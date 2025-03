Play Off Challenge: Chieri va a vincere a Perugia

PERUGIA - Smaltite delusione e polemica per l'eliminazione dai Play Off la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 va a vincere a Perugia 0-3 (21-25, 16-25, 16-25) nella gara di andata del secondo turno dei Play Off Challenge. Alla squadra di Bregoli ora sarà sufficiente vincere due set per approdare nella finale che vale un posto nella prossima CEV Challenge Cup. A Perugia fila tutto liscio per le ragazze di Bregoli che entrano in campo con la giusta determinazione e spingendo forte fin dal servizio (a fine gara gli ace saranno ben 8, di cui 4 di Gray) legittimano la vittoria facendo meglio in tutti i fondamentali rispetto alle padrone di casa, molto discontinue. In tutti i tre set c’è equilibrio soltanto negli scambi iniziali, poi Chieri allunga e chiude senza particolari problemi 0-3 (21-25, 16-25, 16-25). Il premio di MVP va a Skinner che mette a segno 9 punti, preceduta nel tabellino dalla coppia centrale Alberti-Gray (12 punti a testa) e Gicquel (11).

In apertura grande equilibrio fino al 7-7 quando con un primo tempo e un muro di Gray le biancoblù piazzano un primo break a 7-9. Chieri sembra allungare a 9-13 grazie a un servizio di Gray sulla linea di fondo ma il videocheck corregge il punteggio in 10-12. Le chieresi ottengono il +4 poco dopo con uno strappo da 13-14 a 13-17 propiziato dagli attacchi di Alberti e Gicquel e dall’ace di Alberti. Il recupero di Perugia a 16-17 con tre colpi di Nemeth spinge Bregoli a fermare il gioco. Al rientro in campo il mani out di Gicquel vale il 16-18. Sul 21-23 il servizio in rete di Ungureanu dà tre palle set a Chieri che sfrutta al meglio la prima con Skinner (21-25).

Nel secondo set nel sestetto perugino c’è Gryka al posto di Cekulaev. Il primo doppio vantaggio a favore di una squadra si registra di nuovo 7-7, con Chieri che sale a 7-9 con un muro di Alberti e un tocco di seconda di Van Aalen. La diagonale vincente di Skinner frutta il 7-10. Giovi chiama time out. Dopo il 7-11, ancora di Skinner, il coach di Perugia cambia palleggio inserendo Anchante per Ricci. Traballi sblocca le padrone di casa (8-11). Nelle fasi centrali le biancoblù scappano a 10-17 su servizio di Gray. Nel finale è tutto semplice per le ragazze di Bregoli che chiudono alla prima palla set con un ace di Skinner (16-25).

Perugia nel terzo set riparte meglio portandosi sul 4-1 con un ace di Nemeth. Buijs sblocca Chieri che in un lampo capovolge il punteggio in 4-5 (muro di Gray) e trova il +2 sul 7-9 con un pallonetto di Alberti. Come già nel secondo set nelle fasi centrali è il turno di battuta di Gray a dare la spallata decisiva: il suo servizio inizia sul 12-14 e termina sul 12-21. Sul 16-23 Alberti guadagna otto palle match, poi va in battuta e con un ace fa scendere i titoli di coda (16-25).

I protagonisti-

Gaia Traballi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)-« Non abbiamo fatto bene, è evidente. Soprattutto nel secondo e terzo set. Merito anche a Chieti, che ha vinto con merito. Ora non resta che prepararci al meglio per la gara di ritorno e giocarci le nostre chance. Comunque andrà domenica, resta una stagione positiva ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (21-25 16-25 16-25) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci 1, Traballi 10, Bartolini 3, Nemeth 13, Ungureanu 6, Cekulaev 1, Sirressi (L), Gryka 5, Rastelli 1, Gardini 1, Recchia (L), Anchante Pena, Pecorari. Non entrate: Bartolini. All. Giovi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Skinner 9, Gray 12, Gicquel 12, Buijs 9, Alberti 11, Spirito (L), Anthouli, Omoruyi. Non entrate: Rolando, Guiducci, Cavaglia’ (L), Lavagnino, Bednarek. All. Bregoli.

ARBITRI: Salvati, Clemente.

Durata set: 28′, 22′, 23′; Tot: 73′.

MVP: Avery Skinner (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 950.