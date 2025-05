Volley Mercato: Sara Caruso è la prima novità della Omag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- La Omag-Mt San Giovanni in Marignano versione 2025/2026 inizia a prendere forma dal centro della rete: Sara Caruso è il primo volto nuovo in biancazzurro che in carriera si è imposta icome una centrale veloce, con ottima lettura del gioco, grande efficacia a muro e primi tempi rapidi e precisi in attacco. Energia, solidità, mentalità vincente le caratteristiche che porterà in dote.