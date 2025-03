Play Off Challenge: Chieri è in finale, Vallefoglia-Pinerolo spareggiano

Le tre partite di questa sera sono state tutte decise tie-break- Grazie ai rispettivi successi, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e la Wash4Green Pinerolo si scontreranno in gara secca, al PalaMegabox, mercoledì 2 aprile.La Reale Mutua Fenera Chieri ’76, grazie al miglior piazzamento in regular season, conquista direttamente la Finale, che si giocherà sempre in gara unica sabato 5 aprile al PalaFenera.

Aveva bisogno di vincere due set dopo lo 0-3 di Gara 1 la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e i due set sono arrivati. Missione però tutt’altro che agevole visto che la Bartoccini-MC Restauri Perugia ha lottato impegnando seriamente le collinari di coach Bregoli, avanti nel primo set ma poi rimontate dalle umbre. Sotto nel punteggio, c’è voluta tutta la qualità delle piemontesi per agguantare il pareggio nel quarto parziale e la conseguente qualificazione in Finale. Il tie-break, di fatto inutile, ha poi confermato il successo delle padrone di casa. Accanto ad una Spirito attenta in difesa e con il 50% di efficienza in ricezione, letali Skinner e Gicquel, 20 punti a testa a referto. Alle ospiti, non sono bastate le buone prestazione di Németh (22 punti), Traballi (18) e Ungureanu (16).

Situazione diversa in quel di Pesaro, dove la Megabox Ond. Savio Vallefoglia ha prima subìto lo 0-1 da parte di Bergamo, ma poi ha prontamente reagito assicurandosi i due set che le servivano per il passaggio del turno visto lo 0-3 dell’andata. Comunque lodevole la prova delle orobiche, che non si sono arrese costringendo le biancoverdi al tie-break, poi vinto 15-9 dalle padrone di casa. Bellissima la sfida tra le due opposte Bici e Adriano, 25 punti a testa, per coach Pistola hanno brillato anche Lee (19) e Weitzel (13 punti con 3 ace e 3 muri), per coach Parisi bene la giovane Manfredini (14 con 3 muri).

La sfida più incerta della vigilia era sicuramente quella tra l’Eurotek Uyba Busto Arsizio e la Wash4Green Pinerolo, visto il tie-break con cui le piemontesi avevano inaugurato il confronto. L’esito, dopo altri cinque emozionanti set, è stato il medesimo, con la vittoria al quinto gioco delle ragazze di coach Marchiaro. Nell’arco dei dieci set, la grinta e la lucidità delle piemontesi ha fatto la differenza, le bustocche hanno provato a rimanere attaccate all’incontro ma dopo aver pareggiato per due volte il vantaggio avversario sono capitolate 14-16 in un lungo tie-break che avrebbe potuto regalarle il Golden Set. Per coach Barbolini, la stagione si è chiusa con i 25 punti di Frosini e i 18 di Piva, le pinelle continueranno invece il loro percorso anche per merito dei 16 punti dell’MVP Sylves (5 muri) e dei 15 di Bracchi, MVP dell’andata.

LE TRE SFIDE-

Reale Mutua Fenera Chieri - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si qualifica alla finale dei Plaoff Challenge A1 Tigotà. Dopo aver vinto 0-3 l’andata del secondo turno, le biancoblù si ripetono anche nel ritorno al PalaFenera sconfiggendo 3-2 la Bartoccini Mc-Restauri Perugia.

Spirito e compagne centrano l’obiettivo grazie alla conquista del primo e quarto set. Le partita le vede iniziare molto bene aggiudicandosi senza problemi la prima frazione 25-19, ma dal secondo set le padrone di casa non riescono più a trovare il ritmo, subiscono l’aggressività di Perugia in battuta e in attacco e cedono il secondo parziale a 16 e il terzo a 17. Nel quarto set l’incontro si fa equilibrato fin quando sul 18-18 Chieri piazza il guizzo risolutivo. Le ragazze di Bregoli si aggiudicano poi anche il tie-break (15-11).

Il premio di MVP viene assegnato a Ilaria Spirito, mentre le migliori realizzatrici sono da un lato Skinner e Gicquel (20 punti a testa), dall’altro Nemeth (22), Traballi (18) e Ungureanu (16).

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 evita la semifinale e si qualifica direttamente alla finale dei Plaoff Challenge A1 Tigotà grazie al miglior piazzamento nella regular season del campionato. Contenderà un posto nella prossima CEV Challenge Cup sabato 5 aprile (ore 18) al PalaFenera contro una fra Vallefoglia e Pinerolo che si affrontano mercoledì in semifinale.

Parte forte Perugia ma sullo 0-3 le chieresi rompono il ghiaccio con Gicquel, poi ripristinano la parità sul 5-5 con un ace di Gicquel e passano avanti per la prima volta con un attacco di Buijs (6-5). Le ospiti tornano a condurre 8-10 (Traballi), immediata la replica di Chieri che su servizio di Skinner capovolge il punteggio in 13-11 obbligando Giovi a chiamare il primo time-out. Nelle fasi centrali il vantaggio delle padrone di casa sale a 5 punti sul 18-13 (Skinner) e raggiunge il distacco massimo di 8 punti sul 22-14. Dopo l’ingresso in palleggio di Anchante le ospiti recuperano e quando Bartolini mura Skinner (22-18) è Bregoli a dover fermare il gioco. Il primo tempo di Alberti sblocca Chieri (23-18). Dopo il 24-18 di Skinner con un muro di Nemeth le umbre annullano una palla set con Traballi, quindi al secondo tentativo Skinner chiude 25-19.

Perugia rientra in campo con Gryka al posto di Cekulaev. Come già nel primo set l’avvio è di marca ospite (1-4), Le biancoblù rientrano a 4-5 ma dopo il 4-6 di Traballi diversi errori di Chieri spianano la strada alle umbre che in un attimo strappano a 5-9. L’ace di Bartolini su Buijs costringe Bregoli a esaurire i time-out sul 6-14. Al rientro in campo Chieri dimezza lo svantaggio con Buijs, Gicquel e Gray (10-14). Nemeth ferma la rimonta chierese (10-15) e da lì in avanti è tutto facile per le ragazze di Giovi che chiudono 16-25 alla prima palla set con Ungureanu.

Nel terzo set 3-2 l’attacco di Gryka manda sulla linea dei 9 metri Ungureanu che con un ficcante turno di servizio propizia un break ospite a 3-9. Bregoli spende un time-out, quindi inserisce Anthouli e Omoruyi al posto di Skinner e Gicquel. Il tocco di seconda in rete di Ricci sblocca Chieri che poi recupera a 6-9 grazie ad altri due errori umbri. A un nuovo allungo di Perugia a 8-13 (Traballi) Chieri risponde che raggiunge il distacco minimo di 2 punti sul 13-1. I punti di Nemeth e Gryka garantiscono un nuovo allungo a Perugia che nel finali piazza di colpi del k.o. ancora grazie al servizio di Ungureanu, per chiudere al primo set point con Bartolini (16-25).

Nel quarto parziale Bregoli conferma Omoruyi, rimanda in campo Gicquel e inserisce Skinner al posto di Buijs. Serrato punto a punto fino all’8-8 quando un errore di Ungureanu e un attacco di Gicquel danno il +2 a Chieri (10-8), ma in un attimo con Bartolini e Ungureanu le ospiti girano il punteggio in 12-13. Al rientro dal time-out chierese l’errore al servizio di Traballi vale il 13-13. Segue un’altra lunga fase di punto a punto che sul 18-18 vede le biancoblù ritrovare il doppio vantaggio grazie a una palla contesa a rete vinta da Van Aalen e un attacco di Gicquel (20-18). Il time-out di Giovi non interrompe il filotto chierese che raggiunge i 4 punti dopo un errore di Traballi e un ace di Omoruyi (22-18). Da 23-19 Perugia dimezza lo svantaggio con Nemeth e un ace di Bartolini (23-21). Skinner firma il 24-21. Van Aalen sbaglia il servizio sprecando la prima palla set, quindi Skinner sigla il 25-21 regalando a Chieri la qualificazione alla finale dei Playoff Challenge.

Nel tie break Giovi dà spazio a Anchante, Rastelli, Gardini e Pecorari. Dopo il 6-3 di Skinner le ospiti recuperare a 6-6 con un ace di Gryka. Ancora Skinner riporta avanti Chieri 8-6 al cambio di campo. Nella seconda parte del set le biancoblù gestiscono il vantaggio senza problemi e, guadagnate 5 palla match sul 14-9 con Skinner, al terzo tentativo fanno scendere i titoli di coda con Omoruyi (15-11).

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-2 (25-19 16-25 17-25 25-22 15-11) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Van Aalen 2, Skinner 20, Gray 6, Gicquel 20, Buijs 8, Alberti 8, Spirito (L), Omoruyi 8, Anthouli 2, Rolando, Guiducci. Non entrate: De Riggi (L), Bednarek, Occelli. All. Bregoli.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Traballi 18, Bartolini 8, Nemeth 22, Ungureanu 16, Cekulaev 6, Ricci 2, Recchia (L), Gryka 6, Pecorari 3, Rastelli 2, Gardini 2, Sirressi (L), Anchante Pena. All. Giovi.

ARBITRI: Santoro, Marconi.

Durata set: 23', 21', 24', 25', 14'; Tot: 107'.

MVP: Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Wash4Green Pinerolo-

Una partita infinita quella giocata alla E-Work Arena che premia la Wash4Green Pinerolo uscita vincente dal tie break con la Eurotek Uyba Busto Arsizio. La gara di ritorno del secondo turno dei playoff Challenge sorride alle ragazze di Marchiaro che accedono così alla fase successiva. Un match caratterizzato da una serie lunghissima di scambi, giocato punto a punto per lunghi tratti e chiuso in un turbinio di emozioni. Le bustocche non portano la gara al golden set per un soffio, chiudendo così la stagione 24-25. Pinerolo domina a muro (15 contro i 7 delle padrone di casa) e, dai nove metri, i punti diretti sono 7. Marchiaro sfrutta quasi tutta la sua rosa, si gioca bene il doppio cambio e con Moro (in versione non libero) mette la ciliegina sulla torta. Una grande soddisfazione per il popolo biancoblù che festeggia il passaggio del turno godendosi il momento d’oro.

Barbolini parte con Boldini – Obossa, Van Avermaet – Sartori, Kunzler – Piva, Pelloni libero; Marchiaro risponde con Avenia – Moreno, Sylves – Cosi, Bracchi – D’Odorico, Di Mario libero.

Avvio equilibrato con Bracchi che porta le compagne con la testa avanti (2-4). Sylves dai nove metri è brava a mettere in difficoltà la ricezione di casa costringendo coach Barbolini a chiamare il suo primo time out. Le ospiti incrementano il vantaggio (8-12) ma le bustocche, ripresa palla con il mani out di Piva sfruttano bene due errori delle pinerolesi per rifarsi sotto e pareggiare i conti (14-14). Questa volta è Marchiaro a fermare il gioco. La Uyba firma il sorpasso con Piva, tiene la guida del gioco fino al 22-21 poi la Wash4Green riporta palla nella propria metà campo e con Avenia al servizio spinge sull’acceleratore chiudendo 22-25.

Ottima partenza delle padrone di casa nel secondo set, subito avanti 3-1. Kunzler, dopo un primo set sotto le righe, ritorna a mettersi in evidenza e al servizio trova l’ace dell’ 11-7. In prima linea Van Avermaet attacca di potenza facendo salire Busto a +9 (19-10). Il divario è troppo ampio, Pinerolo non riesce a ricucire lo strappo e con Sartori la Uyba firma il set point (24-16). Van Avermaet chiude una palla a filo rete siglando il 25-19.

Testa a testa nel terzo parziale. Le due formazioni procedono a suon di botta e risposta con la Uyba che prova a scappare a metà set (13-11). Le pinelle chiudono la strada a Kunzler poi arriva l’errore di Pelloni e Pinerolo controsorpassa (14-15). Il doppio cambio (fuori Avenia-Moreno, dentro Cambi-Smarzek) funziona e la Wash4Green sale a +3 (16-19). Cosi mette a terra il pallone del 18-21 poi mura Obossa ed è set point. Ci pensa Moro dai nove metri a chiudere 19-25.

Nelle battute iniziali del quarto parziale è Pinerolo a tenere la guida del gioco (4-7) ma con Frosini in prima linea le bustocche mettono a segno un ottimo break portandosi avanti 9-7. Marchiaro chiama time out per provare a fermare la corsa delle avversarie ma la musica non cambia, la Eurotek sale, Lualdi mura Bracchi e Scola gioca d’astuzia (17-12). La Wash4Green ci prova ma il divario è troppo ampio, si va al tie break (25-18).

Il quinto set si apre a favore delle bustocche (3-1). Pinerolo incalza con Cosi al servizio costringendo Barbolini a fermare il gioco (5-7). Le farfalle recuperano subito, Frosini e Sartori riportano il punteggio in perfetto equilibrio (8-8) ma le pinelle, ripresa palla, innescano un break che spezza il gioco (9-13) con Sylves a guidare la prima linea. Non è finita, Sartori dai nove metri tiene bene il servizio, Pinerolo fatica in attacco e in un attimo il match point è nelle mani delle bustocche (14-13).Cambio palla e il gioco ritorna nella mani delle ospiti che di misura chiudono 14-16.

I protagonisti-

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Si chiude una stagione importante per la squadra e anche per me perchè è stato il punto più alto della mia carriera e non potrò mai scordarmelo. Una stagione particolare e faticosa: siamo stati sul pezzo giorno dopo giorno, ottenendo risultati straordinari. Speravo di poter vivere queste emozioni con questa società, questa squadra e questi tifosi. Dispiace per stasera ma dobbiamo tenerci stretto tutto quello che abbiamo fatto ».

Il tabellino-

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO – WASH4GREEN PINEROLO 2-3 (22-25, 25-19, 19-25, 25-18, 14-16)

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 18, Van Avermaet 7, Morandi ne, Lualdi 3, Sartori 11, Obossa 3, Frosini 25, Kunzler 7, Lazic, Boldini 1, Scola 2. All. Barbolini.

Wash4Green Pinerolo: Sorokaite ne, Cosi 10, Cambi, Di Mario (L), Sylves 16, Bussoli ne, D’Odorico 10, Moro 1, Bracchi 15, Rubright, Smarzek 5, Akrari ne, Moreno Reyes 11, Avenia 6. All. Marchiaro

Arbitri: Saltalippi, Nava

Durata Set: 30′, 28′ 24′, 23′, 22′. Tot. 141′

MVP: Amandha Sylves (Wash4green Pinerolo)

Spettatori: 1489

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bergamo-

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia prosegue il suo cammino nei Play-off per la qualificazione alla Challenge Cup 2025/2026, al termine di una combattutissima partita con il Volley Bergamo, che con il punteggio sull’1-1, conduceva 23-21 nel terzo set prima di subire il decisivo break firmato da Erblira Bici. Alle tigri bastava aggiudicarsi due set, e dopo il successo nel terzo parziale, la partita non ha più avuto storia, con i due allenatori a dare spazio a tutte le atlete. Decisivo lo strappo di Bici nel momento clou del terzo set (25 punti alla fine per lei), 19 per Lee e 13 per la Mvp Weitzel. Tra le ospiti, molto efficace Adriano nel rilevare l’indisponibile Piani (25 punti), bene anche Manfredini (14 punti) e Strubbe (9 punti con il 58% in attacco), significativo lo scorcio giocato da Farina (4 punti con 3 muri).

Il mal di schiena ferma Vittoria Piani, che resta ai box. Coach Parisi schiera Virginia Adriano in diagonale con Evans e Alessia Bolzonetti in posto 4. E si parte subito forte: Bergamo vola avanti 8-2 (5 i punti firmati Manfredini). Vallefoglia risale, si affianca sul 13 pari e sorpassa al 16-15. In parità al ventesimo punto, sale in cattedra Strubbe e scatta il controsorpasso che conduce fino al 25-23 di Bergamo.

Si torna in campo e Bergamo tenta subito l’allungo. Vallefoglia non si fa sorprendere e la battaglia entra nel vivo, punto a punto. Quando le padrone di casa si spingono avanti, le rossoblù si tengono a breve distanza, ma la zampata finale è dell’attacco marchigiano. E si torna in parità.

Bergamo riparte con Carraro in cabina di regia e con determinazione si porta a condurre, difendendo e giocandosi tutto. Avanti 22-18 vede però Vallefoglia avvicinarsi a -1: Carraro si affida a Manfredini per tenersi avanti, ma l’aggancio arriva comunque al 23-23. Bici sorpassa e si prende il set point che vale il passaggio del turno: avanti due parziali a uno, Vallefoglia ha infatti la certezza di volare alla semifinale del Play Off Challenge.

Il match continua e i coach danno spazio ai cambi: Farina e Mistretta da un lato, Michieletto e Torcolacci dall’altro. Lo spettacolo è però lo stesso, Bergamo non molla e con gli undici punti di Adriano porta la gara al tie break.

Le rossoblù non vogliono chiudere con una sconfitta e si tengono agganciate, provano a reagire e a resistere agli attacchi della Megabox, ma la stanchezza si fa sentire e la vittoria è delle padrone di casa.

I protagonisti-

Camilla Weitzel (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « È stata una partita difficile, dovevamo vincere due set e non sono mai situazioni semplici. Ce l’abbiamo fatta, è stata una partita combattuta, alla fine del terzo set abbiamo mostrato tutta la nostra forza. Sono molto fiera della squadra, e felicissima di giocare il prossimo turno in casa davanti ai nostri tifosi ».

Martina Armini (Bergamo)- « Che cosa hanno avuto più di noi oggi? Vallefoglia è stata più ordinata e nei momenti importanti più lucida. Dispiace non essere riusciti a chiudere una stagione così bella in modo diverso, ma questa amarezza ci lascia ancor più voglia di tornare affamate nella prossima stagione ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - BERGAMO 3-2 (23-25 25-20 25-23 21-25 15-9) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Weitzel 13, Bici 25, Giovannini 4, Candi 5, Kobzar 1, Lee 19, De Bortoli (L), Carletti 7, Torcolacci 4, Michieletto 3, Perovic 1, Feduzzi. Non entrate: Giorgi (L), Lazda. All. Pistola.

BERGAMO: Bolzonetti 11, Strubbe 9, Adriano 25, Mlejnkova 8, Manfredini 14, Evans 1, Armini (L), Farina 4, Cese Montalvo 2, Carraro, Mistretta (L). Non entrate: Piani. All. Parisi.

ARBITRI: Giglio, Jacobacci.

Durata set: 32', 28', 32', 32', 15'; Tot: 139'.

MVP: Camila Weitzel (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 722.