Volley Mercato: la slovena Mija Siftar al Monviso

LA CARRIERA-

La giovane e promettente Mija Siftar dopo essersi fatta conoscere dagli addetti ai lavori a suon di punti e prestazioni eccellenti in Slovenia con il Calcit e in Francia con Saint-Raphaël Var e Mulhouse Alsace, la scosa stagione è approdata in Italia in Serie A2 diventando il vero punto di forza della Millenium Brescia. Un campionato per lei da assoluta protagonista dove ha messo a segno 454 punti piazzandosi come seconda migliore schiacciatrice della A2.

Siftar ha partecipato a diverse competizioni internazionali con la nazionale juniores slovena e, nel 2023, ha vinto l’European Youth Olympic Festival, occasione in cui è stata nominata MVP della manifestazione. Nonostante la giovane età veste da due anni la maglia della nazionale maggiore slovena.

Le parole di Mija Siftar

« Decidere di venire a Pinerolo è stata per me la scelta migliore, un club di cui ho sentito parlare molto. Credo che sia il posto giusto per me per migliorare e giocare a pallavolo ad alto livello. Sono davvero entusiasta di unirmi al nuovo team del Monviso Volley, sono pronta a lavorare sodo e a dare il massimo per questa squadra ».

Le parole del direttore sportivo Francesco Cicchello

« Siamo felici di aver raggiunto l'accordo con uno dei migliori talenti presenti sul panorama internazionale ambita da molti club, sapere che Mija ha scelto Monviso Volley per il salto in Serie A1 ci riempie d'orgoglio ».