Play Off: Milano-Conegliano atto secondo

MILANO -Dopo lo spettacolo di Gara 1 , la Serie di Finale Scudetto della Serie A1 Tigotà tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano proseguirà domani, sabato 19 aprile, per l’attesissima Gara 2. Appuntamento alle ore 16 in diretta Rai Sport, DAZN e VBTV in un’arena speciale, che farà da cornice alla sfida: sarà nuovamente l’Unipol Forum di Assago ad ospitare lo scontro tra le meneghine e le trevigiane, come già avvenuto in occasione del match del 22 novembre, nell’andata della Regular Season.

Oltre 12mila spettatori proveranno a spingere la formazione di coach Lavarini al pareggio contro le campionesse in carica, che invece tenteranno la fuga per regalarsi la possibilità di chiudere il confronto al Palaverde in Gara 3 (ore 20.30 di martedì 22 aprile). In ogni caso, sarà sicuramente record di pubblico per una partita dei Playoff: certo il superamento del precedente primato, gli 11.150 spettatori di Reggio Calabria-Modena dell’11 maggio 2000.

Un sabato elettrizzante, in cui le padrone di casa dovranno cercare di confermare quanto di buono fatto vedere nei primi due set di Gara 1, giocati ad alta intensità al servizio e in attacco, con un’Egonu imprendibile da 21 punti. A mancare, nelle successive due frazioni, uno dei fondamentali che aveva fatto la differenza per Milano negli altri incontri Playoff, il muro, che non è riuscito a limitare l’avanzata della formazione di coach Santarelli. Dopo l’allungo nel finale di terzo parziale, Conegliano è diventata imprendibile grazie all’ottima percentuale in ricezione (75% di efficienza) che ha facilitato la distribuzione del gioco di Wolosz (54% di efficienza offensiva) nel netto 25-13 con cui si è chiusa la sfida.

Uno scontro carico di emozioni e tensione, che però richiederà alle squadre una prestazione fatta di concentrazione e lucidità, in un palazzetto che reciterà un ruolo da protagonista. Lo spettacolo è assicurato.

PRECEDENTI: 39 (34 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Myriam Sylla a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Gara 1 ci ha dato due conferme importanti: possiamo giocare alla pari con Conegliano, ma dobbiamo essere in grado di farlo per tutta la durata del match, soprattutto nei momenti in cui ci mettono maggiormente sotto pressione. Domani sera potremo contare sul sostegno del nostro pubblico, e lotteremo insieme, su ogni singolo pallone ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Mi aspetto una gara diversa rispetto alla prima, come è successo in semifinale. Milano giocherà nel match casalingo con il tifo dalla sua parte di 12.000 persone e la voglia di riscatto per pareggiare la serie. Immagino sarà una sfida molto più difficile per noi, non che gara-1 non lo sia stata, ma mantenere gli standard di gioco che abbiamo mostrato non sarà facile fuori casa: in gara1 abbiamo tenuto il numero di errori basso, dovremmo cercare di ripeterci mentre in altre situazioni possiamo migliorare e abbiamo lavorato su molti dettagli che possono fare la differenza tra squadre che ormai si conoscono bene. Milano ci ha messo molto in difficoltà specie nei primi set grazie ai propri punti forti e di sicuro le nostre avversarie proveranno a dare il massimo per portare a casa gara-2. Le chiavi possono cambiare di volta in volta, le partite sono differenti e il rendimento delle giocatrici cambia; ci si deve adattare trovando il modo giusto per venirne a capo, a prescindere dal tipo di pallavolo che si sta giocando. Dobbiamo confermare l'approccio di gara-1, adottando qualche accorgimento dal punto di vista tattico per limitare i loro attaccanti, ma soprattutto avendo sempre bene il focus sul nostro gioco ».

GARA 2 FINALE SCUDETTO-

Sabato 19 aprile 2025, ore 16.05

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Piana Rossella, Cerra Alessandro-Serie 0-1