NOVARA- La Prosecco Doc Conegliano è di nuovo in finale scudetto. Stasera in Gara 4 di semifinale le pantere di Santarelli hanno superato in quattro set 1-3 (26-28 25-23 20-25 16-25) l'Igor Gorgonzola Novara al Pala Igor in Gara 4 chiudendo la serie di semifinale. Un successo che vale per De Gennaro e socie la possibilità di giocare l'atto conclusivo per il titolo per la 9a volta, la 7a consecutiva.

Coach Lorenzo Bernardi, dall’altra parte, opta per Bosio-Tolok nella diagonale, Ishikawa e Alsmeier sono le bande, Aleksic e Bonifacio le centrali, Fersino il libero. Coach Daniele Santarelli conferma il sestetto delle altre gare della serie: la diagonale è Wolosz-Haak, Gabi e Zhu sono le bande, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero.

Le Pantere partono sgasando grazie a Haak in avvio (1-4), poi l’Igor scatena aggressività e una grande Tolok, piazzando un 7-2 di parziale per portarsi avanti, così rimarrà per gran parte del set. Capitan Wolosz per tenere la scia si affida a una scintillante Sarah Fahr per l’attacco (7 punti la centrale azzurra con l’86%), ma Novara sembra avviata verso il vantaggio grazie a battute incisive (4 aces, 3 di Tolok nel set). Nel momento del bisogno esce fuori lo spirito della Prosecco DOC Imoco. Zhu e Haak sono preziosissime con il turno di battuta; il finale è appassionante, Novara ribatte colpo su colpo ai vantaggi, ma Asia Wolosz guida la squadra verso il 4° set point mandando a segno Gabi, poi la Dea bendata sorride alle Pantere e Fahr gioca con il nastro trovando l’ace che consegna il primo set alla squadra di coach Santarelli (26-28).

Secondo set e ancora equolibrio. Bella Haak lancia avanti Conegliano (6-5), le due squadre combattono al massimo dei ritmi in una gara play-off degna del livello del campionato italiano di fronte al tutto esaurito del PalaIgor; il primo mini-break gialloblù del secondo periodo è un assolo di Gabi (7-8, 6 punti per la brasiliana nel parziale con il 75% in attacco), poi Novara si riporta avanti grazie a un altro gran turno di battuta di Tolok e un parziale di 9-3 piemontese che vale il 17-12. Coach Santarelli sceglie la lucidità in difesa di Lukasik per tessere la tela in seconda linea, poi Zhu Ting in prima linea sale in cattedra nel finale del set (20-18). Con il muro di Wolosz le Pantere sfiorano il pari, entra anche Lanier per rinforzare la prima linea, ma Tolok scrive 1-1 con il 25-23.

Una super Chirichella tra muro e primo tempo regala il triplo vantaggio nel terzo set alle Pantere, divario che si amplia grazie a Zhu (3-7 e time-out di Coach Bernardi). Novara ha il merito di tornare in carreggiata (9-9), poi la gara si gioca sul filo del rasoio: come nel primo set le Pantere trovano un 5-0 vitale con Haak in copertina (16-22, De Gennaro regina della seconda linea e anima della difesa, Igor Gorgonzola contenuta al 32% offensivo nel terzo periodo), poi Zhu propizia il set point del 20-25 che vale il 2-1 per la Prosecco DOC Imoco. Superstar cinese da 7 punti nel terzo set conditi da un muro.

Bella Haak lascia la sua impronta all’inizio del quarto set tra posto 2 ed ace (2-4), poi un altro servizio vincente di Gabi spezza l’equilibrio con un servizio velenoso che vale l’ace (8-10). I muri e i primi tempi di Sarah Fahr (14 punti, 85% in attacco!) spezzano l’equilibrio, Haak (20 punti alla fine) non sbaglia più nulla (12-17), Gabi e Zhu (33 punti in due) martellano e una volta preso il suo proverbiale ritmo il “volley prosecco” delle Pantere ha la meglio nonostante il carattere di un’indomita Novara (Tolok MVP con 30) tenga De Gennaro e compagne sulla corda fino quasi alla fine di una gara4 che ha tenuto fede alle previsioni. 16-25 il finale dell’unico set “comodo” per Conegliano, che chiude una partita giocata con pochi errori sia in attacco che in battuta, una delle chiavi in un match giocato a ritmi altissimi.

Arriva così la 9a finale scudetto, 7a consecutiva e l’avversaria sarà ancora la Numia Milano, da mercoledì 16 (gara1 al Palaverde) inizia un altro capitolo di una stagione infinita.

I protagonisti-

Cristina Chirichella (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « È stata una bella partita, ci hanno messo in difficoltà in alcuni momenti, ma siamo riusciti a mantenere alto il nostro livello del gioco e abbiamo raggiunto la finale. È giusto essere messi in difficoltà e uscirne, ci siamo riusciti ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (26-28 25-23 20-25 16-25) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alsmeier 13, Bonifacio 8, Tolok 34, Ishikawa 13, Aleksic 3, Bosio, Fersino (L), Squarcini 1, Mims, De Nardi. Non entrate: Akimova (L), Bartolucci, Mazzaro, Villani. All. Bernardi.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Braga Guimaraes 16, Fahr 14, Haak 20, Zhu 17, Chirichella 7, De Gennaro (L), Lukasik, Lubian, Lanier. Non entrate: Adigwe, Bardaro, Eckl (L), Seki. All. Santarelli.

ARBITRI: Simbari, Verrascina.

Durata set: 29′, 30′, 27′, 26′; Tot: 112′.

MVP: Sarah Fahr (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 3998.