Play Off Challenge: Perugia va a vincere a Cuneo in tre set

CUNEO -La Bartoccini MC Restauri Perugia coglie un importante successo all’esordio nei play-off challenge . Nel match di ritorno basterà vincere un set per proseguire l’avventura nel torneo che regala un posto nelle coppe europee del prossimo anno. La squadra di Giovi è andata a vincere per 0-3 (20-25 21-25 15-25) sul campo della Honda Olivero Cuneo in Gara 1 e al ritorno potrà andare avanti vincendo soltanto un set sul suo campo.

La Bartoccini MC Restauri si rende protagonista di una prestazione maiuscola nell’andata del primo turno di play-off challenge. In casa della Honda Olivero Cuneo arriva un successo netto per 0-3 (20-25 21-25 15-25) che avvicina notevolmente la qualificazione al turno successivo: alle ragazze di coach Giovi basterà vincere due set nella sfida di ritorno che si giocherà al Pala Barton Energy domenica 16 marzo. I parziali della gara sono abbastanza netti. Il premio di Mvp è andato a Maria Irene Ricci che ha guidato le compagne con la classe di un direttore d’orchestra, ma da evidenziare la prova di tutte le Black Angels, con particolare accento sulle subentrate Recchia e Gryka e su Bartolini che chiude la sfida con tre muri consecutivi. I dati dicono che le padrone di casa hanno fatto meglio in ricezione, ma Perugia è stata super in attacco (45 % di efficacia) e a muro (ben 12 stoppate). Dunque, weekend col sorriso per le perugine che potranno preparare così la gara di ritorno con nuove consapevolezze e con un morale alle stelle.

Falsa partenza per Perugia (4-1). Le Black Angels carburano lentamente fino a raggiungere la parità sul 11 a 11 con la slash di Bartolini. Cuneo torna avanti di due, ma il muro di Cekulaev ristabilisce l’equilibrio (15-15). Perugia trova il primo vantaggio con Traballi e poi allunga subito con un break (17-19). Pintus chiama il time out. Primo tempo di Bartolini, la Bartoccini MC Restauri va sul più tre (18-21). Le Black Angels tengono alla grande e il set point arriva sul 20-24 con un attacco di Nemeth. Chiude subito Ungureanu, 20-25.

Stavolta è Perugia a partire meglio (1-4). Coach Pintus ferma il gioco sul 3 a 7 perché vuole una reazione dalle sue, ma al rientro in campo c’è il punto di Cekulaev. Bartolini ferma il primo tempo di Cecconello, poi il contrattacco di Traballi va a segno (6-11). Il muro di Perugia non fa prigionieri ed è 6-13 per le Black Angels. Cuneo ha perso la bussola e Pintus chiama di nuovo il time out sul 6-14. Quando tutto sembra volgere al meglio, Perugia si lascia murare più volte e Cuneo torna a meno tre (13-16). Errore in attacco delle piemontesi e punto Nemeth: le Black Angels rimettono un buon margine (14-20). Ricci compie una magia delle sue, ma Cuneo prova a rifarsi sotto (17-21). Giovi interrompe il gioco. Gryka mette fuori, poi c’è la slash di Cecconello su ricezione errata di Perugia: Cuneo è a meno due (20-22). Ace di Colombo e Cuneo è a contatto, ma la stessa mette fuori il successivo servizio (21-23). Palla dentro, palla fuori: il video check dà ragione alle umbre e arriva così il set point (21-24). Chiude immediatamente Nemeth, 21-25. 2 a 0 per la Bartoccini MC Restauri.

Nel terzo set spazio anche per Gardini. Perugia difende anche l’impossibile e poi ci pensa Nemeth a mettere a terra (2-3). La fast di Gryka è efficacie e c’è il break, poi arriva anche il muro di Gardini (3-6). Slash di Traballi e Pintus ferma il gioco sul 4-8. Gryka è superlativa anche in battuta e trova un ace millimetrico (5-10). Cannonata in diagonale della solita Nemeth: intorno a metà set si è sul punteggio di 8-13. Il servizio di Ungureanu porta i suoi frutti e le Black Angels provano a scappare (8-14). A Perugia riesce tutto, anche un attacco di seconda di Gryka e Pintus ferma il gioco per la seconda volta sul 9 a 16. Doppio muro di una Gryka in formato strepitoso (10-18). Super difesa di Recchia, poi ruggisce a muro Bartolini (15-23). Bartolini si mette ancora in proprio e regala la vittoria con altri due block consecutivi pazzeschi. 15-25 e 0 a 3 netto per la Bartoccini MC Restauri.

I protagonisti-

Valentina Colombo (Honda Olivero Cuneo)- « Oggi è mancato qualcosa rispetto alle ultime uscite di regular season. Tuttavia andremo a Perugia per dimostrare che vogliamo provare a continuare la nostra stagione ».

Il tabellino-

HONDA OLIVERO CUNEO - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 0-3 (20-25 21-25 15-25) –

HONDA OLIVERO CUNEO: Kapralova 5, Cecconello 6, Bjelica 12, Martinez, Polder 1, Signorile, Panetoni (L), Bakodimou 5, Colombo 5, Brambilla 3, Scialanca (L). Non entrate: Ciciulla , Sanchez Savon, Dodson. All. Pintus.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci 2, Traballi 10, Bartolini 11, Nemeth 13, Ungureanu 4, Cekulaev 3, Sirressi (L), Gryka 8, Gardini 2, Rastelli 1, Recchia (L), Anchante Pena, Pecorari. All. Giovi.

ARBITRI: Nava, Piana.

Durata set: 25', 26', 22'; Tot: 73'.

MVP: Maria Irene Ricci (Bartoccini-MC Restauri Perugia)