Play Off: Novara-Conegliano atto quarto: le pantere possono volare in finale

L’avversaria che troverà sul suo cammino, a partire da mercoledì 16 aprile, uscirà dal confronto tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara. La Serie di Semifinali vede al momento le pantere avanti 2-1, merito dei successi tra le mura del Palaverde, 3-0 in Gara 1 e 3-1 in Gara 3, inframezzati dalla netta sconfitta in Gara 2 al PalaIgor. Proprio il palazzetto novarese tornerà protagonista domani, mercoledì 9 aprile alle ore 20.30 e in tripla diretta Rai Sport, DAZN e VBTV, per Gara 4: un altro tutto esaurito, il quarto su quatto gare della Serie, spingerà le ragazze di coach Bernardi alla ricerca del pareggio, che vorrebbe dire annullare il primo match point di Conegliano e rimandare ogni verdetto alla definitiva Gara 5, già fissata per sabato 12 aprile alle 20.30.

Una sfida impossibile da pronosticare: negli ultimi tre scontri, le due formazioni hanno fatto vedere pregi e difetti, adattandosi l’una all’altra di partita in partita. La squadra di coach Santarelli è riuscita a tornare in vantaggio dopo le difficoltà di Gara 2 e del primo set di Gara 3 grazie al grande lavoro di squadra e agli exploit delle sue laterali, ben dirette da Wolosz in campo. Dall’altro lato, Novara sa di poter creare diversi problemi alle avversarie, forte della consapevolezza di essere stata l’unica squadra in stagione a battere le campionesse di tutto: per farlo ci sarà bisogno della Tolok vista in Gara 2 e in Romania nella Finale di CEV Cup, e del lavoro delle centrali per frenare l’avanzata gialloblu. Un match, in poche parole, da non perdere.

Terzo sold-out consecutivo per il Pala Igor, che si appresta a ospitare il quarto atto della semifinale Scudetto tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e le campionesse d'Italia e d'Europa in carica di Conegliano, con le venete avanti 1-2 nella serie e pronte al primo "match point". In caso di vittoria delle gialloblù, infatti, queste raggiungerebbero nella finalissima Milano (che ha superato 3-0 Scandicci), mentre la stagione azzurra si concluderebbe. Al contrario, un successo novarese riporterebbe la contesa al PalaVerde di Treviso per la decisiva gara 5 di spareggio, in programma eventualmente nel weekend. Il match di mercoledì 9 aprile prenderà il via alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta da Rai Sport, Dazn e Volleyball World TV.

PRECEDENTI: 54 (12 successi Igor Gorgonzola Novara, 42 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo a un punto decisivo della nostra stagione, scenderemo in campo sapendo di non poter sbagliare ma, soprattutto, con la voglia di prolungare ancora la nostra avventura nei playoff. In casa riusciamo sempre a tirare fuori il meglio di noi ed è quello che servirà, unito alla spinta del palazzetto, per cercare di replicare l'impresa compiuta in gara 2. Siamo consapevoli e fiduciose, Conegliano è la squadra più forte al mondo ma noi abbiamo dimostrato di poter fare qualcosa di grande e non lasceremo niente di intentato. Qualsiasi cosa accada, il nostro obiettivo è uscire dal campo senza rimpianti ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Nelle ultime due gare si è vista la vera Novara, quello che è successo nelle precedenti gare con loro è una sorpresa: mi aspettavo una Igor combattiva e ho sempre sostenuto che fossero tra le più forti, una squadra costruita per vincere. Lo hanno dimostrato in questa stagione, non si vince contro le prime 3 della classe e una Coppa CEV a caso. In gara-1 non si era vista la vera Novara e avevo avvisato le ragazze, in gara-2 è stata un'altra storia in casa loro e così la serie si è messa in binari differenti rispetto a quelli che tutti si aspettavano, sapevo sarebbe stata una semifinale combattuta. In gara-3 si è vista una bellissima pallavolo tra due squadre che hanno giocato a buonissimi livelli, domani sarà la partita più difficile della serie a mio avviso: faranno di tutto per proporre la prestazione migliore, noi vogliamo concludere la serie e andare in finale. Per farlo dovremo esprimerci al top, abbiamo imparato dagli errori delle ultime due partite, la squadra deve approcciare la partita in maniera differente. Sappiamo, però, che sarà una partita veramente complicata ».

GARA 4 DI SEMIFINALI PLAYOFF A1-

Mercoledì: 9 aprile 2025, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Simbari Armando, Verrascina Antonella Serie 1-2