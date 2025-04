Volley Mercato: Alessia Gennari torna a giocare nella UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE) - Un ritorno importante impreziosirà il roster della UYBA Busto Arsizio nella prossima stagione. In biancorosso torna Alessia Gennari, che con il club lombardo, dove ha militato dal 2017 al 2021, ha scritto pagine indelebili. Questo ritorno è destinato a far brillare gli occhi dei tifosi biancorossi, che hanno sempre ammirato la sua dedizione, la sua grinta e il suo talento. Il ritorno in Italia dopo il trionfo negli Stati Uniti. Dopo aver arricchito il suo palmarès con l’Imoco Volley, Alessia ha intrapreso una nuova e stimolante esperienza negli Stati Uniti, dove ha partecipato alla prima edizione del League One Volleyball (LOVB) con la squadra di Austin. E non è stata un’avventura qualunque: Gennari ha vinto il campionato LOVB, coronando la sua stagione americana con un altro titolo da aggiungere al suo impressionante curriculum. A condividere il trionfo con lei c’erano anche Carli Lloyd e Juliann Faucette, due volti noti e amatissimi dalla tifoseria bustocca, che hanno scritto pagine importanti nella storia della UYBA. Un cerchio che si chiude, un ponte tra passato, presente e futuro biancorosso. Una storia di successi con la maglia biancorossa Alessia ha già indossato la maglia della UYBA per quattro stagioni, dal 2017 al 2021, ricoprendo anche il ruolo di capitana. Durante quel periodo è stata protagonista di grandi sfide in Italia e in Europa, culminate con la vittoria della Coppa CEV 2018-2019. La sua leadership, in campo e fuori, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi.

Il ritorno di Alessia Gennari non è solo un regalo tecnico per la UYBA, ma anche una grande emozione per il popolo biancorosso. La sua esperienza internazionale, la mentalità vincente e la profonda conoscenza dell’ambiente saranno fondamentali per guidare la squadra verso nuove sfide.

Con lei di nuovo in campo, e con un bagaglio arricchito dall’esperienza americana e da una nuova medaglia d’oro, la UYBA guarda al futuro con entusiasmo e ambizione.

LA CARRIERA-

Nata il 3 novembre 1991 a Parma, Gennari ha avuto una carriera luminosa, vestendo le maglie di alcune delle squadre più importanti del panorama nazionale e internazionale:

Pomì Casalmaggiore (Scudetto 2014-2015)

Volley Bergamo (Coppa Italia 2015-2016)

UYBA Volley (Coppa CEV 2018-2019)

Imoco Volley Conegliano (2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe, Champions League, Mondiale per Club)

LOVB Austin (Campione 2025)

Con la Nazionale italiana, ha preso parte alle Olimpiadi di Rio 2016 e ha conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2013, agli Europei 2021 e alla VNL 2022.

Le parole di Alessia Gennari-

« Sono molto contenta di aver fatto questa esperienza all’estero, in un contesto così particolare come la LOVB, il primo campionato professionistico americano, potendo percepire tutto l’entusiasmo che c’è attorno a questo progetto e circondata da tante giocatrici importanti che hanno sposato questa nuova idea. Poi è successo qualcosa: per me è stata una sfida provante che mi ha messo molto alla prova a livello personale, perchè è stato tutto molto diverso da quello a cui ero sempre stata abituata. Non sono probabilmente riuscita a esprimermi al meglio e stavo ragionando già da qualche tempo sul fatto che gli ultimi anni della mia carriera li avrei voluti vivere a casa, vicino alle persone che mi vogliono bene. La UYBA che ho lasciato io è diversa da quella di oggi, ma le persone che seguono la squadra, in primis il presidente Giuseppe Pirola e altre figure di riferimento sono rimaste e io forse ho i miei ricordi più belli della mia carriera a Busto Arsizio. Il fatto che anche Jennifer Boldini sia in squadra è stato un grande stimolo per me per decidere di tornare qui: abbiamo giocato insieme e io sono molto fiera di lei per tutto quello che ha fatto in questi anni; anche a lei la UYBA ha dato la possibilità di crescere e ha fornito un palcoscenico dove potersi consolidare in serie A1. Ho seguito la squadra quest’anno e devo dire che ha fatto un campionato straordinario: credo che l’affiatamento tra le ragazze e il livello tecnico di ognuna abbiano portato a questi risultati, riuscendo anche a mettere in seria difficoltà un top team come Scandicci nei quarti di finale dei playoff. Ho visto quella partita e sono rimasta impressionata da alcune delle giocatrici, fra cui Rebecca Piva che osservo da un po’ e mi piace davvero moltissimo: è una giocatrice completa. Per questo sono molto contenta di poter lavorare con queste ragazze: ho percepito l’entusiasmo e spero di poter dare una mano, in qualsiasi modo, sia in campo che fuori ».