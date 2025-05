Volley Mercato: la centrale belga Nathalie Lemmens a Perugia

LA CARRIERA-

La carriera di Lemmens si è sviluppata in giro per l’ Europa in Belgio, Germania, Francia, Ungheria e Romania, difendendo i colori di squadre di spessore come l’Asterix Avo Beveren, il Wiesbaden, la Dinamo Bucarest e il Dresda. Numerose le presenze nella nazionale belga.

Le parole di Nathalie Lemmens

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Italia. Non vedo l’ora di scoprire la passione italiana per la pallavolo e di giocare in uno dei campionati più prestigiosi al mondo. Sono anche impaziente di conoscere meglio la cultura italiana e, naturalmente, di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i massimi livelli . Ciò che mi ha attratto di più non è solo l’ambizione del club, ma anche l’atmosfera calda e familiare che si respira in squadra. Ho giocato per molti anni con la nazionale belga ai massimi livelli e non vedo l’ora di portare questa esperienza qui, in un gruppo che ha voglia di crescere e lottare insieme ».