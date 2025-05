Volley Mercato: Vallefoglia affida la regia a Valentina Bartolucci

LA CARRIERA-

Dopo anni al Volley Pesaro e due stagioni a Busto Arsizio in B2, ha vinto il campionato di B1 con il Volley Novara nel 2021. Dopo due campionati in A2 alla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Valentina è tornata a Novara dove ha giocato le ultime due stagioni nel campionato di A1. Nel suo palmarès, la Challenge Cup 2024 e la CEV Cup 2025 conquistate con la Igor Gorgonzola. In maglia azzurra, con l’Under 21 ha conquistato l’oro europeo 2022 e l’argento mondiale 2023, venendo premiata come miglior palleggiatrice. La scorsa estate si è laureata campionessa d’Europa con l’Under 22. Nelle scorse settimane è entrata a far parte del gruppo della nazionale seniores B guidata da Carlo Parisi.

Le parole di Valentina Bartolucci

« Sono molto felice di ritornare a Pesaro. Speravo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato: dai 7 ai 15 anni ho fatto le giovanili con il Volley Pesaro, poi è arrivata la chiamata della Uyba Busto Arsizio e poi di Novara. Meglio di così non poteva andare per me: essere chiamata a guidare la squadra della mia città in A1 è un’enorme responsabilità, ma sono molto carica e non vedo l’ora di cominciare e di poter dimostrare quello che so fare. L’esperienza dei due anni di A1 a Novara mi ha formato tantissimo, poiché ho potuto imparare un sacco di cose dalle mie compagne più esperte. Anche le mie esperienze in nazionale mi hanno fatto maturare come giocatrice. L’obiettivo di quest’anno è quello di portare la Megabox più in alto possibile in campionato e in Challenge Cup: sono sicura che ci toglieremo qualche soddisfazione. Non vedo l’ora di conoscere tutti i tifosi e i Balusch, che finalmente non dovranno più preparare degli striscioni per un’avversaria! A parte gli scherzi, spero che l’anno prossimo sia positivo e ricco di soddisfazioni e il mio desiderio più grande è che la nostra squadra possa far entusiasmare tutti i tifosi e sostenitori della Megabox partita dopo partita, perché il pubblico è il settimo giocatore in campo e quindi c’è bisogno anche della loro voce per fare la differenza. Perciò li aspetto numerosi al palazzetto, tutti insieme per sostenere le tigri! ».

Le parole del presidente Ivano Angeli

« Siamo molto felici di avere affidato ad una giovane di valore come Valentina un ruolo così importante nella nostra squadra. Vogliamo costruire un gruppo giovane che voglia crescere assieme negli anni, e puntiamo a creare uno zoccolo duro di atlete su cui contare. Siamo abituati a lavorare per obiettivi, anno dopo anno, e pensiamo che un’atleta come lei possa essere una pedina fondamentale per farci fare un passo in più. Contiamo anche sul fatto che giocare per la prima volta in A1 nella sua città le dia una motivazione ulteriore: vogliamo dare spazio alle atlete migliori del nostro territorio ».

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« Valentina è una ragazza di talento, ha grande qualità nel tocco di palla ed è una giovane molto futuribile, anche per la sua grande predisposizione al lavoro, il suo impegno e la sua voglia di crescere. Il fatto che sia di Pesaro è un valore aggiunto, ma ciò che la rende perfetta per il nostro progetto sono l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco da protagonista che ha sempre manifestato quando ci siamo parlati in questi giorni. Siamo qui per supportarla in questa sua volontà di arrivare in alto ».