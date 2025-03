Play Off: Novara in semifinale, Chieri si arrende solo al tie break

NOVARA- Alla fine in semifinale ci va l'Igor Gorgonzola Novara ma la squadra di Bernardi, in Gara 3 dei quarti , è andata molto vicina all'eliminazione per mano della Reale Mutua Fenera Chieri '76 che è andata in vantaggio due volte ma poi ha subito la rimonta delle igorine che alla fine si è imposta 3-2 (20-25 25-12 20-25 25-17 15-6). Grazie al successo di oggi Novara potrà sfidare, sabato 22 marzo alle ore 18 al Palaverde la Prosecco Doc Imoco Conegliano in Gara 1, mentre ventiquattr’ore più tardi si giocherà l’altra semifinale tra la Numia Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci. A differenza degli ultimi anni, le Semifinali saranno al meglio delle cinque gare.

L’incontro ha visto un andamento altalenante, con le due squadre capaci di alternare momenti di dominio a passaggi a vuoto. Il primo set è stato molto combattuto, con continui capovolgimenti di fronte, ma alla fine è stata Chieri a spuntarla 20-25 sorprendendo il PalaIgor. Novara ha reagito con forza nel secondo parziale, dominandolo dall’inizio alla fine con un netto 25-12, grazie a un servizio efficace e una fase break letale. Nel terzo set, Chieri è tornata a spingere, gestendo meglio i momenti cruciali e riuscendo a chiudere 20-25, riportandosi avanti nel conto dei set. La risposta di Novara non si è fatta attendere: con un quarto parziale solido e ben giocato, la squadra di casa ha pareggiato i conti con un convincente 25-17, forzando il tie-break. Il set decisivo ha visto Novara partire forte, mantenendo sempre un vantaggio di sicurezza e chiudendo con un perentorio 15-6, suggellando così una vittoria meritata.

Protagonista della serata è stata Eleonora Fersino, premiata meritatamente come MVP dell’incontro. Il libero di Novara ha offerto una prestazione impeccabile in seconda linea, con una ricezione solidissima (93% di positività, 73% di perfetta) e una lettura difensiva che ha fatto la differenza nei momenti chiave del match. Ottimo l’impatto di Mims, che ha messo a segno punti pesanti con una buona efficienza (46%). In evidenza anche le prestazioni di Sara Bonifacio e Maja Aleksic al centro della rete. Bonifacio ha chiuso con un impressionante 80% in attacco e una costante presenza a muro (11 punti), Aleksic non è stata da meno, con 4 monster blocks per 15 punti. Alsmeier e Ishikawa, malgrado qualche errore, hanno comunque totalizzato 34 punti in coppia.

Per Chieri, non efficace come al solito a muro, le migliori sono state Skinner, 17 punti, Buijs e Giquel, 14 punti a testa. Il dispiacere per l’uscita dai Playoff Scudetto dovrà comunque essere messo da parte in fretta, perché la squadra di coach Bregoli sarà impegnata già sabato nella Gara 1 delle Fase 2 di Playoff Challenge in casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia (ore 20.30). Nello stesso turno ma in campo domenica, Wash4Green Pinerolo contro Eurotek Uyba Busto Arsizio (ore 17) e Bergamo contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia (ore 19). Anche nella Fase 2 la formula prevede sfide di andata e ritorno, con Gara 2 in casa della miglior qualificata, ed eventuale Golden Set come nelle coppe europee.

I protagonisti-

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono davvero contenta e al tempo stesso distrutta, perché dal punto di vista emozionale è stata davvero una partita tesissima, tirata. Ci siamo trovate sempre sotto, a rincorrere, ma alla fine con la forza del gruppo, con il cuore e con l'apporto di chiunque sia entrato dalla panchina anche per un solo scambio, siamo riuscite a portare a casa la vittoria. Ora ci aspetta Conegliano, daremo tutto per essere all'altezza della sfida ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Sono stati set altalenanti, in cui non c'è stata continuità e questo si è visto, soprattutto nei parziali persi. Sono contenta perché siamo comunque riusciti a esprimere una buona pallavolo, il tie-break si decide su episodi e oggi questi non sono stati a nostro favore ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-2 (20-25 25-12 20-25 25-17 15-6)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Aleksic 15, Bosio 4, Alsmeier 20, Bonifacio 11, Tolok 13, Ishikawa 14, Fersino (L), Mims 7, De Nardi. Non entrate: Squarcini, Akimova (L), Bartolucci, Mazzaro, Villani. All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Skinner 17, Gray 3, Gicquel 14, Buijs 14, Alberti 6, Van Aalen 4, Spirito (L), Omoruyi 2, Anthouli, Rolando, Guiducci. Non entrate: Lavagnino, Fanfani (L), Bednarek. All. Bregoli.

ARBITRI: Vagni, Brancati.

Durata set: 23′, 20′, 25′, 28′, 13′; Tot: 109′.

MVP: Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2900