Conegliano è Campione d'Italia

VILLORBA (TREVISO) -Con la vittoria di oggi al Palaverde nella finale tricolore con Milano, le Pantere hanno conquistato il suo ottavo scudetto, settimo consecutivo, quarto trofeo stagionale dopo la Supercoppa, il Mondiale per Club e la Coppa Italia. E’ dal febbraio 2019 che Conegliano non perde un trofeo nazionale, da quella sconfitta a Verona con Novara nella finale di Coppa Italia la Prosecco DOC Imoco ha vinto tutti i trofei disponibili tra Campionato, Supercoppa e Coppa Italia.

Dopo la vittoria di oggi nella bacheca della Prosecco DOC Imoco Conegliano ci sono 28 trofei dal 2012, anno di fondazione: 8 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 2 Champions League, 7 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane.

L’unica giocatrice presente a tutte le vittorie è la veterana Monica De Gennaro, che oggi ha anche festeggiato il traguardo delle 500 partite con la maglia gialloblù in dodici anni di militanza con il club.

E’ stato il primo scudetto italiano per due superstar come la cinese Zhu e la brasiliana Gabi, il secondo per Chirichella, mentre capitan Asia Wolosz è al suo settimo tricolore, tutti con l’Imoco Volley, come Fahr (5), Lubian (3), Haak (3), Bardaro (2), Lanier (2) Prima vittoria anche per Lukasik, Seki, Adiwge, Eckl,

Il 3 e 4 maggio a Istanbul la stagione si concluderà con la Final Four di Champions League.

Moki festeggia le 500 partite con Conegliano

Monica De Gennaro proprio nella gara3 di Finale Scudetto di oggi raggiunge un traguardo storico, che la lancia sempre di più nell’empireo del volley gialloblù: 500 partite con la maglia della Prosecco DOC Imoco Volley!

Ha iniziato la sua carriera a Conegliano nel 2013 e da lì è diventata la Record-Woman incontrastata come presenze in campo e nel palmarès, visto che è l’unica giocatrice ad essere sempre stata presente nel 27 trofei conquistati dalle Pantere. Su ognuno dei trofei c’è la firma indelebile della nostra magica MOKI, idolo del Palaverde!

Oggi nel prepartita il Presidente di Prosecco DOC Imoco Volley e il suo storico sponsor “di maglia” Colli del Soligo l’hanno premiata prima della partita di fronte alla “standing ovation” del suo Palaverde!

I protagonisti-

Monica De Gennaro ( Prosecco Doc Conegliano)- « Siamo strafelice di festeggiare con questo grande pubblico che ci ha sostenuto e per le 500 presenze con questa maglia. Siamo una squadra fortissima, non so dire se è la più forte Conegliano di sempre, quello che è sicuro che quest’anno i meccanismi sono andati a meraviglia ma nulla è scontato, noi lottiamo per essere a questo livello. Il bello di questa squadra è che non ci accontentiamo mai, lavoriamo tanto in palestra ed i risultati arrivano anche per questo ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-22 25-20 25-21) –

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Braga Guimaraes 16, Fahr 5, Haak 22, Zhu 6, Chirichella 3, De Gennaro (L), Bardaro, Lukasik. Non entrate: Lubian, Eckl, Lanier (L), Seki, Adigwe. All. Santarelli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 2, Orro 6, Daalderop 8, Danesi 5, Egonu 18, Cazaute 10, Fukudome (L), Sylla 2, Konstantinidou. Non entrate: Heyrman, Guidi, Smrek, Gelin (L), Pietrini. All. Lavarini.

ARBITRI: Goitre, Vagni.

Durata set: 28', 30', 29'; Tot: 87'

MVP: Gabi Braga Guimaraes (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5344.