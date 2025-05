Volley Mercato: Monviso riporta in A1 Ulrike Bridi

PINEROLO (TORINO)- Nuovo ingresso nel roster della Wash4green Monviso che si assicura, per la prossima stagione Ulrike Bridi , regista nata a Trento, classe 1998, 182 cm, che nelle ultime stagioni ha giocato in A2 ad Offanengo.

LA CARRIERA-

Dopo aver maturato le prime esperienze post giovanile in B1 con Firenze, Albese e Bedizzole, nel 2019 il salto in A1 con l'arrivo alla Millenium Brescia in A1, dove è cresciuta al fianco di Valeria Caracuta e Marta Bechis. Sono seguiti poi due stagioni da protagonista in A2, tra il 2021 e il 2023, prima a Catania e poi ad Olbia. Nel 2023 la chiamata ad Offanengo dove ha trascorso le ultime due stagioni.

Le parole di Urlike Bridi

« Sono molto felice di arrivare al Monviso Volley e di entrare a far parte di questa Società, in passato avevamo già avuto dei contatti. Tornare in A1 in una Società come questa mi ha da subito entusiasmato e convinto ad accettare. Ho sempre sentito parlare molto bene dell’ambiente, della serietà del club e del calore dei tifosi . Sarò pronta a dare il mio contributo alla squadra per puntare a crescere sia dal punto di vista professionale che umano ».

Le parole del DS Francesco Cicchello

« Dopo averla seguita negli anni e aver già cercato di portarla a Pinerolo in passato siamo felici di aver raggiunto l'accordo con Ulrike per la prossima stagione giocatrice grintosa e determinata, con personalità e grandi qualità tecniche, siamo certi che con Ilaria Battistoni formerà un'ottima cabina di regia ».