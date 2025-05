Volley Mercato: Carlotta Cambi da Pinerolo a Novara

NOVARA - Carlotta Cambi torna a giocare nel club che la vide protagonista nella stagione 2022/2023. La palleggiatrice azzurra è stata chiamata da Lorenzo Bernardi a far parte del roster delle igorine, dopo le due positive stagioni a Pinerolo, dove ha contribuito da grande protagonista alle belle performance delle piemontesi. Stagioni che le sono valse la chiamata della nazionale maggiore (con cui aveva già vinto i Montreux Volley Masters nel 2018 e l’argento Mondiale nel 2022) per la trionfale estate 2024 in cui ha messo in fila l’oro alla Volley Nations League e poi quello alle Olimpiadi di Parigi. Nella propria carriera con i club, che l’ha vista già per 10 stagioni (di cui 8 da titolare) all’opera nella massima serie, ha vinto oltre allo Scudetto con Novara anche una Supercoppa e una Champions League con Casalmaggiore. Per la regista toscana, contratto biennale con opzione sul terzo anno.

Le parole di Carlotta Cambi

« Ho già giocato a Novara un anno e mezzo ma è innegabile che questa nuova esperienza porti per me responsabilità ed emozioni tutte nuove ed è un qualcosa molto motivante e cui tengo davvero tanto. Per Novara un po’ rappresenta al tempo stesso un punto di arrivo e un punto di partenza, in un certo senso anche un po’ “casa”: si tratta del primo club che ha puntato su di me ad alto livello e che ancora oggi detiene il mio cartellino, la squadra che per prima mi ha permesso di vivere da protagonista la serie A1 con la fiducia e lo spazio che mi sono stati accordati nell’anno dello Scudetto e oggi è l’occasione di prendere in mano le redini di un top club, con grandi ambizioni. Rispetto a quando sono arrivata qui la prima volta, nove anni fa, sono cresciuta tanto, ho maturato esperienza… ma al tempo stesso sono rimasta la stessa di allora: in campo continuo a divertirmi tanto e compenso con la grinta e l’entusiasmo a quel gap magari sul piano fisico che ho rispetto ad altre mie pari ruolo. La squadra è davvero ben costruita, viene da una stagione molto positiva e ora spero di poter aggiungere, alla causa, anche qualcosa di mio per provare ad alzare ulteriormente l’asticella. Non vedo l’ora di ritrovare il calore dell’ambiente e del Baluardo, cose che ho sempre apprezzato anche quando sono stata a Novara da avversaria ».

Le parole del direttore sportivo Enrico Marchioni

« Conosciamo bene Carlotta, che è arrivata nell’orbita del nostro club da giovanissima, appena terminata il suo bel percorso nel settore giovanile del Volleyrò. Dopo un paio di anni in prestito, che l’hanno vista vincere anche una Supercoppa e una Champions League, ha fatto parte della squadra che ha vinto lo scudetto azzurro nel 2017, dando un contributo importante. Da allora ha accumulato tanta esperienza, incluso un altro passaggio da noi culminato nell’approdo alla semifinale di Champions League. Possiamo dire che in questo frangente è sbocciata definitivamente, affermandosi tra le migliori specialiste del suo ruolo, tanto da far parte della nazionale italiana oro olimpico nel 2024 e da guadagnarsi nuovamente la chiamata del CT Velasco. Confidiamo che possa aiutarci a compiere un ulteriore salto di qualità e siamo felici che abbia scelto di sposare il nostro progetto, mettendo il proprio estro e la propria esperienza al servizio della squadra e del club ».