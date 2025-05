Volley Mercato: Safa Allaoui da Macerata a Cuneo

LA CARRIERA-

Per la classe 2006 sarà la prima stagione in Serie A1, dopo un’annata vissuta in Serie A2, culminata con la promozione. La vita sul taraflex della palleggiatrice è iniziata nel prestigioso settore giovanile di Volleyrò Casal de Pazzi, dove ha militato fino alla stagione 2023/24.

Dopodiché il passaggio brevissimo a Lecco e l’approdo alla CBF Balducci HR Macerata, con cui ha conquistato la promozione in Serie A1 per questa stagione. Inoltre la palleggiatrice classe 2006 è stata protagonista anche con la maglia Azzurra, in particolare vincendo l’Europeo Under 17 del 2022.

Le parole di Safa Allaoui

« Sono entusiasta di entrare a far parte di un progetto come quello di Cuneo e per iniziare questa prima esperienza in Serie A1. Per me l’obiettivo sarà quello di crescere, imparando dalle mie compagne e dallo staff, sempre con la volontà di migliorarmi. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Ciao Cuneo! ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

« Siamo felici per l’arrivo di Allaoui a Cuneo per la prossima. Abbiamo deciso di creare questo progetto a lungo termine con tante ragazze giovani e di qualità. Per questo motivo è stato naturale e logico cercare di portare a Cuneo una giocatrice come la classe 2006. Il lavoro del nostro staff sarà molto importante per la crescita delle nostre giovani ».