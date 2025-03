Per quanto mostrato fino a questo punto della stagione dall’Igor Gorgonzola Novara, il k.o. subito al Palaverde è stato fin troppo pesante, difatti il pronto riscatto è arrivato in una grande Finale di CEV Cup contro Alba Blaj, messa in discesa con il 3-1 dell’andata in attesa del viaggio in Romania di martedì 1 aprile. Ma guai ad avere la testa altrove: davanti al proprio pubblico, sabato 29 aprile alle ore 17 (diretta Rai Sport e VBTV), la squadra di coach Bernardi dovrà dimostrare di poter mettere in difficoltà le campionesse di tutto della Prosecco Doc Imoco Conegliano per avere almeno la certezza di tornare a giocarsi il confronto al PalaIgor. Sotto 1-0, in caso di un’altra sconfitta le piemontesi rischierebbero infatti di chiudere la Serie già a Gara 3, in programma nel palazzetto trevigiano domenica 6 aprile alle ore 15.20 (diretta Rai 2, DAZN e VBTV).

Non la prestazione migliore dell’anno in Gara 1 neanche per la Savino Del Bene Scandicci, che ha ceduto troppo facilmente alle offensive della Numia Vero Volley Milano, guidata da una Egonu in grande spolvero. Le toscane dovranno ripartire dalle loro certezze, ritrovando l’Antropova brillante di inizio stagione e i muri delle sue centrali per regalare una grande serata agli spettatori di Palazzo Wanny e assicurarsi di riportare la Serie in equilibrio. Fischio d’inizio domenica alle 20.30 in tripla diretta Rai Sport, DAZN e VBTV. La Gara 3, decisiva o meno, attesa invece per domenica 6 aprile alle ore 17 (DAZN e VBTV).

LE DUE SFIDE-

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano

In un Pala Igor sold-out da giorni, le azzurre di Lorenzo Bernardi cercano l'impresa contro Conegliano, unica formazione imbattuta fin qui in stagione tra i massimi campionati continentali. Ottenere un successo, darebbe a capitan Bosio e compagne la possibilità di prolungare la serie a gara 4, garantendosi un'ulteriore sfida casalinga; diversamente, domenica 6 aprile al PalaVerde arriverebbe l'ultima chance per le azzurre di rimanere in gioco. Il match inizierà alle 17, con diretta su Rai Sport e Volleyball World TV. Tanti gli ex della sfida: Eleonora Fersino e Federica Squarcini tra le azzurre; Cristina Chirichella, l'assistente allenatore Maurizio Mora e il preparatore Marco Da Lozzo tra le venete. Al match sarà presente una delegazione dell'Associazione Kenzio Bellotti, che venderà i propri dolci benefici: uova di Pasqua di cioccolato al latte e fondente e la colomba classica firmata dallo chef Antonino Cannavacciuolo. Il ricavato sarà destinato al sostegno di 23 bambini malati delle province di Novara e VCO.

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano.

PRECEDENTI: 52 (11 successi Igor Gorgonzola Novara, 41 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « Da parte nostra c'è tanta voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta di gara 1 a Treviso, innanzitutto perché conosciamo il valore delle nostre avversarie ma conosciamo anche i nostro e sicuramente non è da noi aver perso senza mai davvero lottare. Siamo una squadra che non si arrende, che si attacca con massima grinta a ogni partita e lo vorremo dimostrare davanti al nostro pubblico, forti anche del morale certamente buono dopo la bella vittoria nella finale d'andata di CEV Cup. Ritroveremo un Pala Igor sold-out, come già con Blaj, e questo è motivo d'orgoglio, che ci da conferma di essere riuscite a creare entusiasmo e attaccamento nel pubblico ma che deve essere anche lo stimolo a mettere in campo tutta la nostra carica. I tifosi ci daranno una marcia in più, noi dovremo fare di tutto per provare a prolungare la serie ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « I play-off hanno la priorità su tutto in questo momento della stagione e preparare una partita a settimana è atipico per noi, quest'anno il calendario ci presenta questa nuova situazione e noi la stiamo vivendo nel migliore dei modi. Di solito giochiamo sfide ravvicinate con le coppe europee in mezzo, stavolta è stata Novara a ritrovarsi in questa situazione, questo per noi è un piccolo vantaggio perchè abbiamo un po' di tempo per gestire le energie e preparare bene le partite. Loro in settimana hanno giocato in casa trovando un successo in coppa, certamente avranno un buon morale e faranno di tutto per sfruttare il fattore campo dalla loro parte e fare una prestazione migliore rispetto a gara-1. Per noi la prima gara era quella più abbordabile, Novara aveva giocato 5 set contro Chieri pochi giorni prima e abbiamo sfruttato questo a nostro favore. Gara-2 sarà completamente diversa, faranno di tutto per giocare la miglior pallavolo possibile, in casa loro e l'abbiamo visto quest'anno sono molto temibili, noi sappiamo che se giochiamo al massimo del nostro livello potremo metterle in difficoltà, ma bisogna essere pronte alla battaglia perchè le nostre avversarie daranno tutto. Occhio, giocare a Novara non è semplice: hanno battuto Scandicci e Milano, a noi hanno dato del filo da torcere, conosciamo il loro valore e le rispettiamo tantissimo. Stiamo bene e sono molto contento della condizione generale della mia squadra e degli ultimi risultati, ora proviamo a confermarci in gara2 ».

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano

La Savino Del Bene Volley è in cerca riscatto dopo l’opaca prestazione di domenica all’Allianz Cloud di Milano dove ha ceduto in tre set in Gara 1 di Semifinale Scudetto. Herbots e compagne non hanno mai dato l’impressione di poter mantenere il ritmo di gioco della formazione di Lavarini, in grado di esprimersi al meglio in fase d’attacco grazie ad una sontuosa Paola Egonu (23 punti) e a una sempre costante Nika Daalderop (10), oltre a una correlazione muro-difesa più efficace (8 block vincenti, 3 della specialista Hena Kurtagic). Per le toscane, le sole Antropova (17) e Mingradi (10) hanno chiuso in doppia cifra, in un match caratterizzato da pochi spunti offensivi e particolare difficoltà nella lettura della rapida distribuzione di Orro. Sarà dunque necessario per la Savino Del Bene Volley approcciarsi alla sfida di domenica in maniera differente per provare ad impattare nella serie, cercando anche di sfruttare al massimo il fattore campo nel tutto-esaurito di Palazzo Wanny. Il fischio d’inizio della sfida valevole per Gara 2 di Semifinale è previsto per domenica 30 marzo alle ore 20:30.

PRECEDENTI: 32 (15 successi Savino Del Bene Scandicci, 17 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Kara Bajema a Vero Volley nel 2023/2024; Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Ludovica Guidi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023; Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Dobbiamo fare tesoro di tutte le situazioni, sia negative che positive, che si sono verificate nella prima partita. Milano ha giocato un’ottima gara di squadra, mostrando grande efficacia in attacco, a muro e soprattutto in difesa. Per essere più concreti, dobbiamo osare di più e prenderci qualche rischio, soprattutto in attacco. Come avevamo già sottolineato in vista di Gara 1, è fondamentale crescere nelle situazioni di difesa, considerando la loro fisicità. Ora giochiamo in casa e dobbiamo concentrarci su Gara 2 come se fosse una partita a sé. La serie è lunga e i ribaltamenti di fronte possono essere tanti, ma prima di guardare troppo avanti è essenziale focalizzarsi su questo match. Dobbiamo spingere di più al servizio: in Gara 1 non è andato male, ma non è stato sufficiente per mettere realmente in difficoltà Orro e le sue attaccanti. Giocando in casa, sarà fondamentale essere più cinici e garantire maggiore continuità sia all’interno del set che nell’arco della partita. L’aspetto più importante è capire che ogni gara è a sé: dobbiamo essere capaci di resettare, nel bene e nel male, quanto accaduto nella partita precedente, facendo tesoro di ciò che ha funzionato e di ciò che va migliorato ».

Stefano Lavarini, allenatore (Numia Vero Volley Milano)- « Gara 1 è ormai alle spalle per entrambe le squadre. Ora si riparte da zero a zero, e anche Scandicci cercherà di sfruttare il fattore campo. Noi stiamo lavorando per migliorare soprattutto quegli aspetti del nostro gioco che dipendono esclusivamente da noi. Siamo consapevoli che loro daranno tutto e spingeranno sull'acceleratore, e per questo vogliamo essere pronti a rispondere, mantenendo continuità nel nostro rendimento. Non smetto di ripetere che in questa Serie di Semifinale, che si preannuncia molto combattuta, la squadra che avrà la maggiore regolarità ai propri livelli di gioco avrà la meglio».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF-

Sabato 29 marzo 2025, ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Canessa Maurizio, Pozzato Andrea Serie 0-1

Domenica 30 marzo 2025, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Carcione Vincenzo, Zavater Marco Serie 0-1