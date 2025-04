Play Off Challenge: Cheri e Vallefoglia all'atto finale

CHIERI (TORINO) - Atto conclusivo dei Play Off Challenge. Domani alle 20.00 al Pala Fenera Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia si giocheranno in gara unica l'accesso alle prossime Coppe Europee.

Le collinari sono arrivate all’atto conclusivo della manifestazione vincendo la sfida del secondo turno contro Perugia e accedendo direttamente alla Finale grazie al miglior posizionamento in Regular Season. Le biancoverdi, dopo aver superato Bergamo, hanno invece eliminato Pinerolo in Semifinale con un secco 3-0. I precedenti pendono tutti dal lato piemontese: 7 vittorie su 8, con l’unica sconfitta arrivata nel primo confronto storico tra le due formazioni, nell’ottobre 2021. Per Chieri sarebbe il quarto anno consecutivo in Europa (due trofei e una secondo posto negli ultimi tre anni), Vallefoglia riporterebbe invece la città di Pesaro in una coppa internazionale a distanza di 14 anni dall’ultima apparizione della Scavolini Pesaro in Champions League. Il match sarà in diretta sul canale Youtube di Lega Volley Femminile e su VBTV dalle ore 20.

PRECEDENTI: 8 (7 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Federica Carletti a Fenera Chieri '76 nel 2024/2025; Chiara De Bortoli a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Camilla Weitzel a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri)- « La partita con Vallefoglia è fondamentale per noi, per chiudere bene questa stagione e per classificarci alla prossima Challenge Cup. Sappiamo quando la società, i tifosi e la piazza ci tengano, quindi daremo il massimo per ottenere il miglior risultato ».

Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Andiamo a Chieri con tante certezze e tanta voglia di far bene. Sabbiamo che il loro è un campo tosto, lo è in campionato e lo sarà anche domani. Speriamo di dare loro filo da torcere, noi ci proviamo e ci crediamo tanto ».

Reale Mutua Fenera Chieri - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Caretti Stefano, Verrascina Antonella