Volley Mercato: Vanja Bukilic nuova opposta di Firenze

Nell’ultima stagione ha sfiorato la conquista del titolo con le Red Sparks di Daejeon, arrendendosi solo al tie break di gara cinque della finale scudetto ed entrando nel sestetto ideale del torneo fra le schiacciatrici, ruolo che ha ricoperto per buona parte della stagione dimostrando anche una certa duttilità.

Per Bukilić, che sfiora i due metri di altezza e che ne Il Bisonte vestirà la maglia numero 13, sarà la prima volta nel campionato italiano, dopo un inizio di carriera in patria a cui sono seguiti un fruttuoso percorso universitario negli Stati Uniti e l’esperienza in Corea del Sud: le sue prestazioni in giro per il mondo le sono valse anche l’attenzione della nazionale maggiore serba, in cui ha debuttato già nel 2021, mentre l’anno scorso ha giocato per buona parte da titolare la VNL, realizzando 135 punti.

LA CARRIERA –

Vanja Bukilic nasce a Belgrado, in Serbia, il 13 giugno 1999, e cresce pallavolisticamente nella Stella Rossa, con cui già a 15 anni debutta nel campionato serbo e in Coppa Cev: negli stessi anni si guadagna le prime convocazioni nelle nazionali giovanili, conquistando un argento al Festival Olimpico della Gioventù Europea del 2015 e un argento agli Europei Under 19 del 2016 e partecipando ai Mondiali Under 20 del 2017, poi nel 2018 decide di trasferirsi per motivi di studio negli Stati Uniti, entrando alla Ohio State University e partecipando di conseguenza al campionato Ncaa di volley con le Ohio State Buckeyes. Nel 2021 debutta nella nazionale maggiore giocando la VNL, poi nel 2022 completa il ciclo universitario alla North Carolina State University giocando con le NC State Wolfpack, mentre nel 2023 sbarca in Corea del Sud, dove rimane per due stagioni – una col Gimcheon Korea Expressway Corporation Hi-Pass e l’altra col Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks – prima del trasferimento a Il Bisonte.

Le parole di Vanja Bukilic –

« Sono entusiasta di venire a giocare nel miglior campionato di pallavolo del mondo e di respirarne l’atmosfera incontrando le migliori giocatrici, i più grandi allenatori e i tifosi più calorosi. Amo la cultura, il cibo e il popolo italiano, quindi non vedo l’ora di vivere questa esperienza nel vostro paese. Il mio obiettivo è fare del mio meglio per aiutare Firenze a vincere il più possibile, e crescere sia personalmente che a livello di squadra ».