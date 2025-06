Volley Mercato: Aliz Kump è una nuova giocatrice di Perugia

PERUGIA -La centrale ungherese Aliz Kump, classe 2003, tenta l'avventura nel campionato italiano firmando un contratto che la legherà alla Bartoccini MC Restauri Perugia per la stagione 2025/26. Si tratta della prima esperienza all’estero per la giovane atleta, che in A1 dopo essersi affermata nel massimo campionato ungherese. Nata pallavolisticamente in Ungheria, Kump vanta già due titoli nazionali e due coppe di Ungheria, oltre a un solido percorso nelle nazionali giovanili; da quattro stagioni fa parte stabilmente della nazionale maggiore. Un profilo giovane ma già con buone esperienze, che ha scelto Perugia per compiere un importante passo nella propria carriera.

Le parole di Aliz Kump

« Sarà la mia prima stagione all’estero ho sempre giocato in Ungheria e ho vinto due volte il campionato e la coppa. Ho militato in tutte le nazionali giovanili e sono al quarto anno con la nazionale maggiore, con cui mi sto preparando. Ho ancora bisogno di molta esperienza, ma il progetto di Perugia mi è sembrato l’opzione migliore. Sono pronta a mettermi alla prova, visto che avevo intenzione di fare un salto di qualità dopo il campionato ungherese ».

Determinata, curiosa e ambiziosa, Aliz ha già le idee chiare sul suo approccio alla nuova stagione:

« Conosco bene il club grazie anche ad Anett Nemeth e al nostro procuratore Costantino Tontarelli. Ho ricevuto da loro tutte rassicurazioni positive. Non vedo l’ora di imparare il più possibile, sono già emozionata perché far parte della Serie A1 è un sogno che si avvera. Ho giocato principalmente come centrale, ma sono pronta a giocare in tutte le combinazioni d’attacco. Dato che sto migliorando fisicamente, vorrei imparare tutto ciò che serve per essere una giocatrice competitiva, anche se so che questo è un compito importante che mi aspetta ».