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo contentissime di aver approcciato al meglio questa serie, conquistando una vittoria netta e importante con una prestazione davvero di alto livello. Faccio i complimenti a tutte le mie compagne, che siano entrate per un punto o che abbiano giocato l’intera partita, perché ognuna di noi ha dato un contributo decisivo alla conquista del successo. Ora ci prepariamo alla trasferta di CEV Cup e poi a vivere gara due di questo quarto di finale, consapevoli che a Chieri sarà molto più dura ».

Gaia Guiducci (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Anche stasera non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo, ci abbiamo provato fino all'ultimo ma Novara è in un momento in cui sta giocando benissimo. Dobbiamo rialzare subito la testa perché abbiamo appuntamenti molti importanti ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 3-0 (25-15 25-20 25-18) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Aleksic 6, Bosio 4, Alsmeier 10, Bonifacio 6, Mims 19, Ishikawa 15, Fersino (L), Squarcini 1, De Nardi. Non entrate: Akimova (L), Bartolucci, Tolok, Villani, Mazzaro. All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Skinner 10, Gray 3, Gicquel 9, Buijs 10, Alberti 5, Van Aalen, Spirito (L), Guiducci, Anthouli, Rolando. Non entrate: Omoruyi, Gagliardi (L), Reano, Bednarek. All. Bregoli.

ARBITRI: Verrascina, Zanussi.

Durata set: 21', 25', 25'; Tot: 71'.

MVP: Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2695