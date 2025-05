Volley Mercato: Nicole Piomboni da Talmassons a Macerata

MACERATA- Ancora un nuovo arrivo per la CBF Balducci Macerata: sarà in arancionero nella stagione 2025/26 la schiacciatrice Nicole Piomboni , classe 2005 per 182 cm di altezza. La giovane e talentuosa giocatrice romagnola, ingaggiata dal Club maceratese per il prossimo campionato di Serie A1, ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della CDA Talmassons e può vantare già importanti esperienze con le Nazionali giovanili, con cui ha conquistato l’argento all’Europeo Under 20 nel 2024 e il bronzo ai Mondiali Under 19 nel 2023.

LA CARRIERA-

Con la formazione friulana, Nicole Piomboni ha giocato in Serie A1 nella stagione appena conclusa, mentre nell’anno precedente è stata, sempre a Talmassons, tra le protagoniste della storica promozione nel massimo campionato, ottenuta grazie alla vittoria nei Playoff di Serie A2. In precedenza, agli inizi della sua carriera, ha vestito prima la maglia della Olimpia Teodora Ravenna e poi della VAP Galbiati Piacenza, in Serie B1. L’azzurrina, nuovo acquisto della CBF Balducci HR, è attualmente al lavoro con la Nazionale Under 21, in preparazione per il Mondiale in programma il prossimo agosto.

Le parole di Nicole Piomboni

« Sono molto contenta di poter continuare a giocare in massima serie dopo la firma dell’accordo con la CBF Balducci Macerata. La scorsa stagione per me è stato un anno di assestamento: ho toccato con mano la Serie A1, con un ritmo diverso, una velocità diversa, un livello nuovo, e ho dovuto un attimo adattarmi a tutto questo. Invece, in questa nuova stagione, saprò meglio come muovermi e potrà essere un campionato nel quale, tolta magari la tensione dei primi ingressi, posso giocare in modo più sereno e fare più esperienza. Ho sempre visto Macerata, sia per l’idea che mi sono fatta giocandoci contro nella stagione 2023/24, sia seguendo il percorso della squadra fino alla recente promozione, come una società nella quale si sta bene e si lavora bene, molto organizzata. Anche dalle voci che mi sono arrivate da fuori, ho avuto sempre una percezione molto positiva. Appena è arrivata la proposta, sono stata immediatamente entusiasta, e questa mia impressione si è confermata dopo la chiamata fatta con allenatore e dirigenza, che mi hanno subito fatta sentire a mio agio, come a casa. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura, sono davvero felice. Ho già affrontato Macerata da avversaria, quando giocavo a Talmassons in Serie A2. Nonostante il punteggio, abbiamo affrontato una squadra che ha sempre lottato su ogni pallone, mettendoci in difficoltà. Credo che questa sia la mentalità giusta per affrontare qualsiasi partita. Inoltre, ho avuto l’occasione di giocare nel palazzetto di Macerata, che mi è subito piaciuto, con un pubblico caloroso ed entusiasta. È stata assolutamente un’impressione positiva. Un mio obiettivo personale per la prossima stagione è sicuramente quello di crescere, soprattutto tecnicamente. Sembra scontato, ma in realtà sono molto giovane e credo di avere ancora tanto da imparare e su cui lavorare. Voglio continuare a migliorarmi, tecnicamente e anche a livello personale. Credo che questo sia un obiettivo di vita: cercare di migliorarsi sempre. Penso di poter portare alla mia nuova squadra quell’entusiasmo giovanile che cerco sempre di mettere in campo, oltre ovviamente al mio contributo tecnico ».