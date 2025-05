Volley Mercato: Indy Baijens firma un biennale con Novara

LA CARRIERA-

Classe 2001, nativa di Zaandam, arriva da una prima stagione italiana vissuta per la prima metà con la maglia di Scandicci e poi con quella di Firenze. Appena maggiorenne (2019), ha intrapreso la propria carriera da professionista, giocando prima in Francia (Mulhouse), poi in Polonia (2020-2021 a Police, con cui ha incrociato la Igor Volley nella fase a gironi della Champions League) e in Germania (2021-2024, sempre allo Schweriner). In questo frangente, ha conquistato il double Campionato e Coppa di Polonia nel 2020-2021 e poi la Coppa di Germania nel 2022-2023. Fa parte delle nazionali giovanili olandesi dal 2017 e della selezione seniores dal 2019; ha vinto, da protagonista, il bronzo agli Europei 2023. Per Baijens in azzurro un contratto biennale, con scadenza a giugno 2027.

Le parole di Indy Baijens

« Ho sensazioni molto belle e positive riguardo la stagione che ci aspetta, so che la squadra è molto forte e potrà contare su tante giocatrici di primissimo livello. Sono ovviamente entusiasta ed emozionata all’idea di quello che mi aspetta e anche consapevole delle potenzialità della squadra e delle ambizioni del club, uno dei migliori in Italia e in campo internazionale. Personalmente non vedo l’ora di vivere da protagonista l’atmosfera del Pala Igor, che mi ha sempre colpita quando l’ho vista da avversaria; sono contenta di ritrovare Alsmeier, con cui ho vissuto due stagioni allo Schweriner, così come Herbots con cui ho condiviso l’esperienza di Scandicci e Leonardi, con cui invece ho giocato a Firenze. Ho sentito cose molto positive da alcune mie compagne di nazionale, su Novara e sulla Igor Volley e non vedo l’ora di indossare la maglia azzurra: lavoreremo sodo per raggiungere il miglior risultato possibile ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Indy si è messa in mostra sia con i club per cui ha giocato sia con la sua nazionale, tanto che già un anno fa era la nostra prima scelta per il reparto centrale. Le strade non si sono incrociate subito ma la stima reciproca ha fatto sì che non appena avessimo capito di avere un posto libero nel reparto centrale, sia stata nuovamente la nostra prima scelta e questa volta il “sì” è stato immediato ed entusiasta. Siamo fiduciosi che possa compiere il definitivo salto di qualità con noi e che in azzurro possa vivere un percorso importante e in tal senso l’entusiasmo che ha fin da subito dimostrato credo che sia un presupposto davvero ottimale da cui partire ».