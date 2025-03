Play Off Challenge: in Gara 1 vincono Pinerolo e Vallefoglia 

ROMA- Nei Playoff Challenge , nonostante il lungo periodo di riposo (pinelle ferme dal 2 marzo), la Wash4Green Pinerolo torna in campo con l’energia giusta e riesce a superare al quinto set l’Eurotek Uyba Busto Arsizio nella gara d’andata della Fase 2. Due volte sotto nel conto dei set, le ragazze di coach Marchiaro riescono sempre a trovare il pareggio sia sull’1-1 che sul 2-2, dominando poi il tie-break 15-7 grazie ad un parziale di 9-1 dal punteggio di 6-6. Senza alcun dubbio miglior prestazione stagionale per Martina Bracchi, imprendibile con i suoi 22 punti e il 51% di efficienza, benissimo al suo fianco anche Smarzek, 19, e D’Odorico, 16 e con ben 5 ace a referto. Dall’altro lato del campo, non bastano i 16 punti di Piva e i 12 di Van Avermaet a coach Barbolini, che all’E-Work Arena dovrà cercare per forza la vittoria per passare il turno, con eventuale Golden Set in caso di tie-break.

Nell’altro confronto di Playoff Challenge, Bergamo cade in casa senza conquistare set: la Megabox Ond. Savio Vallefoglia espugna il PalaFacchetti con il risultato di 0-3. Escluso l’inizio del terzo set, sempre in controllo la formazione di coach Pistola, che il 30 marzo avrà la possibilità di qualificarsi alla Semifinale conquistando due set. Meglio a muro (13 contro 5) e al servizio (7 ace contro 0) le biancoverdi, Bici nominata MVP grazie ai suoi 20 punti (3 ace e 2 muri), buono il contributo di Lee (14 punti con 2 ace e 5 muri), mentre tra le orobiche solo Bolzonetti (10) in doppia cifra.

LE DUE SFIDE-

Bergamo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia passa con autorità in tre set sul campo del Volley Bergamo nella gara di andata della seconda fase dei Play-off per la qualificazione alla Challenge Cup. Grazie ad un’ottima prova di squadra. Le ragazze di coach Pistola hanno disinnescato a suon di muri (13) l’attacco delle padrone di casa, prive di Cesè Montalvo, ed hanno tenuto in pugno la partita dall’inizio alla fine. Le avversarie hanno combattuto e a tratti sono riuscite a mettere in difficoltà le tigri, ma nei momenti decisivi la Megabox ha fatto valere la propria maggiore organizzazione. Ottima prova di squadra per le biancoverdi, sugli scudi Bici (20 punti, con 3 ace e 2 muri), Lee (14 punti con 2 ace e 5 muri) e Weitzel (10 punti con 1 ace e 3 muri). La partita di ritorno si giocherà domenica 30 marzo alle 17 al PalaMegabox. Alle tigri sarà sufficiente aggiudicarsi due set per passare il turno e continuare i Play-off per la qualificazione alla Challenge Cup.

Nel primo set c’è equilibrio, Bergamo prende il primo break sull’11-8 (errore di Lee), ma la Megabox controsorpassa subito con Bici e un muro su Manfredini (12-11). Sul 14 pari un errore di Mlejnkova e un servizio vincente di Bici suonano la carica. Lee punisce una ricezione lunga e strappa il +4 (19-15), Adriano rosicchia un break ma un servizio vincente di Lee ristabilisce le distanze. Weitzel allunga a +5, chiude un errore in battuta di Adriano (20-25).

Nel secondo set la Megabox scappa via subito: un ace di Candi e un attacco di Bici siglano il 7-4, un muro di Lee su Piani trova il +4 (14-10). Poi un turno di servizio di Kobzar spacca il set in due: un break di 6-0 porta le tigri sul 21-11, un muro di Weitzel e poi l’attacco finale di Giovannini chiudono il parziale su un eloquente 25-15.

Nel terzo set Bergamo ha l’attesa reazione d’orgoglio: tre muri su Giovannini e Bici fanno scappare le lombarde 4-2. Adriano trova il +3, due errori in fila di Lee fanno addirittura arrivare la squadra di Parisi sull’8-3. Ma la Megabox non si scompone: è la stessa Lee a pareggiare a quota 10 con un servizio vincente, l’ultimo guizzo delle padrone di casa sigla il nuovo +2 con Adriano (12-10). Un altro turno di servizio spacca in due il set: è Bici a portare, con quattro punti in fila (due attacchi e due ace), la Megabox sul 18-13. Bergamo non si arrende, torna un paio di volte a -3, ma le biancoverdi mantengono la freddezza giusta per chiudere set e incontro con il massimo risultato.

I protagonisti-

Virginia Adriano (Bergamo)- « Speravamo di fare qualcosa in più davanti al nostro pubblico. Purtroppo, abbiamo fatto fatica in alcuni fondamentali, probabilmente perché la stanchezza di fine stagione comincia a farsi sentire insieme a qualche acciacco. Abbiamo una settimana per ricaricarci e per andare a Pesaro a cercare di portare la sfida al Golden Set ».

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Abbiamo giocato una bella partita, siamo riuscite ad esprimerci al meglio, giocando più libere del solito. L'uscita dai play-off con Milano della scorsa domenica non ci ha demoralizzate: è stata una giornata bellissima, davanti a tantissima gente che tifava per noi. Questo entusiasmo ce lo siamo portate con noi durante la settimana, e stasera abbiamo fatto una bella prestazione di squadra, lavorando molto bene soprattutto al muro difesa e non perdendo mai il controllo nei momenti di difficoltà ».

Il tabellino-

BERGAMO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (20-25 15-25 21-25) –

BERGAMO: Evans, Bolzonetti 10, Strubbe 9, Piani 4, Mlejnkova 6, Manfredini 6, Armini (L), Adriano 6, Carraro 1, Mistretta. Non entrate: Cese Montalvo, Farina. All. Parisi.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Lee 14, Weitzel 10, Bici 20, Giovannini 3, Candi 5, Kobzar 1, De Bortoli (L), Michieletto 2, Feduzzi. Non entrate: Braia (L), Perovic, Carletti, Torcolacci, Lazda. All. Pistola.

ARBITRI: Goitre, Chiriatti.

Durata set: 27′, 25′, 36′; Tot: 88′.

MVP: Elblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 1047

Wash4green Pinerolo - Eurotek Uyba Busto Arsizio

È la Wash4Green Pinerolo a festeggiare la vittoria al termine di gara uno del secondo turno dei playoff Challenge contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Un match chiuso al tie break con grande determinazione da parte di Akrari e compagne tornate sul campo da gioco dopo uno stop di tre settimane. Marchiaro schiera una formazione insolita con Bracchi e D’Odorico in banda, Cosi e Sylves al centro, Smarzek opposto, Avenia in cabina di regia e Di Mario libero. Al servizio la squadra di casa lavora meglio delle avversarie (11 ace contro i 6 di Busto Arsizio), così anche in attacco dove Martina Bracchi domina con 22 punti e un super 51% di efficienza. Il premio Mvp è tutto suo. Bene anche Smarzek con 19 punti e D’Odorico (16). Nella metà campo bustocca la migliore è Piva che chiude con 16 punti.

Bene la Eurotek nelle prime battute del match. Il muro ferma prima Bracchi poi Smarzek portando le ospiti a +3 (3-6). La Wash4Green riprende palla con l’errore al servizio di Obossa e con un ottimo break azzera le distanze (7-7). D’Odorico firma il sorpasso e Avenia mura Kunzler per il +2 (9-7). Piva riporta il punteggio in parità poi è Obossa dai nove metri a mettere in difficoltà la ricezione di casa e far salire le compagne 13-16. Marchiaro chiama time out ma le ospiti continuano a spingere sull’acceleratore (13-18). Pinerolo ci prova ma Busto è brava a difendere il vantaggio chiudendo 21-25.

Nel secondo parziale sono le padrone di casa a partire con il piede giusto con D’Odorico al servizio (4-1). Bracchi in attacco non sbaglia un colpo e la squadra sale 10-4. Le pinelle guidano il gioco dominando sulla formazione bustocca (17-10). Avenia di seconda intenzione firma il 22-15. Il monologo della Wash4Green si chiude con l’errore al servizio di Lazic che manda la palla out (25-16).

Avvio equilibrato di terzo parziale con Piva che risponde bene a D’Odorico (4-4). La Eurotek mette la testa avanti con Van Avermaet in prima linea (5-8) costringendo coach Marchiaro a chiamare il primo time out. Frosini mette a terra il pallone del 7-12 poi Pinerolo piazza un mini break che accorcia le distanze (10-13). Boldini mura D’Odorico tenendo le sue a tre lunghezze di vantaggio (15-18) poi è Frosini a fare la differenza nel finale sfruttando bene le mani del muro (19-24). Cosi manda out ed è vantaggio set Busto.

La Wash4Green nel quarto set mette subito le distanze grazie ad un ottimo turno al servizio di Bracchi (7-3). Sylves in fast e l’ace di D’Odorico fanno salire la squadra a +6 (12-6). Come nel secondo set le padrone di casa dettano il ritmo di gioco portandosi al massimo vantaggio di 19-10. Nel finale Busto si rifà sotto, Van Avermaet tiene bene il servizio e Obossa non sbaglia un attacco (22-19). Il primo tempo di Sylves riporta palla nella metà campo di casa poi è la stessa centrale a chiudere il parziale murando Obossa (25-19).

Punto a punto nel tie break con Pinerolo avanti di due lunghezze al cambio campo. D’Odorico piazza d’astuzia il pallone del 10-7 poi arriva l’errore in attacco di Sartori e con il punto di Smarzek è +5 Pinerolo (12-7). La reazione di Busto non arriva e la Wash4Green festeggia la vittoria.

I protagonisti-

Giada Di Mario (Wash4Green Pinerolo)- « Ci tenevamo a vincere e volevamo far divertire il pubblico. Non solo, volevamo dimostrare che Busto è una squadra alla nostra portata nonostante il campionato che ha fatto e che noi siamo capaci di ottenere una vittoria in casa che è stata di pura felicità. Siamo orgogliosi, l’obiettivo era proprio questo e siamo riuscite a centrarlo ».

Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Non sarà facile la prossima settimana vincere perché Pinerolo si è dimostrata una squadra molto agguerrita per noi era importante vincere, non ci siamo riuscite e vogliamo assolutamente il riscatto oggi. Ci teniamo tanto a questa qualificazione per cui domenica prossima scenderemo in campo col coltello tra i denti cercando di essere aggressive come lo sono state loro. Purtroppo oggi le abbiamo un po’ subite ».

Il tabellino-

WASH4GREEN PINEROLO-EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 25-19, 15-7)

WASH4GREEN PINEROLO: Cosi 9, Sylves 8, D’Odorico 16, Bracchi 22, Smarzek 19, Avenia 5, Di Mario (L), Cambi, Sorokaite 1, Bussoli. Non entrate: Moreno, Rubright, Akrari, Moro (L). All. Marchiaro.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Piva 16, Van Avermaet 12, Sartori 7, Obossa 9, Kunzler 4, Boldini 3, Pelloni (L) Howard, Frosini 10, Lazic 5. Non entrate: Lualdi, Van Der Pijl, Morandi (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Armandola, Rossi

Durata set: 29’, 21’, 27’, 25’, 16’. Tot 118’.

MVP: Martina Bracchi (Wash4green Pinerolo)

Spettatori: 750.